Efterlängtad tv-serie: ”Ett avslöjande om vårt rättssystem”

TV-DOKUMENTÄR ”Making a murderer 2” Netflix Regi: Laura Ricciardi, Moira Demos. Medverkande: Steve Avery, Brendan Dassey. Neflixpremiär 19 oktober.

Man kan nog utan överdrift påstå att Netflixserien ”Making a murderer” 2015 slog ner som en bomb. Det blev kulmen på en 10-15 år lång period inom film- och tv-industrin där dokusåpan, krimdramat och dokumentären närmat sig varandra och ibland helt och hållet flutit samman. På gott och ont.

De två nyutexaminerade filmstudenterna Laura Ricciardi och Moira Demos hade tio år tidigare fastnat för en notis i New York Times. Den berättade om hur den då 43-årige Steven Avery, hemmahörande i Manitowoc County i Wisconsin, hade häktats för mord.

Steven Avery var dock inte vilken mordmisstänkt som helst.

1985 hade Steven Avery, mot sitt nekande, fällts för sexuellt övergrepp och mordförsök på en ung kvinna, Penny Beerntsen. Efter 18 års kamp friades Avery 2003 efter att nya DNA-tester i stället pekat ut och så småningom fällt en annan förövare. Ytterligare två år senare förberedde han en 37-miljonerdollarsstämning för sitt lidande – det är då han plötsligt häktas, och så småningom också döms, för ett annat överfall, denna gången ett mord på en ung kvinnlig fotograf, Theresa Halbach.

Laura Ricciardi och Moira Demos tar sig till Manitowac, Wisconsin, och blir kvar i 18 månader.

– Vi skrapade ihop utrustning, vi tog det vi hade kvar på studielånen, lånade ihop mer pengar, tog hjälp av syskon och svågrar. Vi hade givetvis då ingen aning om att det skulle uppta våra liv fullständigt de närmaste tio åren, berättar Moira Demos när jag får tolv minuter på telefon från deras pressdagar i London – vi avbryts ständigt av en pr-människa som bryter in och talar om hur många minuter och frågor vi har kvar.

När de nu på tre år har gjort en uppföljning i tio delar, en säsong 2 av ”Making a murderer”, har villkoren varit helt annorlunda. De har backats upp med både pengar, teknik och människor. De har jobbat med ett större team, haft råd med betydligt dyrare teknik, Netflix har gått all in. Jag är inte helt säker på att det av just dessa skäl blivit så mycket bättre.

– Nej, de har inte försökt styra oss i någon bestämd riktning, de har inte haft synpunkter på hur vi skall jobba. Inga begränsningar, inga krav, de har varit fantastiskt generösa, säger Laura Ricciardi om sin nya Netflix-partner.

Hur försörjde ni er de första tio åren?

– Laura hade jobbat som jurist tidigare och jag kunde jobba extra som filmklippare och filmelektriker när vi kom tillbaka till New York. Det blev också ett sätt för oss att hålla distans till allt dramatiskt som hände med vår film och vårt material under åren som gick, säger Moira Demos.

Det är vackert och väldigt fint gjort, extremt fin rytm mellan foto, klipp och musik – och de skyr inga svårigheter eller snårigheter, det ställer krav på dig som tittar.

Serien väckte som sagt stor uppmärksamhet, och man kan nog säga att den upprörde en hel värld. Steven Averys brorson, den då blott 16-årige Brendan Dassey, döms också för mordet på Theresa Halbach – särskilt upprördes tittarna över de långa polisförhör Dassey utsattes för, och det erkännande som poliserna till slut närmast bokstavligt talat tvingar ur Dassey. Han har allvarliga inlärningsstörningar, mycket låg IQ, han har under förhören inget stöd eller hjälp av vare sig anhöriga eller advokat, och han tar senare tillbaka erkännandet. Det är för sent. Han döms till livstids fängelse för mord.

Bevisen mot Steven Avery är också rätt skakiga, om än betydligt starkare, och Laura Ricciardi och Moira Demos lyckas nog övertyga de flesta av oss att många avgörande bevis dessutom tycks vara placerade av polis, kanske till och med efter åklagarnas och statens gillande.

Steven Avery har en lång historia med de lokala myndigheterna, och de styrande i Manitowac County ser givetvis med bävan fram emot tanken på att tvingas punga ut med ett skadestånd till Avery på 350 miljoner kronor. Det skulle närmast sätta hela kommunen i konkurs.

Laura Ricciardis och Moira Demos film- och arbetsmetoder har ifrågasatts. De har i efterhand fått kritik för sitt sätt att driva fallet, de har kallats konspirationsteoretiker och manipulatörer – tveklöst är det nog ändå så att deras version, deras undersökning, är en rätt upprörande historia om amerikansk rättsröta.

När de nu i säsong 2 redogör för hur en av USA:s mest framgångsrika brottmålsadvokater, den benhårda, intelligenta och politiskt kyliga Kathleen Zellner tar sig an fallet, och prövar bevisningen, så blir man fortsatt påverkad i viss riktning.

– Vi ser det rätt mycket som en observation av fallet, det är inget rättsfall som vi själva driver, det är framför allt ett avslöjande om och kring det amerikanska rättssystemet, menar Ricciardi och Demos.

Steven Avery och Brendan Dassey har snart suttit 13 år för mordet de säger sig ha noll inblandning i. I säsong 2 tar Ricciardi och Demos upp den nya bevisgranskningen (upprörande, givetvis), men de ger också offrets familj och vänner till familjen stort och viktigt utrymme, på samma sätt som de i flera andra avseenden också försöker bemöta den kritik de fått för att inte ge hela bilden.

Jag har sett de fyra första avsnitten, och de lyckats rätt bra med den ambitionen. Deras sätt att berätta på, med långa stillsamma tagningar, är detsamma som tidigare. Det är vackert och väldigt fint gjort, extremt fin rytm mellan foto, klipp och musik – och de skyr inga svårigheter eller snårigheter, det ställer krav på dig som tittar. Vill man förbereda sig på säsong 2 tycker jag gott man kan sätta sig in i den kritik filmen och filmarna fått ta emot, läs till exempel Pulitzerprisvinnaren Kathryn Schulz text i The New Yorker från 2016.

Det är under alla omständigheter årets mest efterlängtade tv-premiär.