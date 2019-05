Filmälskande generationsmöte om poesins makt

Läs alla artiklar fram till EU-valet.

– Jag brukar bli purpurfärgad i ansiktet och bita i en näsduk när jag känner att jag har fått till en riktig bra scen, sade veteranen Werner Herzog som har kommit till Cannes för att visa sitt japanskspråkiga drama ”Family romance, LLC”.

På onsdagen medverkade han i ett panelsamtal med Hollywoodstjärnan Julianne Moore och Xavier Dolan. Den trettioårige franskkanandensaren, som praktiskt taget är född i Cannes, tävlar om Guldpalmen med sin åttonde långfilm ”Matthias et Maxime”.

– Jag håller inte inne något, jag brukar skrika rakt ut, avslöjade Xavier Dolan.

”När jag inte kan komma ihåg mina repliker så vet jag att de dåligt skrivna”

Julianne Moore berättar att hennes kvalitetskontroll handlar om förmågan att memorera dialog.

– När jag inte kan komma ihåg mina repliker så vet jag att de dåligt skrivna, sa den 58-åriga aktrisen som medverkar i kortfilmen ”The staggering girl” i regi av Luca Guadagnino (”Call me by your name”, ”Suspiria”).

Den till synes udda trion stod för ett engagerande och generationsöverskridande scensamtal med handfasta råd om hur man gör bra film med hjälp av poesi. Mycket handlar om att lära sig reducera och lita på ordens makt.

– Jag är och förblir en 'celluloidman', förklarade Herzog. Oavsett vilken teknik jag använder så jobbar jag alltid som om det var dyr film i kameran. Jag är sparsam och filmar ingenting i onödan. När mina fotografer pratar om att vi behöver extrabilder, för säkerhets skull, så säger jag att vi är filmskapare - inte skräpsamlare!

Herzog menar också att böcker är en regissörs viktigaste redskap – ”Läs, läs, läs, läs, läs!”, manade den tyske fyrtiotalisten som hävdar att ingen blir en bra regissör som inte läser mycket böcker. Själv förbereder han sig helst med tidlös, kinesisk lyrik från Tangdynastin innan han skriver manus.

Julianne Moore sade sig vara beroende av att hitta rytmen och hyllade David Hares språkmedvetna manus till ”Timmarna” från 2002. Xavier Dolan, å sin sida, berättade att han använde en dikt av den franska poeten Guillaume Apollinaire för en av de avgörande monologerna i det laddade mor-son-dramat ”Mommy” (2014).

Ur Xavier Dolans ”Mommy” Foto: Shayne Laverdiere/Metafilms/Sode

– Jag är ute efter en slags musikalitet när jag skriver manus som jag oftast hittar i poesin. Filmdialog behöver inte var verklig hela tiden, vi befinner oss inte i verkligheten, vi är i en film. Det finns inget mer kraftfullt än att få in skönhet och poesi i en dialog, särskilt inte när man lägger den i munnen på en rollfigur som kanske inte förväntas ha läst Apollinaire men som kan förmedla laddningen i sådana slags dikter.