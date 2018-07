Filmfotografen Robby Muller död

”Utan honom skulle jag inte veta någonting om filmskapande”, twittrade Jim Jarmusch när han nåddes av dödsbeskedet. Den stilmedvetna amerikanska regissören anlitade Muller för filmer som ”Down by law”, “Mystery train” och “Ghost Dog: way of the samurai.”

New York-regissören var inte ensam om sin beundran för Mullers särpräglade estetik. Under framför allt 80- och 90-talen var Muller populär bland auteurfilmare med attityd. Inte minst den danska demonregissören Lars von Trier som hyrde in honom på filmer som ”Breaking the waves” och ”Dancer in the dark” som vann Guldpalmen 2000.

Robby Muller. Foto: ©Orion Pictures Corp/Courtesy Everett Collection



Robby Muller föddes 1940 i Curaçao på holländska Antillerna i Västindien. Efter studier vid Nederländska filmakademin spelfilmsdebuterade han med “Summer in the city” som också var Wim Wenders debut. Den tyska regissören anlitade honom flera gånger, till exempel högprofilerade filmer som ”Den amerikanske vännen” och ”Paris, Texas”. Muller jobbade också med regissörer som Barbet Schroeder, William Friedkin.

Mullers sista spelfilm var Michael Winterbottoms rosade "24 hour party people” (2002) med Steve Coogan i ett anarkistiskt porträtt av Manchesters musikscen mellan punkerans födelse och aciderans död.

Enligt holländska Het Parool led Muller av vaskulär demens sedan många år tillbaka.