Filmrecension: Kärlekspar drabbas av monsterorkan i ”Adrift”

Den kaliforniska tjugoplussaren Tami ryggsäcksluffar genom världen och landar en dag, avundsvärt nog, på Tahiti. Det heter att hon har ”jobbat på en skonare” men hon är egentligen ingen rutinerad seglare. Det är däremot den karismatiska britten Richard, som Tami träffar nere i hamnen.

Ljuv musik uppstår. Romantiken blomstrar under paradisiska utflykter i Söderhavet. Vips har de unga tu fått jobbet att segla en riktig lyxbåt till San Diego.

Men en riktig monsterorkan gör slut på allt det roliga.

Islänningen Baltasar Kormákur gjorde sig ett namn 2012 med den inhemska ”Djupet”, en actionfilm om en heroisk fiskare som kämpar för att överleva efter en olycka i det iskalla Nordatlanten

Kormákur är uppenbarligen extremt svag för kombinationen äventyr och verklighetsbaserade heroiska ”mot-alla-odds”-segrare. Förra amerikanska storfilmen hette ”Everest” och handlade om dödlig bergsklättring på världens tak.

Med ”Adrift”, som bygger på Tami Ashcrafts bok ”Red sky in mourning: A true story of love, loss, and survival at sea”, är Kormakur tillbaka i sitt gamla element igen. Lite varmare temperatur kanske den här gången, men ett lika hotfullt hav.

Kormákur är ett superproffs på att filma dramatik till havs, och alla som sett ”Divergent”-filmerna vet att Shailene Woodley är en av 2010-talets mest övertygande actionhjältinnor. Men hon är inte riktigt mogen att bära en hel film själv än. Och ingen av dem är något vidare på att skapa övertygande romantik.

Filmen hattar fram och tillbaka mellan ett dramatisk nu, där Tami kämpar för att överleva, och en nostalgiskt färgad dåtid när den starka relationen mellan henne och Richard växer fram. Men man kommer dem aldrig känslomässigt nära. Kemin mellan Woodley och Claflin är inte det stoff som romantiska tragedier vävs av. Man imponeras att Tamis öde, men glömmer det lika snabbt. Tre andra filmer om dramatiska långresor till sjöss: ”S/Y Glädjen” (1989) med Stellan Skarsgård och Lena Olin, norska storfilmen ”Kon-Tiki” (2012), ”All is lost” (2013) med Robert Redford.