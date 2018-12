JANUARI

”The Orville”, säsong 2 (Fox, 31 december)

Fortsättningen på ”Family guy”-skaparen Seth MacFarlanes science fiction-komediserie om ett rymdskepp som utforskar galaxen 400 år in i framtiden.

”The Gifted” (Viaplay, 1 januari)

En ”X-men”-liknande serie där mutanter som försöker leva i symbios med människor betraktas med stor skepsis.

”A series of unfortunate events”, säsong 3 (Netflix, 1 januari)

Tredje säsongen för tv-serien om den dysfunktionella familjen känd från barnböckerna ”Syskonen Baudelaires olycksaliga liv”.

”Family guy”, säsong 16, (Viaplay, 1 januari)

Seth MacFarlanes tecknade familjesatir om familjefadern Peter Griffin fortsätter rulla på.

”NCIS: New Orleans”, säsong 5 (TV8, 1 januari)

”NCIS” andra spinoff, efter ”NCIS: Los Angeles”, har pågått sedan februari 2014.

”Bob’s burgers”, säsong 8, (Viaplay, 1 januari)

Ytterligare ett tecknat familjedrama om en patriark som försöker hålla samman familjen, genom att starta en restaurang.

”Rosewood”, säsong 2 (TV8, 1 januari)

Rättsläkaren Beaumont Rosewood löser mord med högteknologisk utrustning.

”The Blacklist”, säsong 2 (Viaplay, 5 januari)

James Spader och Megan Boone fortsätter beta av brottslingarna på FBI:s lista över mest efterlysta.

”Success” (HBO Nordic, 6 januari)

Oscarsvinnaren Danis Tanovic (”Ingenmansland”) regisserar kroatisk miniserie om fyra främlingar som förs samman av en våldsam händelse.

”Hemma igen”, säsong 3 (SVT 1, 7 januari)

Australisk tv-serie om livet på en herrgård på 1950-talet där händelser som skedde under andra världskriget fortfarande påverkar det dagliga livet. Fjärde säsongen visas i februari.

”Scandal”, säsong 1–7 (Viaplay, 7 januari)

Shonda Rimes spänningsserie om Olivia Pope och hennes medarbetare som krishanterar USA:s maktelit.

”Dirigenten” (TV4, 9 januari)

Svensk dramaserie där Adam Pålsson spelar svenske finansmannen Tom Blixen som flytt sitt förflutna för att starta ett nytt liv i Moskva.

”Interceptor” (SVT2, 9 januari)

Brittisk dramaserie om ett gäng under cover-poliser som jagar Storbritanniens mest efterlysta brottslingar.

”Friends from college” (Netflix, 11 januari)

Gamla vänner från Harvardtiden som nu nått åren kring de 40 försöker balansera gamla vänskaper och nostalgiska minnen med sina samtida liv.

”Gone” (TV8, 11 januari)

Polisdrama baserat på Chelsea Cain-romanen ”One kick” om en man som kidnappats som barn och rekryteras av FBI för att söka upp saknade personer.

”Sex education” (Netflix, 11 januari)

Gillian Anderson spelar sexterapeut och mamma till en tonårig oskuld. Tillsammans med hans high school-klasskamrater startar de en egen hälsoklinik för sexualupplysning.

”Titans” (Netflix, 11 januari)

DC Comics-superhjältarna, mer kända från serietidningarna som Teen Titans, går samman för att bekämpa ondskan.

”Advokaten” (TV6, 13 januari)

Viaplay-serien av Jens Lapidus och deckarduon Hjorth & Rosenfeldt om en advokat som infiltrerar en dansk maffiaboss verksamhet.

”True detective”, säsong 3 (HBO Nordic, 14 januari)

Tredje säsongen av Nic Pizzolatos hårdkokta crimeantologi utspelar sig på Ozarkplatån i tre olika tidsperioder.

”Butterfly” (SVT1, 14 januari)

Dramaserie om en elvaårig pojke som vill leva som flicka, med två skilda föräldrar som försöker förstå hur de ska hantera det livsavgörande beslutet.

