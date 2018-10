Keira Knightley haltar in på ett hotellrum i Soho, sliter genast av sig skorna och grinar illa.

– Jag försökte ha högklackat på galapremiären i går och fick så förbannat ont i hälarna. Fett misstag. Förr brukade jag kunna ha högklackat i mer än 20 minuter, men nu är det bara ”ouch”. Så de åker av, säger Keira Knightley som kickstartade sin skådespelarkarriär i fotbollsskor strax efter millennieskiftet.

Som den kavata pojkflickan Jules i ”Skruva den som Beckham” kom hon från ingenstans och sparkade sig rakt in i den brittiska filmvärlden. Efter påföljande roller som sjörövarprinsessa i ”Pirates of the Carribean” och småflörtig brudmö i ”Love actually” – har hon aldrig lämnat rampljuset. Framför allt har hon profilerat sig på kostymdramer: Austenhjältinna i ”Stolthet och fördom”, bitchig överklasskvinna i Mc­Ewans ”Försoning”, tragisk aristokrat i Tolstoj­klassikern ”Anna Karenina”. Nästa år dyker hon upp på filmduken tillsammans med Alexander Skarsgård i ”The aftermath” som utspelar sig i Hamburgs ruiner efter andra världskriget.

Det är ingen slump att hon gärna blickar bakåt. När metoovågen nådde orkanstyrka i början av året förklarade Knightley att hon föredrar kostymdramer eftersom samtida kvinnliga rollfigurer ”nästan alltid blir våldtagna”.

– Fast i grunden handlar det om att vi alla befinner oss alla i samma sorts känslomässiga landskap – oavsett under vilken historisk period vi lever i eller var vi bor. Och eftersom jag alltid har varit fascinerad av historia så ger det arbetet en extra dimension, förklarar Knightley.

I Wash Westmorelands ”Colette” spelar hon den legendariska författaren och feministpionjären Sidonie Gabrielle Colette. En stilikon som gick i bräschen för sociala, sexuella och samhälleliga förändringar under la belle époque i början av förra seklet.

– Det är alltid underbart att spela revolutionära kvinnofigurer. Colette var en bohem som trotsade samhällets normer kring det naturligt kvinnliga. Hon slogs för kvinnors rätt till att både ge och ta emot njutning och bröt sexuella tabun genom att också ha älskarinnor. Man skulle lätt kunna göra en episk ”The crown”-serie om alla skeden av Colettes liv. När jag läste manuset tänkte jag: Fuck me, that’s a good story! säger Knightley som svär oftare än kapten Haddock.

Trots att den 33-åriga enbarnsmamman ger ett världsvant intryck har hon behållit sin distinkta Londondialekt och naturliga stil som formats i en bohemisk teaterfamilj. Hon pratar fortfarande som en kulspruta, gestikulerar vilt med händerna och gödslar med f-ordet.

– För oss britter förknippas det förflutna oftast med viktoriansk puritanism. Men la belle époque var en explosion på alla plan – kreativt, socialt och sexuellt! Det var helt jävla vilt! Så, jag älskar att dyka ner i andra kulturer, ler Keira Knightley som aldrig haft någon stel överläpp.

Hon lider fortfarande av politisk baksmälla efter Brexitomröstningen då hon försökte få unga att rösta genom att medverka i kampanjen #dontfuckmyfuture och videon ”We are Europe” tillsammans med bland andra Benedict Cumberbatch och Chiwetel Ejiofor.

Knightleys första kontakt med Colette var genom Hollywoodmusikalen ”Gigi – ett lättfärdigt stycke” (1958) som belönades med nio Oscar och kretsar kring en ung kurtisan från en lycksökande guldgrävarfamilj som inleder en relation med en rik playboy.

”Colette” skildrar hennes första äktenskap med den lika sliriga som snillrika journalisten, affärs­mannen och ”livsnjutaren” Henri Gauthier Villars, alias ”Willy”, som spelas av Dominic West. Tillsammans blev de dåtidens största kändispar i Parissocietetens innersta kretsar. Efter en obesvarad kärlek till romankonsten lyckades Willy pusha sin 15 år yngre fru att börja spökskriva i hans namn. Colettes halvbiografiska debut­roman ”Claudine i skolan” blev en succé som Willy tog åt sig hela äran av. I filmen finns scener där Willy håller henne i husarrest för att hon ska skriva fler succéböcker. Äktenskapet var dödsdömt sedan hennes notoriskt otrogna make också sålde rättigheterna till hennes verk och behöll intäkterna – något som senare korrigerades i domstol.

