Dominic West: Jag får bara spela rollfigurer som är förtappade eller hemska

Dominic West sveper in i ett hotellrum i centrala London med ett brett leende och några ironiska repliker. Den brittiska skådespelaren som är känd för sina lite sliriga, svårmodiga och sammansatta rollfigurer är på charmoffensiv, nästan som om han vill skämta sig ur sin professionella trygghetszon.

– Jag får bara spela rollfigurer som är förtappade eller hemska – aldrig komedi. När någon skriver en osympatisk figur så tycks de genast tänka: ”Ah, Dominic West!”. Men djävulen har ju alltid bättre repliker än helgonen. Och det är bara skådespelare som Tom Hanks och James Stewart som klarar av att spela goda rollfigurer med hedern i behåll, ler Dominic West i en ledigt uppknäppt ljusblå skjorta och marinblå kavaj.

Nu får han lägga ännu en tvivelaktig karlslok till sitt cv. I kostymdramat ”Colette” spelar han den lika karismatiska som hale musikkritikern, journalisten och affärsmannen Henri Gauthier-Villard, alias ”Willy”. En bullrig kulturman med affärssinne som gifter sig med den 15 år yngre Sidonie Gabrielle Colette (Keira Knightley) som ska bli en av Frankrikes mest populära författare i början av 1900-talet. Under ”la belle epoque” var de kändisparet som stod i centrum i Paris societetskretsar. Efter en obesvarad kärlek till romankonsten uppmuntrar han sin fru att börja skriva under pseudonymen ”Willy”. När hennes halvt självbiografiska debutroman “Claudine i skolan” blir en braksuccé 1900 tar han åt sig hela äran - och hetsar henne att skriva en hel serie uppföljare. Han framställs också som en notoriskt otrogen playboy som dessutom svek henne genom att sälja rättigheterna till hennes egna böcker.

– Relationen mellan Colette och Willy är rolig, dynamisk, sprakande och...eh..komplex. Men Willy är helt klart skurken i filmen, han hade en gränslös aptit på sex, pengar och kändisskap. Han var en fejkförfattare som var känd på sin frus bekostnad och slutade som en Salieri-figur. Men, som med alla amoraliska figurer så finns det oftast också något att tycka om. För att kunna gilla Willy lät jag mig inspireras av Orson Welles som jag beundrar, säger Dominic West dagen efter att "Colette" haft galapremiär vid Leicester Square i hjärtat av Londons nöjesdistrikt.

Hans största problem under inspelningen var att fylla upp sin rollfigurs kroppshydda som blev allt större med åren.

– Jag hade tre olika fatsuits – och de blev kokheta eftersom vi spelade in mitt under högsommaren. Jag hade stora problem, svettades konstant och var hela tiden högröd i ansiktet, berättar Dominic West.

Det blev lite bättre när han träffade John C Reilly som just hade spelat Stan “Helan” Laurel i biografin “Stan & Ollie” med Steve Coogan som avslutar Londons filmfestival nästa helg.

– Han tipsade mig om att skaffa en speciell plastväst som man kunde koppla till en slang som pumpar in kallvatten. Efter varje scen tog jag min ”kolostomiväska” och började pumpa. För mig var det en otrolig känsla, men det var nog ganska avtändande för Keira Knightley och de andra eftersom den förde ett jäkla oväsen. Ibland glömde jag stänga av den inför en tagning, säger Dominic West och skrattar.

Förutom manuset och Keira Knightley lockades han till “Colette” för att filmen utspelar sig i Paris under ”la belle epoque” – den gyllene eran mellan fransk-tyska krigets slut 1871 och tiden före första världskrigets utbrott.

– Det är min absoluta favoritperiod i historien. Paris var världens kulturella centrum med samma sorts glamor, öppenhet och tolerans som Berlin hade i början av 30-talet – betydligt mer tillåtande än London någonsin varit. De flesta kostymdramer har en nedlåtande attityd mot dåtiden – vi tycker alltid att vi är så utvecklade och sofistikerade men så är ju inte fallet, säger West som just har upptäckt nya böjelser.

– Jag har just insett att jag alltid har velat bli fransk. Mina tre senaste stora rollfigurer är alla franska, säger Dominic West som just spelat Jean Valjean i Andrew Davies tv-version av ”Les miserables” och nyligen gjorde han Vicomte de Valmont i “Les liaisons dangereuses” på Domnar Theatre i London.

Under senare år har han också spelat Lara Crofts pappa i ”Tomb raider" med Alicia Vikander och pretentiös konstkritiker i Ruben Östlundhs ”The square”. Fast allra mest har han varit förknippad med paradrollen som den struliga författaren Noah Solloway i otrohetsdramat ”The affair” som skildrar de långvariga känslomässiga chockeffekterna av en skilsmässa. I första säsongen lämnar han sin välbärgade fru för en yngre servitris som sörjer sin sons död – en erfarenhet som Solloway förvandlar till en bästsäljare.

– På ytplanet är Noah ingen särskilt älskvärda rollfigur men man känner ändå en viss förståelse för honom. Det finns också likheter med Willy-figuren i “Colette” – de har båda den nödvändiga narcissismen som krävs för att vilja skriva, men Noah är förmodligen en bättre författare, ler West.

Måndag 15 oktober, får Dominic West ta emot pris på årets Mipcom-mässa för sina insatser i tv-världen. I motiveringen står det bland annat att West har ”lyckats överraska oss med djärva och komplexa rollfigurer” och syftar främst på Baltimorepolisen James ”Jimmy” McNulty i ”The wire”, nyhetsankaret Hector Madden i ”The hour” och Noah Solloway i ”The affair”. Trots att West varit med om att kickstarta tv-seriernas eget “la belle epoque” så är han en motvillig tv-stjärna som aldrig har klippt navelsträngen till teaterscenen.

– Allting som varit fantastiskt i mitt liv har jag gjort mot bättre vetande, haha. Jag försökte hela tiden lämna ”The wire” trots att det visade sig vara det kanske bästa som jag har varit med om. Visst har tv-världen gett mig fantastiska rollfigurer att jobba med, men jag hade absolut ingen som helst separationsångest efter ”The Wire”. Det var fem år av väntan, av löjeväckande tristess. Det kunde vara spännande 10 sekunder i någon en scen och sedan åratal av väntan, säger Dominic West.

– Jag föredrar att spela in långfilmer – några intensiva veckor och sedan är det över. I tv är det aldrig över, skrattar Dominic West och gör en liten grimas.

Han är dock positiv över att ha fått jobba på Sarah Treems tv-serie “The affair” som har luckrat upp branschens gamla hierarkier.

– Det är häpnadsväckande hur kön definierar människors roll inom film- och tv. Scriptan är alltid en kvinna, medan fotografen alltid är man. Det är fortfarande ett rigitt system, men det pågår mycket positiv diskriminering just nu och det är bra. ”The affair” är skriven, producerad och till stora delar regisserad av kvinnor, säger Dominic West och ler:

– Hela min karriär har jag varit en sidekick till starka kvinnor.