”Roswell, New Mexico” (HBO Nordic, 16 januari)

Nyinspelning av serien ”Roswell” där utomjordingarna som anlände 1947 lever i hemlighet bland människorna.

”Deadly class” (Viaplay, 17 januari)

Baserad på seriealbumet om studenter på en skola där man utbildas till lönnmördare för världens värsta maffiafamiljer.

”Star trek Discovery”, säsong 2 (Netflix, 18 januari)

Den senaste ”Star trek”-serien utspelar sig tio år före originalserien och utforskar tiden för Klingonkrigen.

”Carmen Sandiego” (Netflix, 18 januari)

Tecknad serie om mästertjuven Carmen, med Gina Rodriguez (”Jane the virgin”) i titelrollen.

”Grace and Frankie”, säsong 5 (Netflix, 18 januari)

Veterankomediserien med Jane Fonda och Lily Tomlin fortsätter med en ny säsong.

”Crashing”, säsong 3 (HBO Nordic, 21 januari)

Komediserie där ståuppkomikern Pete Holmes lämnas av sin flickvän och bor på olika ståuppkomikers soffor.

”High maintenance”, säsong 3 (HBO Nordic, 21 januari)

Komediserie där flera liv från olika samhällsskikt korsas i New York genom deras gemensamma nämnare: en marijuanalangare. Med tanke på att marijuana ser ut att legaliseras i New York i år kan serien kräva en ny vändning.

”The Mick”, säsong 2 (TV6, 21 januari)

En hårdfestande moster tvingas ta hand om sin systers bortskämda barn efter att denna tvingas fly landet efter en brottsutredning.

”Black Monday” (HBO Nordic, 21 januari)

Komediserie med Don Cheadle som utspelar sig på Wall Street i sviterna efter 80-talets Svarta måndag, den amerikanska börsens värsta krasch någonsin.

”The Passage” (FOX 21 januari)

Dramaserie baserad på Justic Cronins romaner, om ett topphemligt laboratorium som experimenterar med ett dödligt virus. Mark-Paul Gosselaar (”Pang i plugget”) har en av rollerna.

”Smilf”, säsong 2 (HBO Nordic, 21 januari)

Uppföljning på komediserien av Frankie Shaw, baserad på hennes kortfilm med samma namn, om en ensamstående ung mamma i New York.

”New Amsterdam” (TV3, 23 januari)

Sjukhusserie i 21 avsnitt från NBC om en ensam mans kamp mot byråkratin på ett av de äldsta allmänsjukhusen i New York.

”The Magicians”, säsong 4 (HBO Nordic, 24 januari)

Serien baserad på Lev Grossmans ”Harry Potter möter ’Den hemliga historien’”-fantasy går in på fjärde varvet.

”Keeping Faith” (Sjuan, 24 januari)

Walesisk thrillerserie om en advokat (Eve Myles) på en familjeägd advokatbyrå vars man plötsligt försvinner när hon är borta på mammaledighet.

”Unbreakable: Kimmy Schmidt”, säsong 4 (Netflix, 25 januari)

Fjärde omgången av den färgglada komediserien om en ung kvinna som släpps ut i friheten efter att ha tillhört en (bokstavligt talat) underjordisk sekt.

”Black earth rising” (Netflix, 25 januari)

Hugo Blicks (”The honourable woman”) nya BBC-/Netflixserie om en kvinna som jobbar med att åtala internationella krigsbrottslingar.

”The Goldbergs”, säsong 1–5 (Viaplay, 26 januari)

Sitcom om en familj i Pennsylvania på 1980-talet där den yngsta sonen dokumenterar sitt liv med videokamera. Jeff Garlin spelar familjefadern.

”Kingdom” (Netflix, 26 januari)

Koreansk tv-serie baserad på seriealbumet ”The land of the gods” om en medeltida prins som skickas ut för att undersöka en epidemi som sveper över landet. Det visar sig att epidemin består av zombier.

”Shetland”, säsong 5 (SVT1, 28 januari)

Det mörka morddramat på baserat på Ann Cleeves romaner som utspelar sig i karga men vackra Shetlandsmiljöer.

