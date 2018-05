Bryan Cranston om sitt liv som byracka: Hundar är så enkla

”Wes Anderson vill…” Agenten hann bara säga tre ord innan Bryan Cranston avbröt honom med ett rungande ”JA!”:

– Jag hade tackat ja till Wes även om han ville att jag skulle städa hans hus. Jag har alltid velat tillhöra Anderson-familjen. Han är en makalös filmskapare som öppnar dörren till nya världar och erfarenheter.

– Jag känner alltid ”Oh!” när jag ser hans filmer – precis som det ska vara med stor konst, säger Bryan Cranston entusiastiskt i ett balsalsliknande konferensrum på lyxhotellet Adlon nära Brandenburger Tor i Berlin.

Med ”Isle of dogs” har den fantastiske mr Anderson skapat ännu en excentriskt universum där han återvinner sina två favoritteman – familj och identitet. Den melankoliska dramakomedin målar upp ett dystopiskt framtida Japan där storstaden ”Megasaki” styrs av fascistisk borgmästare som gjort hundar till syndabockar. Större delen av filmen utspelar sig på Skräpön dit stadens jyckar tvångsdeporterats för att lösa ”hundtäthetskrisen” och skydda medborgarna från smittsam nosfeber. På denna gigantiska avskrädesplats regerar Cranstons herrelösa alfahanne ”Chief” över en brokig samling jyckar med stolta namn som ”Boss” (Bill Murray), ”Rex” (Edward Norton), ”Duke” (Jeff Goldblum) och ”King” (Bob Balaban). Wes Anderson kallar Bryan Cranston för ”en av planetens största nu levande skådespelare” och gillar att han kan prata genom att morra.

– Haha, han gjorde mig till den mest aggressiva hunden som biter andra, men jag vet inte om han tycker att jag är bossigare än de andra, säger Cranston som verkar märkbart road.

Filmrecension: Melankoliska ”Isle of dogs” skildrar hårt hundliv med politisk sprängkraft

Själv är han en inbiten hundmänniska som gillar att titta på hundvideos i mobilen. Nyligen avled hans byracka Sugar som han levt med i 16 år.

– Jag älskar hundar! De är alltid lojala mot sin matte/husse –oavsett om de är hemlös eller en miljardär. Det enda de vill ha i utbyte för sin kärlek, att leka och bli rastade. Hundar är så enkla att ha att göra med. Till skillnad från oss människor som komplicerar allting, ler Bryan Cranston och gör en liten grimas.

Han är inte den enda som gör kopplingar mellan ”Isle of dogs” och de politiska strömningarna i Trumps USA och andra delar av världen.

– Mitt land befinner sig i kaos under Trump med allt vad det innebär av oro, osäkerhet och ilska. Liknande strömningar finns runt om i världen, titta bara på Brexit, Putins Ryssland, altright-rörelsen i Österrike och Ungern, Italien, och så vidare.

– Även om det är en familjefilm så tar den sig an hel del sociala och politiska ämnen som främlingsrädsla, girighet, skrämselpropaganda, immigration, isolationism och segregation. Förhoppningsvis får ”Isle of dogs” folk att börja prata, säger Bryan Cranston som brukar ventilera sina politiska åsikter på Twitter.

– Vi genomlider en mycket dålig period, för att det ska bli bättre måste vi kanske först nå botten. Jag vill gärna vara en kraft för att hjälpa USA att läka ihop, säger han.

Det är inte första gången som Cranston har gett röst åt animerade varelser. Men till skillnad från när han jobbade på ”Kung fu panda 3” och ”Madagaskar 3”, så var han inte ensam i studion under inspelningen av ”Isle of dogs”. I tre dagar satt han och spelade sina repliker i samma rum som Bill Murray, Edward Norton och Bob Balaban.

– Wes ville att vi skulle prata i munnen på varandra. Själv satt han på en pytteliten stol och lyssnade på vår kakofoni med stängda ögon för att försöka visualisera hur han skulle filma dockorna. Hans enda regianvisning var att vi skulle göra det på ett äkta sätt.

För Cranston är det ingen skillnad på att spela antihjälten Walter White, den cancersjuka kemiläraren och methkokaren i ”Breaking bad” eller Chief i ”Isle of dogs”.

– Jag tänkte aldrig på att Chief var en hund, bara att jag skulle ge röst åt en levande varelse. Vi överför alla våra mänskliga känslor, personligheter på ett husdjur. Eftersom min rollfigur är en hemlös byracka, så behövde jag bara fråga mig själv: hur känner man sig då? säger Cranston och svarar själv på sin retoriska fråga:

– Ångest, osäkerhet, förbittring. Och kanske aggression för att man tvingas slåss för sitt livsrum. Jag är van att spela skadade rollfigurer. Jag kan relatera till Chief – kanske för att jag själv är en byracka, ler han.

