Hertiginnan Margarets ökända skilsmässa står i centrum i "A very english scandal" 2. Foto: IBL

”A very english scandal” får en uppföljare

BBC har fått smak för nya skandaler efter succén med miniserien ”A very english scandal” där Hugh Grant spelade politikern Jeremy Thorpe som anklagades för inblandning i en mordkomplott mot sin älskare Norman Scott (Ben Whishaw).

Uppföljaren kommer att kretsa kring Margaret, Hertiginna av Argyll, och hennes okända skilsmässa från sin andra man, Ian Campbell (Den 11:e hertigen av Argyll).

Margaret – som också kallades ”The dirty duchess” – orsakade skandal långt utanför sina societetskretsar när hennes man hittade nakenbilder och en lista med 88 älskare, däribland ministrar och medlemmar av kungafamiljen. I rättsalen stämplades hon som ”en totalt promiskuös kvinna” av domaren. Manuset kommer denna gång troligtvis att skrivas Sarah Phelps ”The ABC murders”, ”EastEnders”.

Leif Edlund. Foto: Göteborgs filmfestival

”Koko-di-koko-da” gör avtryck i Sundance

”En gripande studie i sorgens råa kraft” skriver Londonbaserade Screen om Johannes Nyholms nya ”Koko-di-koko-da” som tävlar på filmfestivalen i Sundance. Som DN tidigare berättat kretsar filmen kring ett plågat föräldrapar som försöker komma över sorgen efter sin döda dotter med en campingtur i vildmarken – där de terroriserades av en satanisk varietéarist med bisarrt entourage. Screen konstaterar att det är en vuxensaga där ”sorg, skuld och självanklagelse slår hårdare än alla stora stygga vargar i världen”.

”Ett effektivt stycke om sorgskräck”, menar Hollywood Reporter och menar att det är den oäkta barn mellan ”Måndag hela veckan” och ”Babadook”.

”Koko-di-koko-da” får också brittisk biopremiär i juni.

– Detta är en filmskapare med en vision som omdefinierar genren. Vi på Picturehouse blev blixtförälskade i filmen, säger distributören Nathan Fischer.

Taylor Nichols, Dylan Hundley och Isabel Gillies i Whit Stillmans "Metropolitan". Foto: Carlo Ontal/REX

Whit Stillman gästar Cinemateket med sin yuppie-trilogi

Imorgon, lördag, gästar Whit Stillman Filmhuset i Stockholm för att presentera sin så kallade “Doomed bourgeois in love trilogy”. Kl 14 visas ”Metropolitan” som följs av ”Barcelona” (kl 16) och ”The last days of disco” klockan 18.30. Efter sista visningen samtalar DN:s Mårten Blomkvist med den amerikanska regissören.

Hugh Jackman som PT Barnum i ”The Greatest Showman”. Foto: IBL

Sing-a-long med ”The greatest showman” på Bio Rio

Sjung ut till den smäktande musikalsuccén "The greatest showman”. Måndag den 4 februari kl 19 blir det sing-a-long på Bio Rio med Hugh Jackman i huvudrollen som PT Barnum - den fattiga tjänstemannen som blev en stenrik cirkusdirektör – och i filmen har en påhittad affär med Jenny Lind (Rebecca Ferguson).

Årets filmfestival i Göteborg rymmer 450 filmer från ett 80-tal länder. Festivalen avslutas på söndag med Måns Mårlinds och Björn Steins passionerade Romeo och Julia-drama ”Eld & lågor”.

Veckans citat

Under min uppväxt försökte jag koppla ihop det livet jag bevittnade med det livet jag levde. Det finns dagar då man undrar vilken roll man har i det här landet, och vilken framtid man har. Detta är en av dem. Det som plågade mig mest var just det som sammankopplade mig med alla levande. Om ni tillåter, ska jag berätta en historia för er...

Författaren James Baldwin står för den inledande berättarrösten i Barry Jenkins Oscarsbelönade filmatisering ”If Beale street could talk” som har svensk biopremiär nästa vecka. Filmen kretsar kring den gravida Harlemkvinna (Kiki Layne) som kämpar mot klockan för att kunna bevisa sin fästmans (Stephan James) oskuld kring ett brott.