”Helt perfekt”, säsong 2 (Kanal 5, januari)

Komediserie med bland andra Eva Röse, Adam Pålsson och Johan Ulveson om en man som har svårt att säga nej, vilket sätter honom i onödigt krångliga och obekväma situationer både privat och i yrkeslivet.

”Sommaren med släkten”, säsong 3 (Kanal 5 och Dplay, januari)

Komediserien med Peter Magnusson och Christine Meltzer om de många och komplicerade turerna kring livet i och med en sommarstuga i Stockholms skärgård.

***

FEBRUARI

”Russian doll” (Netflix, 1 februari)

Komediserie med Amy Poehler (”Parks and rec”) som Nadia, en kvinna som försöker fly från en fest i New York.

”Hidden – förstfödd” (Viaplay, 1 februari)

Fantasythriller med Izabella Scorupco och August Wittgenstein i huvudrollerna, baserad på romanen ”Förstfödd” skriven av Filip Alexanderson. Visas även senare på TV3.

”Always a witch” (Netflix, 1 februari)

Colombiansk dramaserie om en häxa som tidsreser för att undvika att brännas på bål och hamnar i nutidens Cartagena.

”The Chi” 1 (Viaplay, 1 februari)

Tio entimmarsavsnitt om gängvåldet i Chicagos södra delar, populärt kallat ”Chiraq”. Chicagorapparen Common är en av producenterna till serien skapad och skriven av Lena Waithe (”Dear white people”, ”Master of none”).

”Criminal minds”, säsong 1–13 (Viaplay, 1 februari)

FBI-beteendevetare försöker hitta mönster i brott för att stoppa möjliga seriemördare.

”Morden i Midsomer”, säsong 19 (TV8, 3 februari)

Det lilla samhället med flest antal mord och begångna brott per capita i världen skildras i en nittonde säsong.

”Hemma igen”, säsong 4 (SVT1, 4 februari)

Australisk tv-serie om livet på en herrgård på 1950-talet där händelser som skedde under andra världskriget fortfarande påverkar det dagliga livet. Tredje säsongen visades i januari.

”Bancroft” (SVT1, 4 februari)

Miniserie på fyra avsnitt om en polis (Elizabeth Bancroft) som försöker spränga ett brottssyndikat.

”The truth about the Harry Quebert affair”, säsong 1 (Sjuan, 5 februari)

Spänningsdrama i tio delar baserat på Joel Dickers roman med samma namn om en författare som söker upp sin litterära idol för att bli inspirerad men upptäcker att den äldre författaren anklagas för ett mord.

”Our girl”, säsong 3 (SVT1, 11 februari)

BBC-dramaserie om en fattig kvinna som på sin 18-årsdag bestämmer sig för att ta värvning i brittiska armén, där Michelle Keegan från första säsongen återigen har huvudrollen, till skillnad från säsong två.

”The Oath” (Viaplay, 13 februari)

Kriminaldrama om arbetet med att infiltrera och avslöja världens mest hemliga och sammanslutna sällskap.

”The Umbrella Academy” (Netflix, 15 februari)

Baserat på seriealbumet med samma namn om 43 barn som föds på samma dag utan att någon av mödrarna visat tecken på graviditet. Sju av dem väljs ut för att rädda världen.

”Bonusfamiljen”, säsong 3 (SVT 1, 18 februari)

SVT:s och Felix Herngrens framgångsrika serie om splittrade familjer. Tematiskt handlar det om barnlängtan och konsekvenserna av de val som seriens rollfigurer gör och har gjort.

”You’ve been tagged”, säsong 3 (Viaplay, 20 februari)

Ungdomsdrama där en rad våldsamma filmer från en okänd användare som kallar sig ”Monkeyman” riktar in sig på tre gymnasieelever vars förflutna är oförklarligt sammanflätat.

”Brorsor forever” (TV4 Play, 25 februari)

Komediserie om bästa vännerna Kenny och Josef.

”Cardinal”, säsong 3 (C More, februari)

Krimdrama med polisen John Cardinal baserat på kanadensiske thrillerförfattaren Giles Blunts karaktärer.

