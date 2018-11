”Oh, Captain! My Captain!”. Det är fortfarande svårt att tänka på Ethan Hawke utan att vilja ställa sig på en skolbänk i ullkostym och recitera Walt Whitman. Med Peter Weirs ”Döda poeters sällskap” fick den 19-åriga Hawke en drömstart på sin Hollywoodkarriär just när Berlin-muren började rämna. I filmen förklarar hans entusiasmerande mentor (spelad av Robin Williams) “att suga märgen ur livet, betyder inte att man ska kvävas av benet".

Några månader innan filmen hade USA-premiär sköts countryartisten Blaze Foley ihjäl i Austin, Texas – endast 39 år gammal. Kanske skulle den excentriske och mytomspunne artisten också ha mått bra av att få några visdomsord från "Döda poeters sällskap” i ung ålder. Han ingick i samma musikaliska kretsar som Townes van Zandt men varken ville eller lyckades bli något hushållsnamn under sin korta livstid. Däremot inspirerade han kollegor som Merle Haggard och Lyle Lovett. Lucinda Williams som gjorde en cover på Foleys ”Drunken angel” kallade Blaze Foley för ”geni” och ”vacker förlorare”.

– Hela Blazes liv var som en blueslåt. Man kan höra Blazes livshistoria i hans låtar och jag blev rörd av detta, säger Ethan Hawke på en telefon från Brooklyn, New York.

Under senare delen av livet var Foley en alkoholiserad och mer eller mindre hemlös kultfigur i gaffatejpade cowboyboots som sjöng för de utstötta, donerade pengar till Austins hemlösa och fällde repliker som "Jag vill inte vara stjärna, jag vill vara en legend". Ett av filmens bärande teman handlar om hur en konstnär ska förhålla sig till och existera i världen. Något som också har sysselsatt mångsysslande Ethan Hawke som även har drivit teaterkompanier och skrivit böcker.

– Det är också en historia om en man som lär sig spela gitarr och blir förälskad i en trädkoja, för att senare bli ihjälskjuten – jag tyckte det påminde om ett dynamiskt operalibretto. Och jag tänkte på filmen som en country- and western-opera – med gonzoattityd, säger Ethan Hawke på ett sätt som gör att man kan se ett leende på andra sidan luren.

”Blaze" är en film som revolterar mot Hollywoods idé om att biopics måste handla om kända personer och föreställningen om att det går att fånga ett liv i en dramaturgisk berättelse med en början, mitt och slut.

– Jag avskyr vanliga filmbiografier, men har å andra sidan bara sett filmer om folk som är kända. För mig är filmer där man fyrar av några greatest hits och skildrar kändisskapets prövningar en enda stor gäspning, säger Hawke och fortsätter:

– ”Blaze” handlar inte om celebritetsstoryn utan om någon som viger sitt liv åt konsten. Om en kreativ människa som slåss mot depression – och antagligen bipolaritet – och missbruk men som också har en enorm passion och aptit på livet. Det är något jag kan relatera till, säger Ethan Hawke som spelar en miniroll som radio-dj i filmen.

Titelrollen spelas av regissörens musikerkompis Ben Dickson som även introducerade Blaze Foley för honom. Hawke skrev manuset tillsammans med Foleys ex-fru Sybil Rosen som ligger bakom biografin ”Living in the woods in a tree: remembering Blaze Foley”.

– Jag blev tagen av hur vacker boken var - inte alls som de vanliga rockmemoarerna som mest handlar om hur artisten röker cigg. Detta handlar också om henne, om deras kärlekshistoria i den där romantiska trädkojan, säger han.

Avgörande för filmens känsla och autenticitet var att rollbesätta med musiker som Charles Sexton (Townes van Zandt), Kris Kristofferson som pappa, Riff Raff-medlemmen Alynda Segarra som systern. Och rollerna som en trio kokssnortande skivbolagsbossar — spelade av Sam Rockwell, Steve Zahn och Richard Linklater (som regisserade Hawke i ”Boyhood” och ”Before midnight”-trilogin).

– Jag ville att filmen skulle vara outsmyckad, enkel och rak som folkmusik. Målet var att den skulle se ut precis som min egen barndom, säger Ethan Hawke som föddes i Austin 1970.

Han menar att regissörsrollen är närbesläktad med skådespelaren.

– För mig går allting annat via skådespeleriet - det var så jag lärde mig att både skriva och regissera, säger Hawke som har Oscarsnominerats fyra gånger för roller i filmer som actionfilmen “Training day”, de romantiska dramerna ”Bara en dag” och ”Bara en natt”, samt den episka ”Boyhood”.

I år har han både dykt upp som avdankad rockare i ”Juliet, naked” och som radikaliserad präst i Paul Schraders existentiella drama ”First reformed”. I tisdags utsågs han till bästa skådespelare på Gotham Awards för rollen som Michael Toller – den skuldtyngda, alkoholiserade och cancersjuka prästen som radikaliseras efter att ha drabbas av akut klimatångest.

– ”First reformed” skildrar dagens förvirring kring den skriande bristen på politiskt och andligt ledarskap – inte minst när det handlar om klimatkrisen. Schrader visar att filmen kan vara en fantastisk empatigenerator som kan få oss att uppleva världen genom andras ögon, ta oss till platser dit varken politiken eller religionen når, säger Hawke.

Men fyrabarnspappan hymlar inte med att han också måste betala räkningar och gärna växlar med underhållning. Härnäst spelar han den perukbärande bankrånaren Lars Nystrom som tar Noomi Rapace som gisslan i den svarta komedin ”Stockholm”.

– Noomi är den mest furiösa och intensiva skådespelare som jag någonsin har spelat mot. Oförglömlig, haha. Vi försökte berätta det här välkända Norrmalmstorgdramat på ett så dynamiskt och kul sätt som möjligt. Och jag längtar verkligen tillbaka till Stockholm.

