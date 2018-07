Filmrecension: Dussinrysare med ilsket bett i Trump-erans USA

”The first purge” är fjärde filmen om ett framtida USA:s årliga "Purge"-dag. Den är instiftad för att få ner brottsligheten. I tolv timmar är det fritt fram att begå vilka brott man vill. På så sätt ska medborgarna få utlopp för sina mörka sidor och kunna bemästra mordsuget resten av året.

Denna prequel utspelar sig den första purge-dagen. Den omstridda idén testas på ön Staten Island, en stadsdel i New York.

När människorna inte visar sig vara riktigt de mordiska djur som politikerna från populistpartiet The New Founding Fathers of America påstått, kallar den som har hand om arrangemanget in legoknektar som hållits i hemlig beredskap.

Det mest överraskande med b-rysaren "The first purge" är inslaget av Trump-hat. Jag tror inte att någon verksam president tidigare blivit så ansatt i en amerikansk spelfilm. Medan människor skjuter, hugger och slår sig fram över Staten Island tar regissören Gerard McMurray och manusförfattaren James DeMonaco varje tillfälle att ge president Trump en känga.

När en äcklig varelse från sitt gömställe i ett avlopp fångar hjältinnan Lex Scott Davis och gräver henne i skrevet, sparkar hon sig loss med ett "Pussygrabbing motherfucker!". NFFA-politikern talar Trumpskt om det överväldigande deltagandet under purgedagen.

Legoknektarna är - ryssar.

Vreden ger onekligen extra bett till vad som i grunden är en dussinryssare. En klassvinkel fanns från början i "Purge"-serien, men fjärde filmen, där svarta kämpar för sina liv mot purgare i Ku Klux Klan-huvor, utvecklas till rena pamfletten.