Apokalyps var årets huvudtema på Göteborgs filmfestival som avslutades i helgen. Trenden fortsatte i Berlin på fredagens världspremiär för Casey Afflecks postapokalyptiska familjedrama som bland annat jämförts med filmer som ”The road”, ”Children of men” och nyligen bioaktuella ”Leave no trace”. Affleck har både skrivit och regisserat filmen.

“Light of my light” kretsar kring en pappa som till varje pris försöker skydda sin dotter i en postapokalyptisk värld. I Berlin menar vissa att filmen har ett underliggande feministiskt budskap som syftar till att stärka kvinnans roll i världen.

– Hmm, jag är inte expert på vad som definierar en feministisk film, svarade en lite överraskad Casey Affleck som mötte världspressen med ett gråsprängt jazzskägg.

– Min avsikt var att berätta om en förälder och ett barn utan några direkta politiska budskap. Men visst, filmen slutar ju med att Anna berättar sin egen version av samma historia hon hörde i början av filmen. Hon definierar sig själv genom sin egen berättelser. Eller vad säger du Anna? säger Casey Affleck och vänder sig till sin unga medspelare:

– Ja absolut. Om att kvinnor har en avgörande roll att spela i världen, säger Anna Pniowsky som även spelat i skräckfilmen ”He's out there” och tv-komedin ”PEN15”.

För två år sedan vann Casey Affleck både Golden Globe och Oscar för sin roll i ”Manchester by the sea”. På fjolårets Oscarsgala uteblev Affleck som prisutdelare efter att ha pekats ut under metoo- och timesup-upproret i Hollywood. Casey Affleck anklagades framför allt för sexuella trakasserier i samband med inspelningen av mockumentären ”I’m still here” med Joaquin Phoenix 2010.

Filmen handlar om saker som ligger mig varmt om hjärtat och är inte någon respons till den metoo-debatt som pågick i vår kultur.

I höstas bröt Affleck tystnaden, erkände att han betett sig ”oprofessionellt” och att han lärt sig en läxa. På presskonferensen i Berlin kom frågan upp om nya filmen kunde ses som ett svar på metoo-debatten.

– Nej, jag skrev och spelade in filmen innan detta blev en stor del av det offentliga samtalet. Filmen handlar om saker som ligger mig varmt om hjärtat och är inte någon respons till det som pågick i vår kultur. Men visst, som alla andra har jag rannsakat mig själv och försökt analysera vilken roll jag har spelat i det hela. Även om man ser sig själv som en av “the good guys” så går det förstås alltid att göra saker bättre, säger Casey Affleck.

Anna Pniowsky och Casey Affleck i ”Light of my life”. Foto: © BBP LOML

”Light of my life” är hans första spelfilm som regissör. I Berlin visas även spelfilmsdebuter i regi av Hollywoodkollegor som Jonah Hill som kommer med skejtardramat ”Mid 90s” och Chiwitel Ejifors ”The boy who harnessed the wind”, som bygger på boken om en malawisk tonårspojke som gav hela sin by elektricitet genom att konstruera ett vindkraftverk av skrot.

”Light of my life” började med att Casey Affleck skrev ner samtal som han hade haft med sina söner.

– Från början var det tänkt som ett far-son-drama, men när de bad om att få slippa hamna i en film, så ändrade jag rollfiguren till en dotter. Jag baserade Annas rollfigur på mina tre ljuvliga brorsdöttrar, säger regissören som är bror till Ben Affleck.

Från början såldes filmen in som en skräckfilm med science fiction-inslag.

– Jag älskar sci-fi och apokalyptiska filmer. I mellanstadiet var jag besatt av ”Mad Max: road warrior” och jag tycker att det är underhållande med filmer som ”World of Z”. Men min film utvecklade sig mer och mer till ett renodlat drama. Det brukar sluta med att man gör det som man har inom sig, säger Casey Affleck som också har spelat i filmer som ”Mordet på Jesse James av ynkryggen Robert Ford” och ”Gone, baby gone”

Både som regissör och skådespelare är han motvillig till att teoretisera för mycket om vad han håller på med.

– Jag har hört för många av mina kollegor som lägger ut texten om varför de gjorde si och så under inspelningen, men oftast är det bara påhitt och efterhandskonstruktioner, haha. Så jag är inte beredd att säga att det alltid finns en klar idé med varje scen, ler han.

Att det plötsligt kommer en våg av filmer som liknar varandra skyller han också på tillfälligheter och slump.

– Allt går i cykler. Ett år kommer det plötsligt tio västernfilmer, ett annat år ska filmerna handla om meteorer som krockar med jorden. Men, visst, apokalyptiska filmer tenderar att komma tillbaka, säger han och lanserar en egen teori.

– Genren ger oss möjlighet att föreställa oss hur livet skulle vara om man skulle sopa bort hela civilisationen och gå tillbaka till det ursprungliga då allt blir sparsmakat och metaforiskt. När man isolerar en relation mellan två människor blir allt plötsligt ”I väntan på Godot“. Den dramatiska insatsen höjs ordentligt – alla smågräl blir på liv och död.

