”Cold war"

Regi: Pawel Pawlikowski

Med: Joanna Kulig, Tomasz Kot, Borys Szyc

Den polska ”Ida"-regissören är tillbaka med ett underbart bitterljuvt och melankoliskt drama om omöjlig kärlek i kalla krigets skugga. Joanna Kulig och Tomasz Kot spelar årets mest passionerade men osynkade kärlekspar som rör sig fram och tillbaka genom järnridån. Den skönsjungande och briljanta Kulig får ett internationellt genombrott som den sköra och melankoliska femme fatale-figuren Lula i den här svartvita filmdrömmen.

”The favourite” Foto: Yorgos Lanthimos

”The favourite"

Regi: Yorgos Lanthimos

Med: Olivia Colman, Emma Stone, Rachel Weisz

Barockt, bitskt och bildmässigt överdådigt triangeldrama där två hänsynslösa hovdamer (Emma Stone och Rachel Weisz) slåss om den sjuka och överkänsliga drottning Annes gunst (Olivia Colman) i början av 1700-talet. Den grekiska regissören bakom ”Dogtooth” och ”The lobster” har inte tappat sitt satiriska bett. Filmen belönades med juryns stora pris vid årets Venedigfestival och eminenta Olivia Colman vann pris för bästa aktris. Bygger på ett manus av Deborah Davis och Tony McNamara.

”Donbass” Foto: Stockholms filmfestival

”Donbass"

Regi: Sergej Loznitsa

Med: Valeriu Andriutã, Natalya Buzko, Evgeny Chistyakov

En bisarr och fascinerande korsning mellan en grotesk freskmålning och en kolsvart komedi om det bortglömda kriget i östra Ukraina. Loznitsas episodfilm påminner om en makaber och glåmig version av en Fellinifilm - berättad i 13 kapitel som saknar huvudpersoner och linjärt berättande. ”Donbass” är en antikrigsfilm som speglar mänskligt vansinne och ännu en varning för att sanningen är krigets första offer.

”Burning” Foto: Stockholms filmfestival

"Burning"

Regi: Lee Chang-dong

Med: Ah-In Yoo, Steven Yeun, Jong-seo Jeon

Sexuell frustration, besatthet, svartsjuka och pyromani. Sydkoreanska regissören Lee Chang-dong har gjort en mörk, mystisk och mästerlig psykothriller löst baserad på Haruki Murakami-novellen ”Att bränna lador" ur samlingen ”Elefanten som gick upp i rök och andra berättelser”. I detta hypnotiska drama har handlingen har flyttats till Seoul, kretsar kring den gåtfulla ynglingen Jong-su som blir kattvakt åt sin gamla granne Hae-mi när hon ska resa till Afrika. När Hae-mi kommer tillbaka presenterar hon den mystiska, Gangnam-style-rika Ben som hon träffat på resan. Det visar sig att alla tre delar samma udda hobby att bränna ned växthus...

”X & Y” Foto: Björn Larsson Rosvall

”X & Y”

Regi: Anna Odell

Med: Anna Odell, Mikael Persbrandt, Vera Vitali, Shanti Roney

Efter succédebuten ”Återträffen” levererar Anna Odell en galen och lekfull hybrid som inte liknar något annat inom den svenska filmen. ”X&Y” är ett absurt experiment som korsar alla gränser –fiktion och verklighet och fiktion, manligt och kvinnligt, privata och offentliga, Sverige och Danmark, djur och människor. Inte minst är ”X&Y" en excentrisk metafilm som kretsar kring den mediala bilden av Mikael Persbrandt som den gränslösa alfahanneskådespelaren och Odell som den galna konstnären. Öppnar filmfestivalen på onsdag.

”Shoplifters” Foto: Stockholms filmfestival

”Shoplifters"

Regi: Hirokazu Kore-eda

Med: Kirin Kiki, Lily Franky, Sôsuke Ikematsu

Den flitiga japanska auteuren vann årets Guldpalm för sitt humanistiska och hjärtskärande drama om en ”familj" av yrkessnattare i samhällets marginaler. Deras liv förändras när de en dag hittar en ensam liten flicka i kylan som de tar hand om. Kore-eda har tidigare gjort sig känd för sina stillsamma och känslointensiva familjedramer som ”Still walking”, ”Sådan far, sådan son” och ”Efter stormen” räknas den japanske auteuren som en av världens främsta regissörer.

