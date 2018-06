Fares Fares: Jag har alltid varit den normala killen

När Fares Fares var liten, i Beirut i Libanon, tittade han mycket på film. Familjen hade tidigt en vhs-spelare, det fanns en låda med kassetter hemma. Kung fu, Jackie Chan och Bruce Lee, amerikanska och indiska och egyptiska åttiotalsrullar. Och så läste han Shakespeare.

Jag säger att det låter misstänkt mycket som en efterhandskonstruktion.

– Eller hur! Men jag har kvar en av böckerna, så det måste ha hänt. Jag gillade att det var skrivet som en dialog mellan rollkaraktärerna. Det var roligare än att läsa prosa.

Vilken bok?

– ”Julius Caesar”.

Var det något som fanns hemma i bokhyllan?

– Nej nej nej. Det var inte ett intellektuellt hem jag växte upp i, jag tror inte att vi hade någon bokhylla. Jag måste ha fått tag på den i skolan. Eller köpt den, jag vet inte riktigt, det var så länge sedan. Jag var tio eller elva. Kanske var det någon kompis som pratade om den.

”Du bara måste läsa den här, Julius Caesar!”

– Hahaha! Jag minns faktiskt inte hur den hamnade hos mig. Den är på arabiska dessutom, i dag skulle jag inte kunna läsa den.

Fares Fares är hemma i Stockholm några veckor. Han är just nu aktuell i rollen som Antoine Costa i tv-serien ”Westworld”, en techexpert som undersöker haveriet i seriens kollapsade robottemapark. Snart ska han spela in sin nästa tv-serie, miniserien ”Chernobyl” som handlar om kärnkraftskatastrofen 1986. Själv var han 13 år gammal när det hände.

– Det var mycket snack om köttet som var importerat, om det var bra. I Sverige var man väl rädd för att det skulle blåsa över landet, i Libanon handlade det mest om vad man kunde äta. Det är det jag minns. Fares Fares. Född: 1973 i Beirut, Libanon. Uppvuxen: I Beirut fram till 14 års ålder, när familjen flydde kriget och flyttade till Örebro. Familj: Föräldrar och fem syskon, bland annat brodern Josef Fares som regisserat bland annat ”Jalla! Jalla!”, ”Kopps” och ”Farsan”. Genombrott: I Josef Fares film ”Jalla! Jalla!" från 2000. Sedan dess har han spelat i ett dussintal svenska långfilmer, bland annat ”Zozo”, ”Metropia”, ”Snabba cash” och ”The Nile Hilton incident”. Internationell karriär: 2012 hade han roller i Daniel Espinosas amerikanska film ”Safe house” och Katheryn Bigelows actionfilm ”Zero dark thirty”. Har därefter spelat i bland annat ”Child 44” och ”Rogue one: A Star wars story”, och tv-serien ”Tyrant”. .Aktuell: Har just nu en roll i amerikanska tv-serien ”Westworld”. Ska snart spela in miniserien ”Chernobyl”. Gör också en roll i Josef Fares actionäventyrsspel ”A way out”.

Det var inte långt efter Tjernobylkatastrofen som den då 14-årige Fares Fares och hans familj flyttade till Sverige för att fly undan kriget i Libanon. Han minns barndomen som en vardag – ett vanligt liv, bara att det då och då föll bomber.

– Man lever som andra människor, det är bara det att ens vardag blir avbruten då och då. Man pausar och går ned i ett skyddsrum, när man kommer ut pågår allt som vanligt. Det går inte att leva annars. Det var heller inte ett konstant bombande, inte i det området där vi växte upp åtminstone.

När ni flydde blev väl avbrottet permanent.

– Nej, det var mer ett nytt kapitel som öppnades.

Såg du det så när det hände?

– Ja, definitivt. Det var så det skulle vara, det fanns inget annat. Jag dröjde mig aldrig kvar i Libanon i mina tankar. Jag har aldrig lyssnat på musik därifrån, jag slutade läsa på arabiska. Det var det nya landet som skulle in i systemet. Jag känner mig djupt in i själen svensk, det är man tvungen att göra, tror jag, för att... Jag har många vänner som inte tog det beslutet, som dröjer kvar. De lever lite i ett slags limbo, att det var bättre förr. Jag har aldrig haft de tankarna. Bara: vidare.

Som 14-åring flyttade Fares Fares till Sverige tillsammans med sin familj. Foto: Thomas Karlsson

Kände hela familjen så?

