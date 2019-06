Den svenska överklassens indiskreta charm

Just nu: spara 50%

Ungdomarna Maja och Sebastian dansar en sommar. De älskar, dricker champagne och blir uppassade av den niohövdade besättningen på Sebastians pappas yacht. När hösten kommer avlöses det monotona skolarbetet av dekadenta fester med knarkbuffé i någon av alla de överdådiga Djursholmsvillorna med sjötomt. I Netflixserien ”Störst av allt” slutar den moderna backanalen i djupaste tragik när Djursholms Allmänna drabbas av en brutal skolskjutning.

Inte sedan familjen Ekdahl dundrade genom de vackra salongerna i Ingmar Bergmans ”Fanny och Alexander” (1982) har vi kunnat bevittna ett sådant överdåd i svensk film. Innan dess, under 1910- och 1920-talet, var överklassens lyx vanligt förekommande i de så kallade salongskomedierna och många av dåtidens filmer, som ”Herr Arnes pengar” (Mauritz Stiller, 1919) och ”Fröken Julie” (Anna Hofman-Uddgren, 1912), byggde på litterära förlagor skrivna av författare som ofta skildrade friktionen som uppstod i mötet mellan människor från olika klasser. I samband med folkhemmets framväxt framställdes överklassen som alltmer löjlig, depraverad och förlegad, bland annat i Hasse Ekmans ”Banketten” (1948) medan arbetarklassen i 30-talets pilsnerfilmer ofta var godhjärtad och levnadsglad.

TT Foto: ”Fanny och Alexander”.

Dagens franska och amerikanska filmer är fulla av överklasskildringar och inom den brittiska filmen har utforskandet av spänningen mellan herrskap och tjänstefolk (”Downton Abbey”, 2010–2015 ) och livet på internatskola (”The riot club”, 2014) i det närmaste utvecklats till en helt egen genre. Detta samtidigt som den svenska överklassen de senaste trettio åren varit lika osynlig på film som filmskapare verkat genuint ointresserade av att fånga något som liknar ett verkligt liv bortom Stureplan. För medan arbetarklassskildringarna blivit allt fler och medelklassen numera utgör normen inom svensk film så har överklassen, med några få undantag för serier där deras funktion varit att locka till skratt (”Solsidan”, ”Katsching – lite pengar har ingen dött av”), knappt skildrats alls. När de trots allt förekommer framställs de genomgående som vackra, kalla och osympatiska. Har de dessutom lyckats avla barn uppför de sig antingen som fullfjädrade sadister (som Sebastians pappa i ”Störst av allt” ) eller så är de så pass frånvarande att barnen tvingas ta hand om sig själva i små ettor på Gärdet med äcklig balkong (som Eva i ”Darling”).

”Störst av allt”. Foto: Johan Paulin / Netflix

Tittar man närmare på den handfull svenska filmer som utspelat sig i överklassmiljöer de senaste femton åren är det flera markörer som återkommer. Jakt och segling är till exempel vanligt förekommande och att delar av handlingen är förlagd till den franska Rivieran eller någon av våra svenska båthamnar. Men trots att allt detta förekommer i ”Störst av allt” hittade Clara Popenoe Thor, som presenterade sig själv som ”vidrig Djursholmstjej” i Nöjesguiden häromsistens, flera etnografiska felaktigheter med serien. Till exempel fann hon Sebastians frisyr otillfredsställande (enligt henne har alla manliga elever på Djursholms Allmänna mittbena) och det faktum att han krossar is med händerna när han blandar drinkar i köket i stället för att använda ismaskin.

Den våldsamma upplösningen i ”Störst av allt” får nästan en gammaltestamentlig dimension där högmod och skörlevnad går före fall.

Vad hon dock inte uppmärksammade var det faktum att Maja, strax innan hon kommer in till Sebastian i köket, begår ett allvarligt etikettsbrott genom att ta av sig skorna. Under en middag i ”Snabba cash” (2010) förklarar nämligen en av gästerna för Joel Kinnamans streber JW att sättet vi hanterar våra skor avslöjar vår klasstillhörighet: ”Ni vet att det finns tre typer av människor va? Den som alltid kliver in med skor och har en skön attityd, den som är osäker och kollar vad alla andra gör och den som alltid tar av sig och ljudlöst glider omkring i sina svettiga strumpor och lämnar snigelspår efter sig. Ser man ett hål i strumpan är det bara en sak att göra… Nackskott…”

Oavsett om det rör sig om familjer vars förmögenhet bygger på ärvda pengar eller nyrika företagsmagnater handlar det om att känna till reglerna för att kunna bryta mot dem. När Värmlandspojken Robin (Björn Starrin) är på väg att lägga in en snus inför första mötet med Djursholmaren Claes (Johannes Brost) i ”Bröllopsfotografen” (2009), som gjort sig en förmögenhet på affärer med ”den där lilla fliken man försluter brödpåsen med”, hejdas han av vännen Jonny: ”Du får inte snusa, det får bara de göra. För de vet att det inte är fint, men gör det ändå.”

Sedan avråds han även ifrån att prata om politik, feminism och pengar. I utländska filmer ses överklassen ofta gå på opera och läsa poesi medan den i det närmaste framställs som kulturfientlig i svensk film. I ”Bröllopsfotografen” verkar de flesta där hemma i Djursholmsvillan tycka att teater är både larvigt och tråkigt medan en av Evas väninnor i ”Darling” (2007) beskriver en kille hon gillar som annorlunda eftersom han läser och är inne på filosofi.

