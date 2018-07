Filmrecension: ”Ant-man and the Wasp” överraskar i det lilla

”Ant-man and the Wasp”

Oduglingen Scott (Paul Rudd) får ännu en chans att som lilla Ant-man göra en insats för mänskligheten medan kärva doktor Hank Pym (Michael Douglas) uttrycker misstro mot slyngeln, men ändå säger ”Ok då, nu gäller det”, och grabbar tag i reglaget till superkrympmaskinen som ska skicka Scott in i kvantdimensionen.

Superhjältefilmerna är som de är. Ant-manfilmerna är en solig variant: med sina snälla myrarméer som hjälper till, och flygmyror som svirrar genom luften med vår hjälte på ryggen, är de familjefilmer förklädda till action.

Doktor Hank har en vuxen dotter, Hope (Evangeline Lilly), som har egen krympdräkt och tillhörande krafter, och uppdraget denna gång är att rädda doktorns superhjältehustru, tillika Hopes mamma, som sedan trettio år är förlorad i kvantdimensionen. Alla som löser biljett till ”Ant-man and the Wasp” får någon att identifiera sig med.

Spelscenerna, utan action, är i bästa fall hygglig buskis. Regissören Peyton Reed behöver inte skynda sig att röja i bokhyllan för Oscarsstatyetten. Men i storleksleken visar han mer fantasi. Efter alla superhjältar som går på som mänskliga murbräckor är det kul med en som i myggformat delar ut uppercuts, eller pilar fram i bilar i Hot Wheels-storlek.