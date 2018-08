Filmrecension: Svart satir i serietecknarbiografin ”Don't worry, he won't get far on foot”

”Don't worry, he won't get far on foot”

”Jag började dricka när jag var 13, och jag slutade liksom aldrig…” Den rullstolsburne John Callahan öppnar upp på sitt första AA-möte.

Han är på botten, en fyllekörning har förlamat kroppen och han tycks vara en vodkaflaska bort från det totala mörkret. Men samtidigt har han ändå upptäckt en gnista av mening i sin grisiga tillvaro.

Det visar sig att hans ovilliga händer har en oväntad talang för teckna bitande komik.

”Don’t worry, he won’t get far on foot” bygger på en verklig historia om den Portlandbaserade tidningstecknaren John Callahans resa från misär och missbruk till ett liv som kontroversiell och hyllad samtidssatiriker. Gus Van Sant, även han från Portland, har använt sig av Callahans egna memoarer.

Låter det som en typisk Hollywoodsk Oscarsflört: kille med funktionsnedsättning använder sin viljestyrka för att överraska världen? Lite grann kanske, men trots det välbekanta temat är det här en i sammanhanget ovanligt icke-inställsam film med en försvarlig dos svart humor, kvalificerat skådespeleri och imponerande sunkrealistiska detaljer.

Efter den genomfalska och löjliga ”The sea of trees” för tre år sedan, där Matthew McConaughey tycker synd om sig själv i en japansk självmordsskog, gjorde jag slut med min gamla regiidol Gus Van Sant. Han har varit ojämn förr, men det bottennappet gick knappast att förlåta.

Men det är visst ändå läge att ge Van Sant en chans till. ”Don’t worry, he won’t get far on foot” ligger långt från mästerverk som ”Elephant” eller banbrytande filmer som ”Drugstore cowboy” och ”My own private Idaho”, för att inte tala om de djupt originella verken som ”Gerry” och ”Last days”.

Den nya filmen närmar sig snarare älskansvärda mainstreamframgångar som ”Will Hunting” eller ”Milk”, men med ett tilltalande egensinne.

Att Gus Van Sant funkar bra ihop med Joaquin Phoenix såg man redan i de bättre begagnade mediesatiren ”Till varje pris” från mitten av 90-talet. Återföreningen är mycket lyckad.

Det är lite komiskt att fyrtioplussaren Phoenix spelar en tjugo år yngre Callahan, men å andra sidan är Phoenix gestaltningsförmåga så stark att han kan övertyga i snart sagt vilken roll (och ålder) som helst just nu.

Den uppbrutna berättarstrukturen med sömlösa tidsförflyttningar är stilig. Vid sidan av Phoenix finns det många roliga biroller att njuta av, även om de mest är krumelurer i marginalen.

Jonah Hill är fantastisk som den excentriske, svinrike arvtagaren i kaftan som vigt sitt liv åt att leda en terapigrupp för alkoholister. En grupp som även innefattar den tyske kultaktören Udo Kier och sångerskan Kim Gordon från gamla Sonic Youth kan man bara applådera.

Ett stort minus är Rooney Maras svenska flygvärdinna som landar i Callahans liv som exotisk fjäril, en rollfigur som är så lös i konturerna att filmen tappar all skärpa när hon dyker upp. En förkroppsligad sexdröm utan förankring.

Det hela känns som en onödig eftergift som går stick i stäv med Gus Van Sant delvis mycket lyckade ambitioner att göra en biografisk skildring som influeras av Callahans egen svart satiriska men realistiska tonfall.