I sin självbiografi ”A life in parts” (2016) berättar Cranston om sin tuffa uppväxt i en dysfunktionell familj, hur han som ung var trainee hos LAPD och drömde om att göra karriär i rättsväsendet, om den stående birollen i ”Seinfeld”, papparollen i ”Malcolm – ett geni i familjen” och genombrottet som Walter White i ”Breaking bad”, en paradroll som gav honom fyra (fem?) Emmy-statyetter. Han har också Oscarsnominerats för rollen som manusförfattaren Trumbo som svartlistades under McCarthy-erans häxjakt på kommunister i Hollywood.

Framför allt är Cranston ett maskrosbarn som visar att det går att överleva en kaotisk barndom.

– Ja, Oh gosh. Jag kommer från ett riktigt trasigt hem med alkoholism och fysiska övergrepp. Fast jag fattade inte hur illa det var förrän jag var 10-11 år när familjen upplöstes. Pappa försvann och min mamma var en förbittrad alkoholist som kämpade med aggressionsproblem och osäkerhetskänslor.

– Själv var jag introvert, blyg, osäker, hela min personlighet var som en sköldpadda som drog mig in i skalet. Att jag älskar skådespeleri kommer nog ur detta – jag får en katharsis och terapeutisk upplevelse av att spela, förklarar han utan att låta det minste pretentiös eller självömkande.

Foto: Supplied by LMK / IBL Bildbyr�, Supplied by LMK / IBL Bildbyrå

Att han drar sig till skadeskjutna, kantstötta rollfigurer är ingen slump, menar han.

– Det är roligare att spela underdog. Ingen vill se en film om något som är perfekt – det är urtrist. Alla bra historier handlar om att övervinna sina rädslor, hinder och bli en bättre person, säger Cranston.

I ”Isle of dogs” genomgår Chief en personlighetsförvandling – inte minst i mötet med den posha utställningsexemplaret Nutmeg, en cockerspaniel som spelas av Scarlett Johansson.

– Vi träffades aldrig, men i filmen är det rena Bogart och Bacall-vibbar. Eller kanske snarare Lady och Lufsen. Till skillnad från Nutmeg är Chief en sliten byracka som inte renrasig på något sätt och kommer aldrig vinna någon skönhetstävling.

Han kan identifiera sig med Chief.

– Jag har också varit utfattig, utsparkad, hemlös och levt i en kappsäck. Att jag är rik numera beror inte på att jag medvetet gått in för att tjäna pengar. Även om mina agenter är väldigt måna om att jag ska tjäna pengar, så är det inte detta som driver mig. Jag skulle vara lycklig även om jag inte tjänade pengar, säger Cranston som är på permis från teateruppsättningen av 70-talsfilmen ”Network” på National Theatre i London.

Han har höjts till skyarna som nyhetsankaret Howard Beale (i filmen spelad av Peter Finch) som är ”så förbannad att han inte tänker ta det längre” och levererar slutrepliken ”Det vi måste frukta mest är den destruktiva kraften av absoluta övertygelser”.

– Jag tycker att filmen fått kuslig aktualitet med tanke på debatten om fake news och ett USA i kaos, säger Cranston och fortsätter:

– Jag letar bara efter berättelser som har något vettigt att säga. När det är skrivet på rätt sätt är det bara att följa vägskyltarna. Den stora utmaningen för en skådespelare är när det kommer ett illa skrivet manus. Man bara tänker: ”W h a t ?”.

Cranston är innerligt tacksam för att han inte tillhör Hollywoods hårfagra hunkar.

– Jag har ett väldigt alldagligt utseende som gör att jag lätt kan förändra mig och gömma mig bakom rollfiguren. Perfekt för mig som inte vill vara någon kändisskådespelare. Jag älskar när folk kommer fram och säger att de inte kände igen mig efter att ha sett en viss film. Bästa betyget!

Under de senaste tio åren har detta inte blivit lättare. För ett par månader sedan var det tio år sedan premiäravsnittet av ”Breaking bad” sändes.

– Det är som att se sitt barn växa upp och inte kunna förstå att det redan har blivit 10 (!). Under sex år slet vi som djur i New Mexicos öken för att berättade historien på bästa möjliga sätt. Att ”Breaking bad” sedan blev ett kulturellt fenomen kändes inte som om det hade något med oss att göra, säger han.

– Jag är evigt tacksam över ”Breaking bad” men vill inte leva i det förflutna. Däremot skulle jag kunna tänka mig att hoppa in i spin-off-serien ”Better call Saul” – jag är ett stort fan av den serien, säger han och fortsätter:

– Det brinner under mina fötter, jag måste hålla mig i rörelse. Jag är närmare slutet än början och kommer att köra på tills något stoppar mig.

Han jobbar också på att vara en betydligt bättre pappa än hans egen var. De hade en ansträngd relation under hela livet men försonades innan han gick bort 2014.

– Samtidigt kom jag till en punkt då jag insåg att vi aldrig skulle få ett verkligt öppen och ärlig relation. På sin dödsbädd hade han skrivit en lapp i skakig handstil där det stod att hans bästa dag i livet var när hans barn förlät honom. Wow, men varför sa det aldrig till oss? Jag vill inte bli en pappa som måste skriva en lapp till min dotter som hon ska hitta när jag är borta. Jag vill berätta att jag älskar henne nu.