– Det är svårare när du är vuxen. Men alla barnen, absolut. Kanske i lite mindre grad mina äldre systrar, de lyssnar fortfarande på musiken därifrån. Men vi pojkar och min lillasyster – det var det nya landet som gällde.

Fares Fares lärde sig svenska på tre månader, målmedvetet. Började i svensk skola, var den första i Örebroskolan med invandrarbakgrund.

– Jag säger inte att det är lätt. Du måste byta ut allt, börja om från början. Även om du är positivt inställd och redo att suga åt dig allting, så finns det en massa hinder på vägen. En prioritet jag inte förstod att man skulle ha var att lära sig kulturen. Inte den svenska kulturen, den är ganska lätt att lära sig, utan ungdomskulturen. Tonårskulturen. Kan man inte den, då är man annorlunda i andras ögon. Man blir lite utfryst i gruppen.

Vad var det du inte hade koll på?

– Jag visste inte att det var U2 och Depeche Mode man skulle lyssna på. Hur man klär sig, hur man beter sig. Innebandy, jag hade ingen aning om innebandy.

I den åldern räcker det med att byta skola för att få känslan av att man helt kan omskapa sig själv och andras bild av en. Hur tänkte du kring vem du ville vara?

– Det vet jag inte om jag tänkte så mycket på. Det var bara bestämt att det här var landet vi skulle bo i. Jag var väldigt målmedveten om att adopteras snabbt och inte se saker som problem utan söka efter lösningar.

Tror du att du blev en annan?

– Nej, de starkaste persondragen jag har är samma. Barndomen är en väldigt viktig del av ett liv, det är där du får dina grundläggande värderingar. Hur jag beter mig mot andra människor, hur jag är i en grupp – det är sådant som fanns i mig redan. Men du formas som människa som tonåring, tror jag, och kanske hade jag blivit lite annorlunda om vi inte flyttat hit. Jag vet inte om jag hade hållit på med teater om jag inte råkat springa in i det. Och det har påverkat mig.

Som 15-åring halkade Fares Fares in i en teatergrupp, mest av en slump. Han minns fortfarande känslan av att stå där bland teaterfolket – alla for omkring, rörigt och stökigt, expressivt. Det passade honom inte alls. Men något fick honom att fortsätta.

– Jag är en väldigt privat person. Det är ganska konstigt att jag gör det jag gör i dag... Men jag tror att jag fortfarande har någon form av kontrollerad adhd, jag behöver uttrycka mig. Gärna privat. Stora grupper, att vara synlig bland människor, det är inte något jag föredrar. Men att vara i en roll, det var kul. Det var en konflikt, att stå i centrum var inte något jag gillade, men att få uttrycka sig, att få stänga in sig i en roll – det var så helt fascinerande fantastiskt. Att kunna gå in i något såpass mycket.

Fares Fares snubblade över teatern som när han var 15 år gammal. Foto: Thomas Karlsson

När förstod du att du hade talang?

– Folk klappar dig på axeln, säger saker, du får höra det. Så börjar du kanske tro på dig själv. Den där känslan av att träffa rätt ton i en replik, den börjar komma efter ett par, tre år. Att tro på något så mycket att det känns helt äkta.

Efter gymnasiet flyttade Fares Fares till Göteborg och gick en teaterutbildning på folkhögskola. Började jobba med en fri teatergrupp. Samtidigt, i Örebro, började hans fem år yngre bror Josef Fares och hans kompisar lattja runt med en vhs-kamera som en väns pappa hade köpt. Polarna tappade intresset efter några veckor; Josef Fares fortsatte.

– Han började ta tag i det själv och blev regissör, de gjorde en massa kortfilmer.

Han hittade sin egen väg in i filmvärlden?

– Ja, som inte hade något med skådespeleri att göra. Det blev ganska naturligt för Josef att klippa, skriva, vara bakom kameran. Det var det han tyckte var roligast.

Långfilmskomedin ”Jalla! Jalla!” blev båda brödernas stora genombrott när den kom 2000. Josef Fares regisserade, Fares Fares spelade huvudrollen Roro, en kille från Libanon som inte vill gifta sig med föräldrarnas föreslagna tjej, samtidigt som bästa kompisen, spelad av Torkel Petersson som Fares Fares lärde känna på teaterutbildningen, kämpar med impotensproblem.

Filmen blev en succé. Den Guldbaggenominerades för bästa film, Josef Fares fick Göteborgs filmfestivals stora filmpris. ”Vem trodde att en svensk film om två parkarbetare – låt vara att det är coola killar – kunde bli en folkrörelse”, skrev DN:s Helena Lindblad. Tre år senare kom ”Kopps”, gjorda av samma gäng, även den en stor biosuccé.

