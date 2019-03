Filmsvepet vecka 13 – Angelina Jolie i superhjälteroll och mer ”Better things”

Foto: Fabrice Coffrini

Angelina Jolie redo för sin första superhjältefilm

Nu vill även Angelina Jolie surfa på superhjältevågen. Oscarsaktrisen är påtänkt för att spela i den kommande Marvel-filmen ”The eternals” som regisseras av Chloe Zhao, enligt Hollywood Reporter. Filmen baseras på Jack Kirbys serie om mer eller mindre odödliga figurer med superhjältekrafter - kända som ”Eternals” - som slåss mot sina ärkefiender ”Deviants”.

Angelina Jolia är just nu upptagen med ”Maleficent: mistress of evil”, hybridfilmen ”The one and only Ivan” som mixar animation och levande skådespelare. Hon är också inblandad i Brenda Chapmans fantasydrama ”Come away”

Jesse Plemons får sällskap av Toni Collette och David Thewlis i Charlie Kaufmans Netflix-film ”I’m Thinking of Ending Things”, enligt Variety. Filmen, som bygger på Ian Reids roman från 2016, kretsar kring Jake (Plemons) som tillsammans med flickvännen ger sig ut på en roadtripp för att träffa sina föräldrar på deras avlägsna bondgård.

Sjung med i musikalernas musikal

”I'm singin' in the rain, just singin' in the rain...” osv. Dra på era allra bästa steppskor och stäm in med Gene Kelly i titelsången till den klassiska Hollywoodfilmen från 1952. På söndag klockan 16 ordnas sing along till Stanley Donens ikoniska musikal Gene Kelly, Donald O'Connor och Debbie Reynolds.

Det blir även en fjärde säsong för komediserien ”Better things”. FX har gett grönt ljus för ytterligare en runda med Pamela Adlons skådespelande singelmamma som sliter med livspusslet. Säsong 4 beräknas få premiär 2020.

Veckans citat:

”Jag fick 12 nyanser av PTSD när jag såg de där scenerna”.

En skämtsam Uma Thurman kommenterade några nyckelögonblick (dansscenen i ”Pulp Fiction” och levande begravd-scenen ”Kill Bill 1”) ur sin karriär nyligen. Den amerikanska stjärnan var nyligen hedersgäst på tv-seriefestivalen Series Mania som äger just nu i den nordfranska staden Lille. 6