”Cirkel”-regissören Levan Akins nya film tävlar i Cannes

När det officiella Cannes-programmet släpptes förra veckan lyste svensk film med sin frånvaro – med undantag för Elin Övergaards ”Ingen lyssnar” som tävlar om en guldpalm för bästa kortfilm.

Som plåster på såren har ”Cirkel”-regissören Levan Akins ”And then we danced” tagits ut till den prestigefyllda sidosektionen. Levan Akin långfilmsdebuterade 2011 med ”Katinkas kalas” och har även regisserat ”Cirkeln” som hade världspremiär på filmfestivalen i Berlin 2015. Han har även regisserat avsnitt i tv-serier som ”Livet i Fagervik”, ”Anno 1790” och ”Äkta människor”.

Nya dramat handlar om den unga dansaren Merab som ställs inför sitt livs tuffaste dilemma när han förälskar sig i sin största rival på danskompaniet.

– Att göra en film med detta tema i Georgien var en utmaning och vi arbetade under stor press och hemlighetsmakeri. Det är en väldigt viktig och personlig historia för mig och jag hoppas att filmen ska nå många människor, säger Levan Akin som är född i Sverige men har sina familjerötter i Georgien.

”And then we danced” spelades in i Georgien under förra hösten och är en svensk-georgisk-fransk samproduktion. Filmens svenska producent är Mathilde Dedye på French Quarter Film som ligger bakom Anna Odells ”Återträffen” och Lina Maria Mannheimers bioaktuella ”Parning”.