Fattade du direkt att ”Jalla! Jalla!” skulle förändra saker för dig?

– Jag hade en bra känsla redan när jag såg den första gången. Jag vet inte vad det var, en känsla av att det här kommer att fungera. Jag kan fortfarande sitta och asgarva åt... inte mina scener, men alla andras.

Jag minns det som att man såg dig som en komisk skådespelare.

– Det är en missuppfattning, det har jag aldrig varit. Kanske lite i ”Kopps”, men inte i ”Jalla! Jalla!”. Jag har alltid varit den normala killen, den man ska känna igen sig i – runtomkring händer det konstiga saker, folk är komiska, men jag själv har aldrig spelat komedi. ”Jalla! Jalla!” och ”Kopps” är fantastiska filmer och jag är extremt glad för dem. Utan dem hade jag inte varit där jag är i dag, de blev extremt folkliga väldigt snabbt. Men jag har aldrig fortsatt på den vägen. När jag är i USA och säger att min karriär började med två komedier förstår de ingenting: ”You’re such a dramatic actor!”

Fares Fares tar en tugga av en croissant, smördegssmulorna snöar ned över hans skjorta.

– Jag vet inte om det här är det bästa man kan äta för att behålla värdigheten...

Efter genombrottet följde en lång rad svenska film- och tv-roller, parallellt med teatern. ”Zozo” och ”Leende guldbruna ögon”, ”Metropia” och ”Snabba cash”. Samtidigt fanns drömmen om en internationell karriär. I mitten av 00-talet packade Fares Fares och kompisen Alexander Skarsgård väskorna och drog till Los Angeles.

– När vi kom till Santa Monica första gången kändes det fortfarande väldigt avlägset.

Vad var det första ni gjorde?

– Alex var lite mer uppstyrd. Han hade redan en manager när vi åkte, en liten ingång. Jag hade ingenting, bara åkte över och försökte nästla mig in i ett par möten.

Det dröjde ett bra tag innan det lossnade, men plötsligt rasslade det till. Skandinaver blev heta i Hollywood. Hela Fares Fares lösa kompisgäng började få jobb: Alexander Skarsgård, Joel Kinnaman, Noomi Rapace, Alicia Vikander...

– Vi började samtidigt, en ny generation som åkte över till USA och försökte. Samtidigt kom ”Millennium”-filmerna, lite skandinaviska tv-serier som de gillade... Det var som att allt hände samtidigt. Det kommer att hålla i sig ett tag. Sedan kommer något annat land eller område och tar över.

Fares Fares är inte den enda svensken som just nu är het i Hollywood. ”Det finns ett intresse för Skandinavien just nu”, säger han. Foto: Thomas Karlsson

Vad ska ni göra när skandinaver är ute? Hela gänget får söka a-kassa?

– Vi är nog redan inne i systemet då, så det är nog lugnt...

Stannar du någonsin upp och tänker: ”Hur gick det så här bra?”

– Nej, det är ett evigt kämpande, du kämpar vidare för att bli ännu mer etablerad. Jag förstår att det finns ett intresse för Skandinavien just nu, det är inget att sticka under stol med. Men stannar upp...? Nej, det är bara att tacka och ta emot. Hade det inte hänt hade vi fortsatt arbeta i Sverige och haft en lyckad karriär här också. Då hade jag nog haft mer tid att fortsätta med teatern.

Har ni haft hjälp av att ni varit ett gäng?

– Vi har inte fått hjälp av varandra. Vi har haft draghjälp av ”Millennium”-filmerna, och ”Snabba cash” och ”Bron”. När en svensk film går bra hjälper det alla, alla har nytta av det. Men individuellt av varandra vet jag inte, annat än att det är kul att vi är ett kompisgäng.

Tarik Saleh: När saker börjar gå bra, det är då turbulens uppstår

I ”Westworld” spelar Fares Fares mot polaren Gustaf Skarsgård. De gör de flesta av sina scener tillsammans, ett team. Dessutom har svenske regissören Tarik Saleh, som nyligen jobbat med Fares Fares i ”Nile Hilton incident”, regisserat ett avsnitt av storserien. Trippeln i svenskar är dock en slump, säger Fares Fares.

