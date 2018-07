En kärleksförklaring till den romantiska komedin

David Hellenius står redo med benen brett isär på en gatstump i Greenwich Village. Bakom de låga 1800-talshusen hörs polissirener och solen försöker tränga sig igenom sommarmolnen, ett gäng nyfikna New York-bor har stannat till. ”And action!” Plötsligt tar Hellenius några snabba steg mot port nummer 13. Helena af Sandeberg har just klivit ner från trapporna. Hon stannar upp. Han vill kramas, hon tvekar. De går iväg tillsammans. ”And cut. Great!” Det är regissören Staffan Lindberg som ropar bakom kameran.

– Det här är nog den mest amerikanska scenen, i den svenska filmen. Man hade önskat att vi hade en drönare som åkt upp och filmade. Det blir nästa film, säger Hellenius leende i en paus och äter några melonskivor. Längre bort står af Sandeberg och får håret fixat framför det svensk-amerikanska filmteamet. I hörnfikets bakdörr röker diskaren och betraktar allt.

Det är sista dagen för inspelningen av den romantiska komedin ”Lyckligare kan ingen vara” på Gay Street i New York, den lilla krokiga gatan där Al Pacino springer efter sin flickvän i ”Carlito's way” (1993) och Cyndi Lauper dansar fram i musikvideon till ”Girls just want to have fun” (1983). Hellenius spelar Robert, en taxichaufför som efter många år återser sin första stora kärlek Sofia, en hyllad skådespelerska bosatt i New York. Gamla känslor har blossat upp, Robert vet inte vilket ben han ska stå på.

– Robert går omkring och känner sig misslyckad och lever i ett förhållande som går lite i stå när Sofia dyker upp. Rollen går mer på djupet än den jag gjorde i ”Micke & Veronica”. Men det är en rolig film, absolut. Jag tror det finns en stor skopa igenkänning i den, säger Hellenius med slutna ögon medan sminket läggs på.

Stjärnspäckade ”Lyckligare kan ingen vara” är också inspelad i Stockholm och Göteborg. Filmen kretsar kring fem par i olika generationer och utspelar sig till största del på Södermalm. Deras gemensamma drivkraft är sökandet efter kärlek. För filmskaparen Staffan Lindberg har den romantiska komedin alltid legat varmt om hjärtat.

– Du vet, jag har ju en älsklingsfilm som heter ”Love actually”. Richard Curtis är lite min guru. Så det var nog där det startade. Jag ville göra en sådan film, fast i Stockholm. Vi hade också en dröm om att lägga löjrom på toppen av det hela. Och då var New York en naturlig grej. Det finns något magiskt över den här staden, säger Lindberg.

De tre tidigare långfilmerna Lindberg regisserade blev publiksuccéer. Hellenius har varit med i alla. Temat att älska och bli älskad är ett fundament.

– Man känner sig lite deprimerad över hur världen ser ut just nu, inte minst när man vet vad som händer i det här landet. Då är egentligen kärleken det enda vi har, säger Lindberg på hörnfiket medan solen tittar fram och filmteamet väntar på skugga för nästa vinkel av samma scen.

Helena af Sandeberg. Foto: Emil Wesolowski

Filmen är en romantisk komedi, men har allvarliga inslag menar Lindberg.

– Romantisk komedi har egentligen nästan exakt samma premisser som det antika grekiska dramat. Det finns vissa regler för en romantisk komedi som gör det förutsägbart på många sätt. Vi har försökt hitta vägar här för att göra det lite mindre förutsägbart.

– Eftersom jag älskar den här genren så är det blodigt allvar för mig. Oavsett om det gäller humor eller allvar i scenerna, säger Lindberg och smuttar på espresson.

Helena af Sandeberg, som slagit sig ner vid bordet, menar att bra romantisk komedi är väldigt sällsynt.

– Jag har gjort mycket tung teater och har alltid velat göra den här genren. Den här typen av film behövs nu, jag tror att folk längtar efter det. Genren borde värderas upp. Kvalitet handlar inte om genrer. Kvalitet handlar om utförande av olika genrer. Det här är verkligen svårt att göra, säger hon som likt sin rollkaraktär själv bott i New York i flera år medan hon studerade på det legendariska Actors Studio. Hon hade vid tidpunkten en relation med Eagle-Eye Cherry som hon också spelar mot i filmen.

– Jag behövde alltså inte göra så mycket research. Jag känner mig ganska hemma i det här landskapet.

Lindberg har samlat ihop en imponerande samling skådespelare med namn som Kjell Bergqvist och Adam Lundgren.

– Jag har själv varit skådis så jag förstår hur utlämnad man är när man står där. Det är de som ska ta den stora risken med det jag skrivit. Jag försöker verkligen vara mån om dem.

David Hellenius spelar taxichauffören Robert. Foto: Emil Wesolowski

Manuset skrev han efter flera samtal med David Hellenius. De har samarbetat i många år.

– Vi åkte iväg och spånade helt enkelt. Sen skrev jag. Vi diskuterar fortfarande inför scener. Är det här ultimat, kan vi vässa det lite här? Jag tror den amerikanska humorn antagligen inte skulle gå att göra i Sverige. Den kan vara väldigt könsstereotyp och dialogen väldigt tuff, säger Lindberg.

Hellenius menar att balansen mellan humor och svärta kan vara hårfin.

– Humor om den svenska mannen kan så lätt bli klyschigt. Mannen som är konflikträdd, handlingsförlamad och rätt begränsad i sina känslor.

– Vi gör det som vi gillar och vi vill nå ut till en större publik. Men jag tror inte vi kommer vara nöjda om folk inte gillar den. För mig hänger det ihop. Vi försöker förnya oss så gott vi bara kan. Det är därför vi är här också. Man ska känna sig belönad när man tittar på den här filmen, säger Hellenius.

Det inte många timmar kvar nu innan sista inspelningsdagen i New York är över. Filmteamet ska vandra vidare till nästa gata.

Jag vill att man bryr sig om de här människorna, tillägger Staffan Lindberg.

– I det finns en humor i sig. Ett sätt att kunna le åt det som de utsätts för. Känna att man själv vill vara med. David Hellenius David Hellenius utbildade sig på Calle Flygare Teaterskola och har många år samarbetat med Peter Magnusson och Staffan Lindberg. Har under åren gjort en rad tv-program som ”Hey baberiba”, ”Idol”, ”Let’s dance” och ”Hellenius hörna” och medverkar i tv-serien ”Finaste familjen”. Har spelat i långfilmerna ”Sommaren med Göran” (2009), ”En gång i Phuket” (2011) och ”Micke & Veronica” (2014). Alla regisserade av Staffan Lindberg som också stått för regin i bland annat ”Hey baberiba”, ”Welcome to Sweden”, ”Finaste familjen” och var med och startade ”Parlamentet”.

Helena af Sandeberg Helena af Sandeberg studerade tre år på Actors Studio i New York och fick sitt genombrott i tv-serien ”Nudlar och 08:or” och har även medverkat i ”Rederiet”, ”Den döende detektiven” och ”Den fjärde mannen”. Hon har länge varit verksam på flera teaterscener och har spelat i långfilmer som ”Tomten är far till alla barnen” (1999), ”Kim Novak badade aldrig i Genesarets sjö” (2005), ”Cornelis” (2010) och ”Hypnotisören” (2012).

”Lyckligare kan ingen vara” har premiär i vinter.