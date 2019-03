Filmsvepet vecka 12 - Tarantinolängtan och italiensk filmbuffé

Cannes hoppas på Tarantinos nya film

Den nysläppta, sextiotalsdoftande trailern från Quentin Tarantinos kommande film ”Once upon a time in Hollywood” eldar på rykten om att filmen är på väg till filmfestivalen i Cannes i maj. Ett snyggt sätt att fira att det snart är precis 25 år sedan ”Pulp fiction” slog ned som en bomb på Rivieran - och Tarantino plockade hem Guldpalmen. Men inget är klart. Festivalen konstnärlige ledare Thierry Frémaux tycks dock förhoppningsfull och säger att: ”Tarantino klipper och jobbar hårt för att bli redo för Cannes...”. Andra filmer som verkar vara väg till Rivieran är Elton John-filmen ”Rocketman”, James Grays ”Ad astra”, Terrence Malicks ”Radegund” och bröderna Dardennes ”Ahmed”.

”The man who bought the moon” Foto: SF Studios

Italiensk filmbuffé på Biograf Saga

Minifestivalen Cinema Made in Italy (21-24 mars) är tillbaka med sju färska och uppmärksammade italienska filmer. I helgen kan man bland annat se multikulturella ”Bangla”, thrillern ”Boy's cry” och Sardinienromantiska ”The man who bought the moon”. Läs mer på www.filmstaden.se/festival/italiensk-filmfestival.

Maj-Britt Nilsson i ”Gatan” Foto: Cinemateket

Ruffig storstadssymfoni

Helkväll på Cinemateket på torsdag 28 mars med film och samtal om filmregissören och forskaren Gösta Werner. Emil Stjernholm berättar om sin avhandling ”Gösta Werner och filmen som konst och propaganda” kl 17.00 och sedan visas ”Gatan” om en skadad kvinna som minns sitt liv på gatorna och i Stockholms undre värld.

3

Veckans bästa filmnyhet: Wong Kar-wai verkar få ändan ur vagnen och tänker göra klart sin kommande långfilm ”Blossom” som sägs knyta samman den romantiska sviten ”In the mood for love” och ”2046” till en trilogi.

Foto: Rights Managed

Veckans citat

När de väl börjat kalla dig 'latin lover' har du problem på riktigt. Plötsligt förväntar sig kvinnor en Oscarsprestation i sängen

Marcello Mastroianni (1924-1996) som tillägnas en stor serie på Cinemateket i Stockholm i april och maj. I serien ”Marcello Mastroianni – en alldeles vanlig man” visas bland annat ”Det ljuva livet”, ”8 1/2”, ”Skilsmässa på italienska” och ”En alldeles särskild dag”.