– Personerna bakom ”Westworld” hade visserligen sett ”Nile Hilton incident” och gillade den, så på det sättet är det kanske Tariks förtjänst. Men det var inte så att han tipsade dem om mig. Jag låg på rollbesättarna, fick en roll att provfilma för, satt på möten, det är en massa processer. Sedan fick jag rollen. Jag hade ingen aning om att Gustaf hade fått sin roll förrän någon vecka innan vi skulle åka dit. Han hade gått igenom samma process på sitt håll.

Hur känns det att stå där och filma en amerikansk jätteserie ihop med en kompis?

– Det är jättekonstigt! Jag tror att karaktärerna i serien blev mer av ett team när serieskaparna fattade att vi kände varandra. Det var först när vi kom till mask och kostym som de bara: ”Jaha, ni är kompisar sen innan!” Det var en super, super, superslump.

Passar ni på att snacka skit om folk på svenska?

– Nä, inte snacka skit. Men ibland slinker det ut något, ”Gustaf, kolla din krage!”.

Tv-recension: Nya säsongen av ”Westworld” är lite självgod men spektakulär

Fares Fares jobbar inte bara på svenska och engelska. Han har gjort en mängd danska roller också för film och tv. I ”Nile Hilton incident” pratade han egyptisk arabiska, distinkt skild från den arabiska han själv pratade som barn.

– Jag skulle gärna göra något på franska också, kanske italienska. Att gå in i det är jätteroligt. Att sitta och jobba med en dialektcoach är ungefär som att ha en personlig tränare. Det är inte så många som hör det, men det ligger ett jättestort jobb bakom ”The Nile Hilton incident”. Jag har inte läst arabiska på länge, jag var dålig på det till att börja med, och så skulle jag prata egyptiska. Jag jobbade med en dialektcoach i fyra veckor, han var med under inspelningen varje dag, på kvällarna när jag förberedde stora scener, när vi gjorde eftersynken.

Hur jobbar man? Tragglar repliker?

– Mycket tragglande. Med min danska dialektcoach får jag ut väldigt mycket av snacket mellan, framför allt för att bli uppvärmd. Danska har varit det svåraste språket. Det är som att danskarna inte bygger sitt språk på ord, utan på läten.

Plockar olika språk fram olika nyanser i dig?

– Det tror jag att de gör, automatiskt. Du får ett annat tonläge, rösten låter olika på olika dialekter.

Inför ”Chernobyl” jobbar Fares Fares just nu med ännu en dialektcoach. Han ska jobba bort sin amerikanska accent, prata brittisk engelska i stället.

Blir jag erbjuden en roll som inte har någon utmaning alls så tackar jag direkt nej. Det är helt ointressant. Det kan vara jättestora roller ibland, men det är bara: nej. Foto: Thomas Karlsson

– Jag ska bli av med min amerikanska twang. Jag måste akta mig, det är lätt att göra rösten mycket ljusare när man pratar brittisk engelska, men det behöver man egentligen inte. Det är en utmaning att se om jag klarar av det. Rollen är bra i sig, men dialekten ger också en extra dimension. Blir jag erbjuden en roll som inte har någon utmaning alls så tackar jag direkt nej. Det är helt ointressant. Det kan vara jättestora roller ibland, men det är bara: nej.

Det görs mycket film och tv nu med terrortema. Som person med Mellanösternursprung, tänker du på att inte bli castad som terrorist för mycket?

– Jag har inget problem med att spela killar från Mellanöstern, men jag vill inte bli castad på grund av att jag är från Mellanöstern. Det är jag väldigt bestämd om. Det kommer jag aldrig att göra. Hamnar min karriär på ett ställe där det händer, då kommer jag att göra något annat.

Det händer dock, berättar han, att han får en roll på andra grunder, och att rollfigurens namn bara skrivs om utan ytterligare åthävor. Så var det med ”Westworld”.

– Rollen hette något extremt... hur ska jag uttrycka det, kaukasiskt. De ändrade namnet bara, utan att kommentera det. Det är ganska intressant, det har hänt flera gånger att jag blivit castad som skådespelare, och de förändrat saker runtomkring lite grand.

Upplever du att filmindustrin blivit bättre på att nyansera roller?

– Absolut inte! Du måste kämpa jättehårt själv. Det finns jättemycket klichéer överallt, i Sverige och utomlands. Upp till en viss nivå. Blir du superstjärna glömmer folk allt sådant.

Du verkar ha tänkt mycket på det här, det är en dealbreaker för dig.

– Ja, så är det. Jag kommer inte att hitta någon utmaning i något om jag bara ska bli castad för mitt utseende. Då finns det inget kul i det alls längre.

Är typecastingproblemet värre för dig än för till exempel Alexander Skarsgård?

