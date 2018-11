DN väljer: Bästa tv-serierna vecka 48

1. ”Escape at Dannemora” (HBO Nordic)

Med: Patricia Arquette, Paul Dano, ­Benicio del Toro m fl.

Man kan knappast påstå att ”Escape at Dannemora” vare sig har tv-världens vackraste kärleksscener, mest glamorösa scenografi eller renaste snöslask. Ändå – eller kanske just därför – är detta långsamma, glåmiga och verklighetsbaserade diskbänksdrama märkligt fascinerande. Patricia Arquette är fantastisk som trashig fångvårdare som leder arbetet på högriskfängelsets syfabrik och inleder en farlig förbindelse med två rymningsbenägna interner, spelade av Benicio del Toro och Paul Dano.

”Onda aningar” Foto: BBC

2. ”Onda aningar” (SVT)

Med: Morven Christie, Vicky McClure, Richard Rankin m fl.

Psykologiskt rafflande stalkerthriller som utspelar sig på ett av Edinburghs poshaste arkitektkontor. Den gravida stjärnarkitekten Ellen (Morven Christie) planerar för mammaledighet efter att just ha säkrat ett prestigekontrakt till sin firma. Entré: en vikarie från helvetet som spelas av en lysande Vicky McClure (”Line of duty”, “This is England”). Det visar snart sig att hon inte bara är ute efter Ellens jobb. En vanebildande, ”Gasljus”-liknande miniserie som lär ge rekryteringsbranschen ett ordentligt boost.

”Scott and Bailey” Foto: Ben Blackall/Red Production Company

3. ”Scott and Bailey” (SVT)

Med: Lesley Sharp, Amelia Bullmore, Suranne Jones, Tony Mooney m fl.

Kriminell långkörare som lika gärna kunnat heta ”Morden i Manchester” – som ett slags vardagsrealismens svar på turistdeckaren ”Morden i Midsomer”. Suranne Jones och Lesley Sharp är sylvassa som mittlivskrisande arbetarklasspoliser som stresstestas av både sina familjer och den krävande bossen DCI Murray (Amelia Bullmore). Fjärde säsongen startade nyligen i SVT och mognar fint som ett gammalt årgångsvin.