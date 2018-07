Filmrecension: ”Whitney” – en serie skott i hjärtat på superstjärnan

Dödsorsak: Åttiotal. Dödsorsak: Knark. Dödsorsak: Familj. Dödsorsak: Popindustrin. Dödsorsak: Rasism. Dödsorsak: Homofobi. De två dokumentärer som har kommit ut om Whitney Houston på mindre än två år känns båda som en serie skott i hjärtat på superstjärnan. Till stor del är det samma intervjuobjekt, kolleger och familjemedlemmar, som berättar i stort sett samma tragiska historia om den gospelsjungande ängeln från Newarks ghetto som lyftes till stratosfärisk berömmelse och sen störtade ner i dyn.

Men där Nick Broomfields “Whitney: Can I be me” aldrig blev mer än lite kittlande tragisk och rätt oengagerad ‘talking heads’-film, hittar Kevin MacDonalds “Whitney” ändå något nytt i glappen mellan vad som sägs och inte.

Han öppnar med ett kitschigt montage av Houston i ett glättigt, neonfärgat tv-framträdande interfolierat med bilder av raskravaller, amerikanska flaggor, Ronald Reagan och läskreklam. Han visar kort sagt produkten först och börjar sen leta efter människan. Vilket inte är det lättaste, för “Nippy”, som hon kallades, gör inget annat än stänger dörr efter dörr om sig själv, sin personlighet och sexualitet, för att anpassa sig efter andras viljor. Tills hon blir gravt drogberoende, tappar sångrösten och dör i vid fyrtioåtta års ålder. Aldrig bortglömd, men ofta hånad.

Vanligtvis när sådana historier berättas brukar tragiken vägas upp av ett slags mytisk oundviklighet: Stjärnans ljus brann så mycket starkare än vanliga människors att det bara måste sluta tragiskt! Och sen, under eftertexterna brukar man spela en så vacker sång att det är deras verk man minns, inte den stapplande, slitna, gränslösa varelse man just har följt in i döden.

Läs mer: ”Whitney” går på djupet i Whitney Houstons hemligheter

Den enda sång av Houston som skulle kunna ha den effekten, som drar iväg rakt mot rymden och får håret att resa sig på armarna, är hennes tolkning av ”Star spangled banner” på Superbowl 1991. Där står hon i en blank, säckig träningsoverall och bara öser ur sig nationalsången (i fyrtakt, inte vals) med en kraft som hade kunnat få Stalin att anmäla sig till Green Card-lotteriet. Så lycklig ser man henne bara en gång tidigare i filmen: När hon är elva och sjunger i kyrkokören. Houston kanske inte hörde till varken ”den vita” popen eller ”den svarta” R&B:n. Hon hade en väckelsemötes- eller kampsångsenergi som inte passade för banala kärlekssånger. Hon kunde få hela folk att resa sig, berg sjunka och djup stå upp.

Istället blev hon superstjärna av fel orsaker, gifte sig av fel orsaker och dog av fel orsaker. Det känns inte alls mytiskt eller oundvikligt. Bara fel och sorgligt.

Kan man förändra något om man förnekar sig själv? Houston var den första svarta sångerskan med topplaceringar på USA:s hitlista (fler listettor än The Beatles) och bröt rasbarriärer när hon kysste Kevin Kostner i “Bodyguard”. Men banade hon väg för en mer diversierad film- och musikindustri? Eller hade hon gjort sig så ‘vit’ och utslätad för att komma dit att det fick motsatt effekt?

Filmens deppiga efterklang talar för att MacDonald tror på det senare. Men han kan ju ha fel.

Quiz: Vad vet du om Whitney Houstons liv?