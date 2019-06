Filmsvepet vecka 24: Stort hemlighetsmakeri för svenskarna i ”Midsommar”

Just nu: spara 50%

Läs Sveriges största morgontidning.

Vilhelm Blomgren och Florence Pugh i ”Midsommar”. Foto: GABOR KOTSCHY

Stort hemlighetsmakeri för svenskarna i ”Midsommar”

Vilhelm Blomgren (HBO-serien ”Gösta”), Anna Åström (”Svartsjön”) och Liv Mjönes (”All inclusive”) är några av de svenska skådespelare som kommer att anföra dansen i sommarens hetaste skräckfilm ”Midsommar” (premiär den 10 juli). ”Hereditary”-regissören Ari Aster har avkrävt starka tystnadslöften men trion, som själva inte sett filmen än, avslöjade under en presentation på Filmhuset att de spelar en speciell sorts Hälsingebor, ”Hårgaianer”, som lever isolerat och kommunicerar genom danser samt hemliga tecken. Meditation stod på schemat inför inspelningen. Aster krävde en sak av de medverkande svenskarna, alla skulle vara blåögda!

Magnus Millang, Lars Ranthe, Bo Thomas Larsen, Mads Mikkelsen i ”Druk” Foto: Film i väst

Mads Mikkelsen super till

Delar av ”Jakten”-gänget har i veckan återförenats på den svenska västkusten för att spela in den nya filmen ”Druk”. Regissören Thomas Vinterberg gör ännu en film med Mads Mikkelsen i fokus. I den Oscarsnominerade ”Jakten” från 2014 var Mikkelsen en pedofilmisstänkt förskolelärare som fick sitt liv förstört. Denna gång spelar den danska stjärnan en gymnasielärare som tillsammans med några vänner börjar experimentera med alkohol för att öka kreativiteten. Filmfredag utbringar en dansk skål!

Emily Blunt i ”A quiet place” Foto: Splash News/Paramount Pictures

Tystnadsskräckisen ”A quiet place” får uppföljare

Emily Blunt, som spelade den hårt prövade mamman i en av förra årets bästa skräckfilmer ”A quiet place”, får reprisera sin roll. Under sommaren regisserar John Krasinski, gift med Blunt, in en uppföljare av filmen som kretsar kring en ljudkänslig monsterinvasion på jorden. ”A quiet place 2” förväntas ha premiär 2020.

Bild 1 av 2 Foto: Ettore Ferrari Bild 2 av 2 Foto: Jordan Strauss Bildspel

Jude Law spelar i HBO-dramat ”The third day”

En man dras till en mystisk ö med hemlighetsfulla invånare utanför den brittiska kusten och konfronteras med ett trauma från det förflutna. Jude Law spelar huvudrollen i ”The third day” som samproduceras av HBO och Sky. Serien återförenar ”National treasure”-regissören Marc Munden och manusförfattaren Dennis Kelly som samarbetade på Channel 4-serien ”Utopia”.

Natasha Lyonne i ”Russian doll” Foto: Courtesy of Netflix

2

Den ”Måndag hela veckan”-inspirerade Netflix-serien ”Russian doll” får en andra säsong. ”Samma serie, fast konstigare”, lovar huvudrollsinnehavaren Natasha Lyonne.

”Warriors” (1979) Foto: Paramount/Kobal/REX

70-talskrigare tillbaka på filmduken

”Warriors, come out to plaaaayay!!”. Många minns den klassiska repliken från kultfilmen ”Warriors” från 1979 som gick varm på dåtidens primitiva vhs-spelare och movieboxar. Walter Hill skildrar New Yorks våldsamma gängvärld en natt där medlemmarna i Warriors tvingas slåss för sina liv sedan alla andra gäng är ute efter dem.

”Warriors”, klockan 20.30 Bio Rio vid Hornstull i Stockholm.

Ljudmila Ignatenko i ”Ljudmilas röst”. Foto: Draken film

Veckans citat:

Mitt i natten gick larmet. Jag gick ut på balkongen och såg hur brandbilarna for ut på vägen. Tre bilar åkte iväg samtidigt. Jag såg Vasia och jag ropade: 'Vart ska ni?' Han svarade: 'Det brinner på kraftverket, gå och lägg dig. Jag väcker dig när jag kommer hem'.

Ljudmila Ignatenko i Gunnar Bergdahls ”Ljudmila från Tjernobyl” som bygger på intervjuerna från inspelningen av guldbaggebelönade dokumentären ”Ljudmilas röst” som nu finns att strömma på www.drakenfilm.se