Cannes-aktuella Elin Övergaard: Vi vill skapa en ny diskussion kring integration

Läs alla artiklar fram till EU-valet.

Prova DN digitalt gratis fram till 27 maj.

Filmen, som vann årets ”Startsladden” på Göteborgs filmfestival, utspelar sig på ett informationsmöte om ett nytt HVB-hem för ensamkommande flyktingar. Möte slutar i kaos där kommunens talesperson talar för döva öron och ingen lyssnar på någon annan.

Varför ville du göra ”Ingen lyssnar”?

– Det började med att jag var på ett möte om ett HVB-hem mitt under den stora migrationsvågen 2015. Jag blev tagen av den stora folkmassan utanför och den laddade stämningen inne på mötet – det var som om jag såg polariseringen mitt framför mina ögon. Kommunen hade redan tagit beslutet och många av de som var där var frustrerade och ville inte lyssna. Hela mötet var dömt att misslyckas från början – och speglade situationen som rådde i Sverige och Europa under den här tidpunkten. Vi hoppas att filmen kan skapa en diskussion om integration i stället för att sopa frågan under mattan och förneka att det finns några problem. Att utesluta vissa partier i debatten har ju inte fungerat. Vi hoppas att filmen kan vara en utgångspunkt för en ny sorts diskussion.

Hur har du och producenten Manne Indahl jobbat med manuset?

– Vi började med att transkribera riktiga möten om HVB-hem och testade sedan replikerna med Kristoffer Appelquist, Cecilia Milocco och de andra skådespelarna. Det viktiga för oss var att skriva ett manus som inte tar ställning utan i stället skildrar hela spektret av åsikter i denna fråga. Slutet är ju helt öppet för tolkning. Vi har märkt att publiken tolkar slutet olika beroende på vilken bakgrund eller åsikt man har. På detta sätt vill vi skapa debatt om vad som egentligen händer i filmen.

Detta är ditt första Cannes-besök, vad hoppas du på?

– Det är förstås jättestort. Jag blev alldeles stum när jag fick veta att filmen tagits ut till Cannes. Jag har lite fördomar mot Cannes och har hört många historier, men det ska bli intressant att se en värld där kvinnor måste bära högklackat på röda mattan, haha. Men det viktigaste är att filmen får chansen att nå ut till en bredare publik. Målet med filmen är att nå ut till en bred publik – långt utanför festivalkretsarna.