Johan Klings ”Darling” är fortfarande, tolv år efter att den hade premiär, en av de främsta svenska överklasskildringarna. Eva (Michelle Meadows) är en ung tjej från Östermalm vars liv kretsar kring livet runt Stureplan. Efter att ha förlorat jobbet på Gucci och föräldrarna flyttat utomlands tvingas hon ta ett jobb på McDonald’s. Eva – vacker, sval och blasé – är själva sinnebilden för överklasskvinnan på film. I ”Störst av allt” har Sebastians fotomodellsmamma mystiskt försvunnit och i tv-serien ”En spricka i kristallen” (2007) spelar Jessica Zandén den tålmodiga troféhustrun som troget står kvar vid makens sida trots hans utomäktenskapliga eskapader. Sveket rättfärdigas inte sällan med att fruarna är känslokalla och frigida. För Eva i ”Darling” verkar sex mest vara något mekaniskt hon tvingas genomlida i jakten på ännu en framgångsrik partner. Hon moraliserar också över en väninna som haft ett one-night-stand, vilket hon tycker är lite äckligt (för att sedan själv ha det.)

Johannes Brost i ”Avalon”. Foto: Nordisk Film/courtesy Everett Co

Vad som förenar ”Darling” med Axel Peterséns ”Avalon” (2011) är att de båda handlar om överklassens rädsla för att förlora sina privilegier. I ”Avalon” försöker den bedagade Janne (Johannes Brost) rädda sin ekonomi genom att blåsa liv i sin slumrande karriär som nattklubbsägare. Parallellt med att han försöker öppna en ny nattklubb i Båstad råkar han döda en litauisk gästarbetare och situationen inför premiärkvällen blir alltmer desperat. Men även om filmens miljöer ute på Bjärehalvön är ståndsmässiga och villorna fulla med dyr konst är det framför allt glappet mellan de utsatta gästarbetarna och de förmögna husägarna som intresserar Axel Petersén.

I både ”Snabba cash” och ”Störst av allt” förekommer excesser i form av droger och sexuella utsvävningar. En av grundförutsättningarna för att kunna leva ett dekadent liv är ju att inte behöva tänka på konsekvenserna av sitt handlande. Vissheten om att man, oavsett vad som händer, alltid kommer att landa på fötter gör att man vågar ta ut svängarna. På nattklubben Avalon drar någon en lina kokain och Jackie (spelad av Peterséns faster Leonore Ekstrand) smeker unga mäns nakna överkroppar på toaletten medan Janne länsar kassan på pengar. Att just Johannes Brost fick spela överklassman flera gånger under sin karriär har förmodligen lika mycket att göra med hans särpräglade utseende som det dekadenta rykte han fick genom sitt utsvävande liv i Stockholms innekretsar under 1980-talet.

Som regel är överklassföräldrar i svenska filmer och serier förfärliga. I ”Störst av allt” är Sebastians pappa (Reuben Sallmander) en frånvarande karriärist som hela tiden jämför honom med brodern som går på Harvard. När Sebastian hamnar på sjukhus efter ett självmordsförsök drar pappan på semester. I tv-serien ”Ebba och Didrik” (1990) sitter lille Mårten ensam i det stora huset vid havet och leker med sina dyra leksaker medan föräldrarna är borta för att tjäna ännu mera pengar.

I ”En spricka i kristallen” växer Suss upp med sin kyliga mor och framgångsrika far. Serien bygger på en självbiografisk bok av Cecilia Gyllenhammar, dotter till näringslivsprofilen P G Gyllenhammar, och är en ursinnig uppgörelse med uppväxten i ett mycket förmöget och dysfunktionellt hem där föräldrarnas mer eller mindre sofistikerade pikar leder till att hon får svår prestationsångest och ätstörningar. När Suss berättar för sin mamma att hon vill gå i terapi föreslår hon att Suss borde gå ner sju kilo i vikt i stället. När hon introducerar sin blivande make för föräldrarna skrockar de lättat att: ”Vi får nog vara glada att någon vill ha henne.”

Från filmen ”Ondskan”. Foto: ©Magnolia Pictures/Courtesy Ever

Många av överklassens filmbarn slipper tack och lov träffa sina föräldrar särskilt ofta då de tidigt sätts på internatskola. I Mikael Håfströms ”Ondskan” (2003) lär vi oss att detta innebär så kallad kamratuppfostran och i Daniel di Grados skräckthriller ”Alena” (2015) utövas detta förtryck av ett helt lag med bitchiga lacrossetjejer på den snobbiga internatskolan Ekensberg. I frånvaron av föräldrarna, som mest verkar lättade över att slippa ta hand om sina barn, har uppfostran lämnats över till eleverna. Alena, som har en annan bakgrund än de andra, uppfattas som udda och blir genast mobbad av de andra tjejerna. När hon en dag dyker upp med sitt svarta hår i en kortklippt frisyr menar lacrossegruppens ledare Filippa att detta brott mot internatets konformitet skall ses som en tydlig förvarning om att Alena planerar för en skolskjutning

Även om Djursholms Allmänna inte är en internatskola så är det just så det hela slutar i ”Störst av allt”. Den våldsamma upplösningen får nästan en gammaltestamentlig dimension där högmod och skörlevnad går före fall. Kanske är det bara så banalt att denna upptagenhet av dysfunktionella relationer och brist på förfining hos överklassen handlar om skadeglädje, att det är svårt att stå ut med tanken på att det finns vackra och framgångsrika människor som lever i kärleksfulla relationer och samtidigt har råd att dricka champagne på privata lyxyachter på Rivieran. Då återstår det bara för oss att försöka skratta eller förfäras över deras privilegierade liv.