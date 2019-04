Filmsvepet vecka 16: Jennifer Lawrence samarbete, Tarantinoserie och ett herrans påskliv

Jennifer Lawrence Foto: Thibault Camus

Jennifer Lawrence samarbetar med omsusad teaterstjärna

Storstjärnan Jennifer Lawrence spelar huvudrollen när den omsusade teaterregissören Lila Neugebauer ska filmdebutera. Den än så länge odöpta filmen som börjar spelas in i sommar är Oscarsaktrisens första inspelning efter ett sabbatsår.

Bakom manuset som också är höljt i dunkel står debutanten Elizabeth Sanders. Lila Neugebauer Broadwaydebuterade förra året med Kenneth Lonergans ”The Waverly Gallery” efter att ha gjort sig ett namn som en av USA:s hetaste yngre teaterregissörer. Hon har bland annat regisserat Tracy Letts ”Mary Page Marlow” Edward Albee’s ”At Home at the Zoo/The Zoo Story” och uruppfört Sarah DeLappes ”The Wolves”.

Jennifer Lawrence vann en Oscar ”Silver linings playbook” (med den prosaiska svenska titeln ”Du gör mig galen”) och nominerades för ”Joy” ”American hustle” och ”Winter’s bone”.

Bild 1 av 2 Enrique Irazoqui som Jesus i Pier Paolo Pasolinis ”Matteusevangeliet” från 1964. Foto: Bio Capitol Bild 2 av 2 Bildspel

Långfredag med Matteusevangeliet på Bio Capitol

Efter att ha retat gallfeber på Vatikanen med den satiriska korsfästelsescenen i antologifilmen ”RoGoPaG” (1963) spelade Pier Paolo Pasolini in neorealistiska ”Matteusevangeliet” (1964) där Jesus framställdes som ett slags marxistisk revolutionär. För fyra år sedan utnämndes filmen till ”den bästa filmen om Jesu liv” av Vatikanens dagliga tidning L'Osservatore Romano. På långfredag visas Pasolinis mäktiga film som nominerades till tre Oscar 1967.

”Matteusevangeliet”, Bio Capitol i Stockholm fredag den 19 april.

Pam Grier i ”Jackie Brown” Foto: Miramax Films

Tarantinoserie på Cinemateket i Stockholm

Tjugofem år efter att Quentin Tarantino vann Guldpalmen med ”Pulp fiction” har hans nionde långfilm – ”Once upon a time in Hollywood” – premiär på årets Cannesfestival. Just nu finns chansen att beta av hans filmkatalog på bioduk i Stockholm. Just nu pågår Cinematekets Tarantino-serie som inleddes med ”De hänsynslösa” och ”Pulp fiction”. På långfredag visas hans tredje långfilm ”Jackie Brown” (1997), en film om mittlivskrisen där blaxploitationstjärnan Pam Grier spelar en flygvärdinna som hamnar i kläm mellan vapensmugglare och polisen. ”Jackie Brown”, fredag den 19 april kl 18.00 på Filmhuset.

Från ”Life of Brian” Foto: ©Warner Bros/Courtesy Everett Co

Ett herrans påskliv på Bio Rio i Stockholm

Norge var ett av flera länder som totalförbjöd ”Life of Brian” (”Ett herrans liv”) när den hade premiär för 40 år sedan. På söndag och måndag visas Monty Pythons anarkistiska satir om religiös fanatism som kretsar kring den högst motvillige Brian Cohen som plötsligt blir en ofrivillig Messias-figur av folkmassorna. Filmen som regisserades av Terry Jones med medlemmar Monty Python-gänget i de bärande rollerna. Always look on the bright side of life... Bio Rio den 21 (filmfrukost kl 10.30) och 22 april kl 19.00.

Bild 1 av 2 Foto: Festival de Cannes/Filifox/ Flore |Maquin/Philippe Savoir/AFP Bild 2 av 2 Foto: FLORE MAQUIN, PHILIPPE SAVOIR Bildspel

Veckans citat:

Hennes filmer har visat vägen genom att vara avant-garde men populära, intima men allmängiltiga. Och så, högt uppflugen på den här pyramiden med överblick över stranden i Cannes – ung och evig – kommer Agnès Varda att vara en inspirationskälla och ett vägledande ljus under festivalens 72:a upplaga.

Cannesfestivalen hyllar den nyligen bortgångna franska filmskaparen Agnès Varda som pryder årets officiella festivalaffisch. Den franska skådespelarlegendaren Alain Delon tar emot årets hederspris.