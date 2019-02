Simon Settergren och Philip Zandén

Manusförfattaren Simon Settergren är född 1992, är utbildad ekonom och har tidigare haft roller i bland annat långfilmen ”Shoo bre” (2012), kortfilmen ”Kerstin Ström” (2015) och tv-serien ”Modus” (2015).

Skådespelaren och regissören Philip Zandén är född 1954 har bland annat

jobbat länge med Suzanne Ostens scenuppsättninga och med filmer som ”Bröderna Mozart” (1986) och ”Skyddsängeln” (1990) samt Susanne Biers ”Freud flyttar hemifrån” (1991).

Han är just nu aktuell i Colin Nutleys tv-serie ”Bröllop, begravning & dop” (C More) och spelar Carl Bildt i kommande långfilmen ”438 dagar” om de svenska journalister som satt fängslade i Etiopien.