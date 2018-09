Fem avgörande skräckscener enligt ”Gräns”-författaren

”They’re coming to get you, Barbara!”

– Uppdykandet av den första zombien i ”Night of the living dead” (1968) blir startskottet för en invasion som varat i fyrtio år. George Romero skulle komma att återvända till zombiegenren under hela sitt liv, med varierande resultat.

”This isn’t a man!”

– Snarare än en enskild scen har knappast någon film haft större estetiskt inflytande på den moderna skräckgenren än ”Halloween” (1978). John Carpenters ledmotiv är genren koncentrerad till ett fåtal loopade toner och Jamie Lee Curtis kom att bli skräckens mest ikoniska scream queen.

”What is your pleasure, Sir?”

– Lemarchands pusselbox introduceras i ”Hellraiser” (1987) och kommer över tid att frammana Pinhead, övriga cenobiter och nio allt sämre uppföljare. Clive Barker skrev och regisserade efter sin egen novell ”The hellbound heart”.

”Before you die, you see the ring.”

– Ett mer personligt val. Den enda gång en jump scare bokstavligen fått mig att studsa biofåtöljen. Alla som sett den vet vilken jag menar. Jag anser också att Gore Verbinskis remake av japanska ”The Ring” (2002) är överlägsen originalet, vilket är mycket ovanligt.

”Look what she made me do!”

– Jag tror aldrig att jag varit så rädd under så lång tid, flera minuter i sträck, som under upplösningen på ”The conjuring” (2013) av James Wan. Den enda film som fått mig att skrika på bio. Mycket lätt att plocka en enskild scen: Klapp-klapp.