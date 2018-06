Claire Foy: ”Jag vill inte bli uttråkad”

– Jag är ett stort fan av både Noomi Rapace och Rooney Mara, jag har verkligen njutit av deras rolltolkningar och av filmerna. Det är en underbar klubb att vara medlem i, ler Claire Foy.

Den 34-åriga engelska "The crown"-stjärnan sitter med blodigt smink i pannan i en inspelningspaus av engelskspråkiga ”The girl in the spider's web” på Nacka Strand i Stockholm. Även om hon är full av beundran för sina föregångare som spelat Lisbeth Salander i svenska ”Män som hatar kvinnor”-trilogin respektive David Finchers ”The girl with the dragon tattoo”, så försöker hon förtränga dem.

– Jag måste tänka bort dem, man kan bara göra sin egen grej. Jag har ju gjort litterära adaptioner förr så jag är van vid att spela rollfigurer ur romaner, det har varit en viss hjälp, säger Foy och förtydligar för säkerhets skull:

– Jag ÄR inte Lisbeth Salander, men jag är min version av henne.

Den snart färdigställda filmen, som får premiär i höst, baseras på David Lagercrantz omsusade Millennium-uppföljare från 2015 (”Det som inte dödar oss”). Efter interiörscenerna i Berlin flyttade den stora filminspelningen till en svensk kaj med fejksnö, låtsasbrinnande skräp och utsikt över Djurgården.

På den internationella rollistan återfinns bland annat Sverrir Gudnason i rollen som skjutjärnsjournalisten Mikael Blomkvist, Lakeith Stanfield från ”Get out” som NSA-specialist och Claes Bang från ”The square” som gangster. Sylvia Hoeks från ”Blade runner 2049” spelar Salanders onda tvillingsyster Camilla som får en mer framträdande roll i den här historien.

Den urugyanska regissören Fede Alvararez, som gjorde succé förra året med skräckisen ”Don't breathe” står för regin, men gömmer sig i ett tält fullt av monitorer inne i en stor tegelbyggnad där han fjärrstyr dagens actionscen som spelas in ute på kajen. Utanför tältet vimlar polisklädda tysktalande birollsinnehavare som hetsäter varma mackor.

Ska man döma av Claire Foys dagsaktuella look med lite beskedlig pottfrisyr och till synes blekt, osminkat ansikte är hennes Lisbet Salander något mer vardaglig i sitt utseende än föregångarnas versioner.

Men att döma av den våldsamma trailern som finns på nätet, och de actionscener med rytande, jagande motorcyklar som kanar rakt ner i isigt vatten som jag får en glimt av, är Lisbeth Salander – tredje gången gillt – fortfarande inte att leka med.

– Det är mycket läder, och jag gillar det! Det som är speciellt med den här rollen är att kvinnlighet inte vara det viktigaste och att jag inte behövde tänka på att vara attraktiv, säger Claire Foy förtjust om Lisbeth Salanders nya look, vilket också den engagerade kostymören Carlos Rosario bekräftar senare under inspelningsdagen. Han bestämde sig för att klä filmens huvudperson i en outfit som blandar klassiska läderställ för motorcykelåkare med Uma Thurmans overall med gula revärer i ”Kill Bill”-filmerna.

Vem är Lisbeth Salander egentligen för dig?

– Hon är framför allt en överlevare. Jag tycker att det är en missuppfattning att hon är en hämndmaskin. Den mänskliga aspekten av hennes karaktär är mest spännande. För mig är hon en person som genomlevt en fruktansvärd barndom och till följd av det fortsätter att utsätta sig för destruktiva saker. Vad som är extraordinärt med henne är att hon är en människa som lyckas leva helt enligt sina egna regler, en sann individualist, det tycker jag är fantastiskt. Och lite skrämmande...

För Foy handlar ”The girl in the spider's web" inte så mycket om internationell övervakning, mediekris och industrispionage som om hur Lisbeth Salanders fortfarande påverkas av sin uppväxt.

– Lisbet har fastnat lite i ett ingenmansland där hon varken är barn eller vuxen, säger Foy som pratar engelska med svensk brytning i filmen men framför allt har inspirerats av sin favorit, danska Sofie Gråböl i serien ”Brottet”.

Vilken sorts teknisk och digital kompetens besitter du?

– Jag är som de flesta, har en Iphone men kan inte så mycket mer än det. Och det var ju inte precis som att jag kunde göra research genom att ta mig ner in i ”the dark web” och bli insläppt där genom att säga ”Hey, jag är skådespelare som ska spela hackare!", haha...

– Men arbetet med filmen har verkligen varit en ögonöppnare. Det jag trodde var fiktion är verklighet, hackande används för politiska syften och Lisbeth Salander-typer existerar ju faktiskt i den verkliga världen.

Hur ser du på att det kommer allt fler actionfilmer med kvinnor?

– Alltså, jag tycker inget särskilt om det, men yes, det är naturligt ur ett ekonomiskt perspektiv, publiken vill uppenbarligen ha sådana filmer, det är bara filmvärlden som varit lite trögfattad.

Hon berättar att hon tränade en hel del inför rollen men ville att hennes Salander ändå inte skulle ha superkropp utan se ganska vanlig ut.

– För mig sitter hennes styrka inte i musklerna utan att hon aldrig ger upp, alltid kämpar till sista blodsdroppen.

Steget från att spela den unga drottning Elizabeth i två säsonger av ”The crown” och sedan dra på sig läderstället och pryda ryggen med en enorm draktatuering (i själva verket en jättestor gnuggis) kan tyckas mycket långt.

Men Claire Foy tycker att den karriärväxlingen är en icke-fråga.