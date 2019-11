Brittisk kultfilmare petar på brexit-erans ömmaste sårskorpor

För tjugo år sedan hade Mark Jenkin en idé om att skildra spänningarna mellan lokala kids i Cornwall och rikemansbarn som kommer ner på skolloven och tar över de pittoreska fiskarbyarna.

– Idén kom ur min egen erfarenhet av att växa upp i en liten by i Cornwall. Ingen pratade om hur det kändes att utsättas för en ”invasion” med jämna mellanrum. I ursprungsversionen spårade både handlingen och manuset ur – det slutade med att regeringen skickade flygvapnet för jämna hela byn med marken så att nytt liv kunde uppstå. Man kan säga att det var en ganska tydlig metafor, ler Mark Jenkin när DN träffade honom förra veckan i samband med Stockholms filmfestival där han vann regipriset (filmen har ännu ingen svensk distribution).

Ur ”Bait” Foto: Stockholms filmfestival

Hans vuxenversion av samma grundstory har en svart, ibland lätt bisarr humor men är inte fullt lika drastisk. ”Bait” kretsar kring den i grunden godhjärtade men barska fiskaren Martin (lysande spelad av Edward Rowe) och hans lika sträva bror som tvingas se på när horderna av nyrika stadsbor tar över deras gamla fiskarby. Deras gamla barndomshem med havsutsikt har sålts till några välbeställda Londonbor som kör de dyraste Land Rover-modellerna och har champagne som husvin. Själv kämpar han för brödfödan och samlar sina surt förvärvade pundsedlar i en kakburk i köket.

– Pengar spelar en huvudroll i filmen – oavsett om det handlar om fiskarens prasslande sedlar eller de digitala som stadsborna flyttar runt med en laptop. Huvudtemat är att pengar kan köpa vad som helst, säger han.

I Storbritannien har ”Bait” kallats för en ”brexitfilm”, vilket syftar på hur den speglar politiskt heta frågor som klassmotsättningar, gentrifiering, växande klyftor såväl mellan stad och landsbygd som mellan ”the havs and the have nots”, de som har och de som inte har.

– Jag har aldrig tänkt på den som en brexitfilm, men har insett att den fångat upp en frustration som finns överallt – med USA som paradexemplet. När jag visade filmen i New York kom en tårögd kvinna fram till mig: ”Tack för att du har gjort en film om min pappa!” Och han var fiskare på Barbados (!), säger Mark Jenkin som bor strax utanför Penzance i Cornwall.

– Många pratar som om brexit inträffade för tre år sedan med folkomröstningen men det startade redan för en generation sedan med nedläggningen av industrier, marginaliseringen av arbetarklassen och åtstramningspaket. Gapet mellan rika och fattiga har bara ökat sedan jag gjorde första utkastet av idén för femton år sedan. En befolkning där tillräckligt många känner frustration över att de har förlorat sin röst är lätt att exploatera av makthungriga populister som kommer med enkla lösningar, säger Mark Jenkin.

Temat till trots så är formen och hantverket bakom det mest originella med ”Bait”. Mark Jenkin är bokstavligen en enmansindustri som filmar, regisserar, framkallar för hand, klipper och gör allt ljudarbete själv. ”Bait” är filmad med 16 millimeter svartvitt film med en Bolexkamera från 1976 som är lika gammal som regissören. Till skillnad från andra filmare använder han inget synkljud från inspelningen utan lägger på alla ljud efteråt – inklusive skådespelarnas repliker.

– När man har begränsade resurser så är ljudarbetet den mest kreativa ”lekplatsen” eftersom det är så billigt. Under inspelningen slipper jag både att hyra in ljudteam och behöver heller inte spärra av olika platser. I studion kan jag addera vad som helst – allt jag behöver är en mikrofon, en massa prylar som jag kan göra ljud med och en analog synt, säger Jenkin som också gör musiken själv.

Från början reflekterade han inte över hur hans arbetsprocess speglade filmens sätt att fånga en gammaldags livsstil fullt med detaljerade scener fiskarvardagen. Det var först när någon väckte frågan i samband med filmens världspremiär i Berlin som polletten trillade ner.

– Även om jag inte hade tänkt på det så fanns det nog ändå där omedvetet. Sedan dess brukar jag säga i intervjuer: ”Jag var fast besluten att försöka skildra detta gamla sätt att leva genom att göra filmen på ett gammeldags sätt …”, haha. Men till skillnad från många andra filmare gillar jag inte att gömma undan formen och göra åskådaren omedveten om kameran.

Han hävdar att den ekonomiska nöden är uppfinningens moder. Strax före inspelningen försvann cirka en halv miljon kronor ur den redan ansträngda budgeten. Jenkin fick snabbt slopa en av de två fiskebåtar som skulle användas i filmen.

– Det var det bästa som kunde ha hänt. Jag var tvungen att skriva om manuset – bilden med fiskaren på stranden utan båt har blivit filmens mest ikoniska bild som också ska bli omslag när jag släpper soundtracket som album, säger Jenkin förtjust.

Hans nästa film är en genreövning som ska utspela sig under en vinter 1973 på en ö utanför Cornwalls kust. Även denna film ska spelas in på en Bolex utan synkljud – nu i färg.

– Det handlar om en kvinna som är frivillig för en naturvårdsorganisation som ska observera en mycket sällsynt blomma som växer i förorenad jord i ruinerna av ett nedlagd tenngruva. Hon är ensam på ön – så när som på en bronsålderssten som kanske, kanske inte, gradvis rör sig mot henne...

Han är också mån om att inte framstå som någon pessimist. Trots den politiska turbulensen är han hoppfull.

– Vi britter är inte så misslyckade som nyheterna vill göra gällande. Mitt land är fullt av fantastiska människor med medkänsla som lever tillsammans i ömsesidig respekt. I ”Bait” är det också hoppfullt att stadsborna söker sig till en fiskarby för att få vara en del i en gemenskap som de saknar. I grunden har vi alla samma behov, vi är väldigt lika varandra.

Mark Jenkin Foto: Ali Lorestani