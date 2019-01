I fokus – några praktklantar som drömmer om att göra en raketkarriär via Utrikesdepartementets diplomatprogram vid Gustav Adolfs torg. Nummer 1: Jens Stråhle (Jesper Rönndahl) en skamlös glidare med föräldrar i diplomatkåren. Nummer 2: samvetsgranna, men lika socialt inkompetenta, UD-färskingen Fanny Båtsman (Moa Lundqvist). De är dippar. Trainees . Deras handledare Mimmi, i Marie Agerhälls skickligt fumliga gestalt, är dessvärre ingen moralstark mentor (sådana försöker inte utpressa chefer som skickat dic-pics på ambassadjobb i Washington).

Trion gör snart kaos av det ena officiella statsbesöket efter det andra.

Varför ville ni göra en komedi om livet på UD?

– Genom åren har jag läst om alla diplomater som begår mindre brott i Sverige. Kvällstidningarna brukar ju till och med ha listor på alla rattfyllor, felparkeringar, förseelser och cigarretter. Allt det där är ju jätteroligt att spåna kring eftersom de med sina diplomatpass och immunitet sällan straffas, säger Marie Agerhäll som också producerat och regisserat serien.

Inför manusarbetet intervjuade hon UD-folk som gladeligen, men off record, berättade om diplomatins inre liv. Bland annat om den "shamelist” som förekommer i ”Dips” – skamlistan där utländska diplomater som trampat snett på svensk mark hamnar och snart bannas av sina kollegor i UD-palatset.

– Det där är ju roligt att fundera kring - hur går det till och vad säger man när det till exempelvis är Nordkorea som gjort något, eller en dansk. Hur hårt skäller UD, vilka nivåer finns? Och när väljer UD att informera tidningarna? Det bara rann ut hur mycket kul som helst ur den där skamlistan, konstaterar hon.

– Just skämt i kontorsmiljö är alltid smart att skriva om för det är så oerhört många som kan relatera till sådana. Och handlar det om maktens korridorer så blir det dessutom högre statusfall - sådana blir ofta väldigt lätt roliga för det är så mycket som står på spel.

Marie Agerhäll. Foto: Casper Hedberg

Vad hade ni för förebild för serien?

– Någon beskrev vår serie som ”om 'The Office' försökte göra 'House of cards'" - det var ganska träffande. Men vi sålde in idén till SVT som ”ett svenskt 'Veep' fast utan pengar och med mer slapstick". Fast miljön i ”Dips” är ju inte lika storlagen som i ”Veep” (Armando Iannuccis HBO-serie med Julia Louis-Dreyfus som USA:s vicepresident, red anm) – på UD finns det både gustavianska antikviteter och Billy-bokhyllor. Vi ville inte ha så snabba repliker som i den heller utan göra något med mer ... kropp. På det sättet är ”Dips” närmare stämningen i ”Parks and recreation” än i ”Veep”, som ju är ful i mun och politiskt kvick.

”Dips” är inte minst full av obekväm humor, en sort som inte är så vanlig här, öster om Storbritannien.

– Nej, men vi försöker frångå den svenska humorn. Är det något jag tittar på så är det humor från just England och Amerikat, där man inte bara skojar på ett annat sätt utan också filmar annorlunda. Jag vill inte ha det där lugna berättandet med statisk kamera som är så vanligt i svensk humor, säger hon och påpekar att arbetsmiljön på UD redan är ganska stiff.

En serie som inramas av förhandlingar med Jemen, territoriella kränkningar i Östersjön, vapenavtal och den feministiska utrikespolitiken riskerar att bli lite trög.

– Ska man göra något intressant av en torr internkonflikt så försöker jag skriva den så att det snabbt händer något fysiskt eller att kameran är rörlig och spontan. Få till en nerv som inte uppstår om man tar det för försiktigt med kameran.

Trots minimal marknadsföring ligger "Dips" i toppen bland de mest strömmade programmen på SVT Play. Team Agerhäll/Rönndahl utesluter inte fler avsnitt framöver.

– Jag tror det blir mer, men det är som alltid en pengafråga. Vi har hur mycket idéer som helst som inte fick plats. Jag skulle vilja ha pengar att sätta ihop en större redaktion så slipper jag vara i alla detaljer. Fast jag gillar ju också att göra allt själv.