– Willy blockerade hennes röst, tillät henne inte att ha en egen identitet och gav henne inte kredd för sitt eget jobb. Men just när hon börjar bli ett offer, så drar hon vidare. Jag älskade styrkan i rollfiguren, säger Keira Knightley.

Ändå har hon förståelse för att Colette attraherades av den karismatiska karlsloken som gjorde henne till författare och introducerade henne i dåtidens avantgardistiska och intellektuella konstnärskretsar.

– Visst är Willy filmens ”skurk”, men han hade en magnetisk utstrålning som gör att jag förstår varför de var tillsammans. Jag känner många sådana Willymän som alltid är de roligaste partyprissarna, men som jag inte för en sekund skulle vilja vara i en relation med. Punkt, ler Knightley och gör en utstuderad konstpaus.

– Med det sagt så var det han gjorde ytterst fascinerande. Redan i slutet av 1800-talet gjorde han saker som vi förknippar med nutiden. Han var en briljant pr-man och varumärkesbyggare, säger Knightley.

Själv är hon ett vandrande varumärke för Chanel. Keira Knightley menar att det finns uppenbara likheter mellan Colette och Coco Chanel som delvis verkade under samma tidsperiod.

– Både Colette och Chanel lyckades hitta sin egen röst i en mansdominerad värld. Ingen av dem var några helgon, snarare överlevare som ibland fick luckra upp sina moralkoder för att komma vidare. De hade den här punkiga attityden att om världen inte passar mig så får jag ändra den, säger Knightley.

Det är inte första gången som Knightley spelat en historisk person från verkligheten. Tidigare har hon bland annat tagit sig an hertiginnan ­Georgiana – 1700-talets svar på lady Diana (”The duchess”), kryptoanalytikern Joan Clarke (”The imitation game”) och psykoanalyspionjären Sabina Spielrein (”A dangerous method”).

– För mig är det ofta enklare att spela en verklig figur eftersom det finns mer källmaterial att utgå ifrån, det blir mindre hittepå, säger hon.

Inför ”Colette” utgick teamet från Judith Thurmans Colettebiografi ”Secrets of the flesh”. Knightley satte också i sig flera av Colettes egna romaner – inte minst Claudineböckerna och ”Cheri” som handlar om en medelålders kurtisan som har en kärleksaffär med en betydligt yngre rikeman.

– Som skådespelare är det alltid mer givande att ta del av en persons egna berättelser än vad andra berättar om dem. Claudineromanerna är lite för daterade för min smak, men däremot fucking älskar jag ”Cheri”!

Colette brukar räknas till den första vågen av feminister som banade väg för ökad jämlikhet och kvinnors rättigheter. Även om filmen handlar om la belle époque så är den som klippt och skuren för metooeran. Knightley välkomnar att metoo återigen har satt feministiska frågor i fokus.

– När jag var tonåring så var vi inte tillåtna att prata om feminism eftersom vi levde under föreställningen att vi hade uppnått jämlikhet, att allt var fixat en gång för alla. Samtidigt blev jag hela tiden varse om att så inte var fallet. Som sporttokig tjej insåg jag att jag var bra på ”fel” sporter – fotboll och rugby som jag aldrig skulle kunna försörja mig på. De enda sporterna för kvinnor var tennis och golf – och jag var usel på båda, säger hon och fyrar av sitt typiska Knightleyleende.

Själv har hon aldrig blivit utsatt för någon form av övergrepp på jobbet men menar att det är viktigt att sätta tydliga gränser.

– Jag har absolut inga problem med hårda regissörer, de flesta av dem är tuffa och måste vara tuffa. För mig är det okej så länge det inte handlar om övergrepp, missbruk eller trakasserier. Allt sådant ska överlåtas på rättsapparaten, säger hon.

Till skillnad från Colette som älskade rampljuset så tycker Knightley inte om att stå centrum mer än nödvändigt.

– Det fina med skådespeleri är att en blyg person kan få spela en extrovert – roller som liknar den person man vill vara. Om jag inte jobbar så är jag överlycklig om jag slipper att vara någonstans där någon tjuvlyssnar på mig eller ska ta en bild, säger Knightley som dock erkänner att stjärnstatus har sina fördelar.