– Det är nog samma för alla. För mig är det egentligen bredare, jag kan spela vem som helst från ett Medelhavsland. Men att det specifikt ska vara terror... det är lite olyckligt att det blivit så, faktiskt. Men jag går inte runt och tänker på det så mycket. Mina agenter vet att jag inte är intresserad av sådana grejer, det är bara att gå vidare när det dyker upp.

Teatern har han lagt åt sidan tills vidare. Han hinner inte, har inget direkt sug tillbaka till scenen heller, även om man ”aldrig ska säga aldrig”, säger han. Jag kommer att tänka på det han berättade om sin barndom, om ”Julius Caesar”. Frågar om han någonsin spelat Shakespeare.

– Inte på riktigt. Några scener där författaren lånat från Shakespeare, men inte en hel pjäs. Det är lustigt, eller hur? Tv-spel. Fares Fares gillar att spela tv-spel. Han gör dessutom en roll i Josef Fares spel ”A way out”. Här listar han sina fyra största spelupplevelser. ”Mass effect”-trilogin – En av världen största science fictionsagor. Ett av de första spelen där du hade valmöjligheter och varje spelare kunde få sin egen upplevelse, och där du kunde välja att vara ond, god eller neutral. För mig är det här världens bästa spel. ”Witcher”-trilogin – Ungefär samma system som i ”Mass effect”, du får välja själv vad du vill säga i olika situationer. Jag gillar framför allt rpg:s, role playing games där du får skapa en egen roll. ”The last of us” – Ett äventyrsspel som handlar om en vuxen man och en liten tjej som har en far/dotter-liknande relation och försöker ta sig genom USA i en utopisk zombieframtid. Enormt bra dialog, ett väldigt välskrivet och eftertänksamt äventyr. ”Dragon age”-trilogin – Från samma bolag som gjorde ”Mass effect”, här får du också vara med och bygga din karaktär men det är mer av en fantasyvärld. Inte lika välutvecklat, men också ett fantastiskt spel.

Förlåt om jag hobbypsykologiserar nu, men tror du att det faktum att du flyttade till Sverige som fjortonåring och fick bygga upp din roll igen, är något du har nytta av som skådespelare?

– Jag vet inte. Jag kan sitta och gissa, men eftersom jag inte har levt ett parallellt liv, provat ett annat alternativ, så vet jag inte vad som påverkat mig och inte. Jag kan svara som en hobbypsykolog och säga att allt man varit med om påverkat en som person och skådespelare. Men på vilket sätt vet jag inte.

Vad hade du jobbat med i ditt parallella liv?

– Arkitekt, kanske. Det hade jag velat i alla fall, jag vet inte om jag hade lyckats. Jag tyckte om matte och fysik, att rita grejer. Och så vill man alltid bli något fint, åtminstone om man är barn och kommer från Libanon. Då vill man bli ingenjör, arkitekt eller läkare.

Kan man konstruera en roll som man konstruerar ett hus?

– Ja, det tror jag, man bygger upp en roll. Idén kommer till dig utifrån dig själv, oavsett vad du jobbar med.

Vad är byggstenarna i en roll?

– Jag har aldrig varit den typen av skådespelare som håller på med teknik och teoretiska termer, man kör med det man behöver. Behöver jag prata egyptisk arabiska så jobbar jag på det. Behöver jag veta hur man är polis så tar jag reda på det. Men de mer grundlägganden grejerna har jag aldrig kunnat sätta ord på, jag läser manus och får en känsla.

Fyller du i luckorna i manuset?

– Jag tror att det är viktigt att känna att det finns mer än bara orden, att det ligger något bakom. Att man inte säger allt man tänker på. Under en replik, under en scen, får du jättemånga tankar som du inte yttrar högt. Om hur rummet ser ut. Om vem du är som sitter mittemot mig, vad du tänker på. Allt det påverkar, jag använder det. På det sättet skapar du en levande person, en levande karaktär.

Jag frågar vad han drömmer om just nu, han svarar att det är mer av samma: större roller, bli mer etablerad, kanske få göra den där rollen där han får prata franska (”jag är inte bra på franska, jag är väldigt bra på att låtsas att jag är bra på franska”, säger han med ett snett leende).

Du sade förut att drömmar är färskvara, att de förändras hela tiden. Finns det något tröstlöst i det, att man aldrig riktigt når fram?

– Ja, kanske. Samtidigt... när den dagen kommer, att man sitter ned och inte har något att kämpa för längre, det känns jobbigare. Den tanken är svartare, mörkare.