”Sunset” Foto: Stockholms filmfestival

”Sunset”

Regi: László Nemes

Med: Susanne Wuest, Vlad Ivanov, Juli Jakab

Den ungerska regissören följer upp Oscarssuccén ”Sauls son” med en kostymklädd dramathriller som utspelar sig i Budapests högborgerliga salonger under det ödesmättade året före första världskriget då Europa står inför sönderfall. Filmen kretsar kring den unga som söker sina rötter och hamnar i en exklusiv hattbutik med kungliga kunder. Hon vävs snart in en härva av familjehemligheter och politiska konspirationer. ”Sunset” är labyrintisk, gåtfull, repetitiv och alldeles underbar.

”Wildlife” Foto: Stockholms filmfestival

”Wildlife" ("Under en öppen himmel”)

Regi: Paul Dano

Med: Carey Mulligan, Jake Gyllenhaal, Ed Oxenbould

Stark, stämningsfull och välspelad regidebut av skådespelaren Paul Dano (”Little miss Sunshine”, ”There will be blood", ”Love and mercy”) som baseras på en roman av Richard Ford. Handlingen kretsar kring en tonårspojke som bevittnar hur föräldrarnas äktenskap vittrar sönder i 60-talets Montana. Carey Mulligan och Jake Gyllenhaal är lysande i rollerna som hemmafru och golfproffs. Paul Dano har också skrivit manuset tillsammans med Zoe Kazan.

”Suspiria” Foto: Alessio Bolzoni/Amazon Studios

”Suspiria"

Regi: Luca Guadagnino

Med: Dakota Johnson, Tilda Swinton, Doris Hick

Dakota Johnson gör huvudrollen i en nyinspelning av Dario Argentos kultrysare från 1977. Den nyskapande nyinspelningen kretsar kring ett kvinnligt danskompani i Berlin som i själva verket är fasad för ett häxkonvent där också Tilda Swinton och Doris Hick bjuder upp till dans. Den italienska regissören som ligger bakom fullträffar som homoerotiska ”Call me by your name” och den mörka komedin ”A bigger splash” visar här upp en ny sida.

”Caphernaum” Foto: Stockholms filmfestival

”Capernaum”

Regi: Nadine Labaki

Med: Zain Al Rafeea, Yordanos Shiferaw, Boluwatife Treasure Bankole

Nadine Labaki (”Caramel”) vann jurypriset på årets Cannes-festival för sin starka och melodramatiska historia om en 12-årig slumpojke från Beirut som stämmer sina föräldrar för försummelse. Libanons tårframkallande Oscarsbidrag har bland annat jämförts med andra hjärtskärande överlevnadsdramer som ”Slumdog millionaire” och ”Pixote, gatans barn”.

”El angel” Foto: Stockholms filmfestival

”El angel"

Regi: Luis Ortega

Med: Lorenzo Ferro, Chino Darín, Daniel Fanego, Cecilia Roth

Argentinas Oscarsbidrag är inspirerat av historien om landets mest okända seriemördare Carlos Robledo Puch – en bildskön yngling med änglalockar som mördade 11 personer under lika många månader i början av 1970-talet. Luis Ortega har förvandlat den morbida berättelsen till en hårt stiliserad popfantasi med 70-talsdesign och ett soundtrack som inger en surrealistisk overklighetskänsla.

”Beautiful boy” Foto: Francois Duhamel

”Beautiful boy”

Regi: Felix van Groeningen

Med: Steve Carell, Timothée Chalamet, Maura Tierney

Gripande rehabdrama om en familj som kämpar för att sin tonårsson ren från drogmissbruket. Nytända "Call me by your name"-stjärnan Timothée Chalamet spelar den unga narkomanen Nicholas i en filmatisering av David Sheffs bästsäljarbiografi (”Beautiful Boy: a father's journey through his son's addiction”). Detta är den första engelskspråkiga filmen från den belgiska regissören Felix van Groeningen som tidigare har gjort bland annat ”Belgica" och ”The Broken Circle Breakdown”.

