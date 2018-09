Dakota Johnson: ”Det var så chill att jobba med bara kvinnor”

– Jag gillar kontroverser. Särskilt när de uppstår kring konst. Jag älskar att provocera fram känslor hos människor. Det är nödvändigt för att vi ska utvecklas som människor.

Dakota Johnson spelar kompromisslös, modern dansös och arkaisk häxa i den mest omdiskuterade filmen hittills på Venedigs filmfestival: “Suspiria”, Luca Guadagninos nyinspelning av Dario Argentos kultrysare från 1977 om ett kvinnligt danskompani i Berlin som i själva verket är front för ett häxkonvent.

Hon möter oss i elegant, löst sittande, rosagrå kostym, molnfärgad blus och skyhöga stilettklackar. Hon för sig och rör händerna som en lady från en annan tid. Det syns att hon är tredje generationens filmstjärna. Hennes mamma heter Melanie Griffith och hennes mormor Tippi Hedren.

Det syns också att hon är på sin vakt mot journalister. Efter att ha spelat BDSM-drottning i de tre “Fifty shades of Grey”-filmerna är hon van vid närgångna frågor om nakenhet och sexuella preferenser från den sliskigare delen av pressen och nedlåtande kommentarer om skräpfilm från mer kräsna kritiker.

Men att klä av sig naken och göra B-film i USA kan ha en intressant sidoeffekt: Man kan bli kultskådespelerska och göra A-film i Europa istället, där sexualmoralen är annorlunda och det är en hederssak att våga deala med mörkare krafter i sitt arbete. “We are all obscene. That’s the point”, som Ralph Fiennes skriker i Luca Guadagninos “A bigger splash”, där Johnson gjorde sin europeiska debut.

Guadagninos och Johnsons nya projekt tillsammans har stänkt till ordentligt i Venedig. “Suspiria” både hyllas och hånas. Många lämnade visningen, inte bara för att blodet sprutade utan också för att de tyckte att den var rent skräp. Som vattendelare är den starkt besläktad med Darren Aronofskys “Mother”, delvis också när det gäller innehållet.

När Johnson talar om arbetet med filmen, om sin regissör och sina motspelare, främst Tilda Swinton, så bubblar det fram en helt annan, livlig, passionerad röst och det välsminkade ansiktet spricker upp i stora, lyckliga leenden.

– Det var fantastiskt att jobba med bara kvinnor, säger hon. Så chill. Jag vet att ni kanske tänker att det måste bli intensivt med så mycket kvinnlig energi… men kvinnlig energi är… ljuvlig. Alla dessa konstnärer, i alla åldrar, från olika platser i världen… det var helt enastående.

Men var det bara kvinnor på set, undrar en journalist som är vän av ordning. Luca då?

– Luca kunde lika gärna vara kvinna. Han förstår oss på ett oerhört vackert sätt, det ser man ju i filmen.

Dakota Johnson Foto: David Fisher/REX

Det är svårt att kalla “Suspiria” för en nyinspelning. Det är snarare fråga om en reimagination, eller återfödelse för att använda koreografhäxornas språk i filmen. Och det är inte bara Argento som har inspirerat utan lika mycket Fassbinder (vars ständiga skådespelare Ingrid Caven har en vacker liten roll). Polanskis flytande kamera, känsla för förhäxade, levande byggnadskroppar och komiska satanism är heller aldrig långt borta.

Den utspelar sig i Berlin 1977, med Baader-Meinhofrättegångar och husockupationer i bakgrunden, konstfascism och särartsfeminism i centrum och stadens alla historiska skuggor som svart resonansbotten. En tid och plats där inget mänskligt var främmande och allt var möjligt.

– Det var fantastiskt hur han vävde in tiden i manuset, så att man förstår vilket sorts liv de här flickorna lever när de lämnar byggnaden. Väldigt hårt, väldigt spänt.

Filmen ställer dansen i centrum på ett helt annat sätt än originalet. Dansen och häxkonsterna smälter i själva verket ihop och blir ett, ibland med fruktansvärda konsekvenser.

– Jag började träna med en danscoach sex månader före inspelningen. Vi försökte föreställa oss hur min rollfigur Susy skulle dansa. Hon har väldigt stor talang och intensitet men nästan ingen utbildning. Ena sekunden gör hon en piruett, och sen kanske hon böjer sig rakt bakåt eller gör någon galen, aggressiv, anomalistisk rörelse. Andningen var viktig. Till slut kommer hon ju att bända upp hela bröstkorgen och vi ville bygga upp till den punkten.

– Hon andas med huset, känner huset, vidrör väggarna. Man kan tolka det som ångest och rädsla först, men egentligen är det en energi, en magnetisk kraft. Hon har dragits till den här platsen hela sitt liv, hela vägen från den amerikanska landsbygden, utan att förstå varför.

– Och till slut förstår man varför.

Johnson lutar sig nöjt tillbaka med ett leende på läpparna. Hon verkar helt ha gått in i rollen som översteprästinna och ser allt som utspelar sig inom danskompaniets väggar som underbart, trots att blodet sprutar, flickor offras och uråldriga kvinnor i solglasögon smälter ner till köttmassa.

Så hur ser Dakota Johnson, sadomasochistisk sexgudinna och nu dansant, bloddränkt häxa på dagens feminism? På #metoo?

Något av vaksamheten kommer tillbaka i hennes gester. Hon väger sina ord på guldvåg.

– Jag är för det. Jag respekterar det. Likvärde är självklart. Det ska inte finnas några skillnader i hur man behandlar kvinnliga och manliga konstnärer. Över huvud taget, när det gäller arbete, så ska kvinnor och män behandlas likvärdigt.

– Sjuttiotalsfeminismen var explosiv… Nu har vi en liknande tid igen och jag är intresserad och nyfiken och spänd på hur det budskapet ska utvecklas vidare. Jag tycker att den här filmen är ett vackert steg i den riktningen.