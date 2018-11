Meryl Streep. Foto: Jannifer Classen/HBO

1. Meryl Streep

”Big little lies” (HBO Nordic)

Hollywooddrottningen med fem Oscars på 21 nomineringar brukar ofta rankas som planetens bästa aktris. I början av nästa år dyker hon upp i andra säsongen av ”Big little lies” med Nicole Kidman och Reese Witherspoon.

Nicole Kidman. Foto: Sundance Film Series/Courtesy Everett C / Everett Collection/IBL

2. Nicole Kidman

”Top of the lake: China girl”

Förutom ”Big little lies” har den australiska Oscarsaktrisen också spelat i andra säsongen av Jane Campions kriminaldrama ”Top of the lake". Nästa år är hon aktuell i tv-serien ”The expatriates” som utspelar sig i Hong Kong.

Emma Stone. Foto: Michele K. Short/Netflix

3. Emma Stone

”Maniac” (Netflix)

Den heta Oscarsvinnaren låter sig utsättas för medicinska experiment tillsammans med Jonah Hill i den utflippade Netflix-serien ”Maniac". Stone bland annat spelat i ”Birdman”, ”La La land” och dyker snart upp i ”The favourite”.

Amy Adams. Foto: HBO

4. Amy Adams

”Sharp objects” (HBO Nordic)

Efter storfilmer som ”American hustle” och ”Arrival” dök den femfaldigt Oscarsnominerade aktrisen upp som alkoholiserad och demonriden journalist med självskadebeteende i psykthrillern ”Sharp objects".

Penelope Cruz. Foto: FX Network/Kobal/REX

5. Penelope Cruz

”American crime: assassination of Gianni Versace” (SVT play, Netflix)

Med ”Vicky Cristina Barcelona" blev Penelope Cruz filmhistoriens första spanskspråkiga skådespelaren som vann en Oscar. I andra säsongen av antologiserien ”American crime" spelar hon Donatella Versace, syster till den italienska modeikonen som mördades 1997.