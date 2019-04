Filmsvepet vecka 15 – zombiekomedi och ”Jesus Christ superstar”-sing-along

Jim Jarmusch öppnar Cannes med stjärnspäckad zombiekomedi

Jim Jarmuschs zombiekomedi ”The dead don't die” öppnar Cannes filmfestival den 14 maj. Den stjärnspäckade zombiekomedin – som samproduceras av svenska Chimney och Film i Väst – frontar med namn som Bill Murray Adam Driver, Tilda Swinton, Chloe Sevigny, Selena Gomez och Iggy Pop.

”The dead don’t die” kretsar kring tre glasögonbärande poliser och en märklig skotsk bårhusexpert som slåss mot zombies som börjar terrorisera en liten idyllisk småstad.

Detta är nionde gången som som den excentriska amerikanska indieregissören tävlar om den prestigefyllda Guldpalmen - senast för tre år sedan med ”Paterson” där Adam Driver spelade en vardagsfilosofisk busschaufför i huvudrollen. Resten av årets startfält presenteras den 18 april.

”The dead don’t die” är producerad i samarbete med svenska bolaget Chimney och Film i Väst. En del av postproduktionen med allt vad det innebär av zombieeffekter har gjorts på Haymaker i Göteborg.

George Clooney Foto: Anette Nantell

George Clooney regisserar biopic om legendarisk bilboss

Hollywoodbolaget MGM vill att George Clooney ska regissera en dramabiografi om ingenjören och designern John DeLorean – mannen bakom bilmodeller som Pontiac GTO, Pontiac Firebird och DeLorean DMC-12. Manuset baseras på artikeln ”Saint John” ur magasinet Epic av Alex Pappademas. Det finns även lösa planer på att Clooney eventuellt ska spela huvudrollen som den legendariska bilbossen.

Hirokazu Kore-Edas ”Shoplifters” vann Guldpalmen i Cannes 2018. Foto: Tri art

Passionsfilm i Hedvig Eleonora kyrka

Vilken är den gemensamma nämnaren mellan japanska Guldpalmsvinnaren ”Shoplifters” (15/4), den Guldbaggebelönade ”Goliat” (16/4) och Paul Schraders ”First reformed” (17/4)? Jo, de är årets tre passionsfilmer i Hedvig Eleonora som alla speglar Tomas Tranströmers dikt – ”De fem stråkarna säger att vi kan lita på någonting annat”, skriver den svenska Nobelpristagaren i Schubertiana”. För fullständigt program till gratisvisningarna, se hedvigeleonora.se

Bild 1 av 2 Ur ”Jesus Christ Superstar” Foto: Bio Rio Bild 2 av 2 Foto: Rights Managed Bildspel

Sing-along med ”Jesus Christ superstar”

På långfredagen finns chans att stämma in i ”Gethsemane”, ”Heaven on their minds”, ”Superstar” alla andra klassiska låtar från Norman Jewisons 70-talssvängiga rockopera om de sista dagarna i Jesu liv. Musikalartisten Nils Axelsson hjälper till att värma upp stämbanden. Bio Rio, Hornstull, den 19 april kl 19.30, extra föreställning 27 april kl 19.30.

Scarlett Johansson Foto: Evan Agostini

Veckans citat

”Det är bara en tidsfråga innan någon annan blir svårt skadad eller dödad, som Prinsessan Diana”

Scarlett Johansson varnar för att paparazzofotografer utgör en livsfara både för Hollywoodstjärnor och allmänhet – sedan hon jagats av en grupp paparazzis som trotsat rödljusen för att komma ifatt hennes bil. I ett uttalande anser hon att paparazzoyrket ska stämplas som ”kriminella stalkers”.