***

MARS

”9-1-1”, (Viaplay, 1 mars)

Amerikanskt krimdrama om de poliser, ambulanspersonal och brandmän i Los Angeles som anländer först till en brottsplats. Med Angela Bassett och Peter Krause. Fortsättningen sänds i april.

”Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D”, säsong 1-5 (Viaplay, 4 mars)

Joss Whedon-skapad serie om den specialorganisation som sköter underrättelse- och krigsinsatser i Marveluniversumet. En spinoff som i sig klövs vidare i två andra spinoffserier.

”American gods”, säsong 2 (Amazon prime video, 11 mars)

Neil Gaimans framgångsrika roman om gudar som försöker överleva i ett sekulärt samhälle blev en omtyckt tv-serie som nu får sin fortsättning.

”In the vault” (TV4 Play, 18 mars)

Dramaserie i 16 avsnitt om ett dödsfall på ett amerikanskt college, och utredningen som ska fastslå om det var självmord eller mord.

”Proven innocent” (Fox, 20 mars)

Rättegångsdramaserie om de anställda på en advokatbyrå specialiserad på att öppna upp gamla fall där oskyldiga har dömts. Med bland andra Kelsey Grammer från ”Frasier”.

”Bull”, säsong 3, avsnitt 11-22 (Fox, 20 mars)

Dramaserie skapad av Phil McGraw, mer känd som Dr Phil, baserad på hans tidigare karriär som konsulterande psykolog vid rättsfall och rättegångar.

”Den inre cirkeln” (Viaplay, 22 mars)

Viaplayserie baserad på Per Schlingmanns roman ”I maktens öga”, inspelad under bland annat Almedalsveckan i Visby. Nanna Blondell, Ebba Hultkvist Stragne och Niklas Engdahl spelar huvudrollerna.

” Billions”, säsong 4 (HBO Nordic, mars)

Fortsättningen på Showtimes finansdrama där Paul Giamatti spelar åklagare besatt av att sätta dit en finansman för insideraffärer. Malin Åkerman spelar frun till den senare.

***

APRIL

”Ghosted” (Viaplay, 1 april)

”Arkiv X”-doftande sitcom med Adam Scott och Craig Robinson som två utredare av övernaturliga fenomen i Los Angeles – en skeptiker och en troende.

”Baskets”, säsong 3 (Viaplay, 1 april)

Komediserie skapad av Louis C.K. och Zach Galifianakis om en misslyckad clown som börjar jobba som rodeoclown med att distrahera ilskna tjurar. En fjärde säsong är beställd.

”Marvel’s Inhumans” (Viaplay, 1 april)

Superhjältegruppering bestående av genetiskt förbättrade människor, bland andra Black Bolt och Medusa.

”Marvel’s The Runaways” (Viaplay, 1 april)

Superhjältegruppering bestående av sex tonåringar som bildar gemensam front mot sina värsta fiender – sina föräldrar.

”9-1-1”, säsong 2 (Fox, 2 april)

Amerikanskt krimdrama om de poliser, ambulanspersonal och brandmän i Los Angeles som anländer först till en brottsplats. Med Angela Bassett och Peter Krause. Tidigare delar sändes i mars.

”Marvel’s Agent Carter”, säsong 1-2 (Viaplay, 2 april)

Superhjälteserie där en ung kvinna balanserar sitt liv som spion med att vara singelkvinna i 1940-talets Amerika.

”False flag”, säsong 2 (FOX, 6 april)

Israelisk thrillerserie som bygger på de verkliga händelserna kring mordet på Mahmoud al-Mabhouh, grundaren av Hamas.

”Catastrophe”, säsong 3 (Viaplay, 12 april)

Komikerna Sharon Horgans och Rob Delaneys relationskomediserie om ett par som får barn efter ett engångsligg och tvingas inleda en relation.

”Game of thrones”, säsong 8 (C More, HBO Nordic, april)

Världens största tv-serie går i mål med åttonde säsongen där vart och ett av de sex avsnitten kommer att vara långfilmslånga.

”Barry”, säsong 2 (HBO Nordic, preliminärt i april)

Komediserie där Bill Hader briljerar som krigsveteranen och yrkesmördaren Barry som börjar upptäcka sina känsligare sidor när han går med i en amatörteatergrupp i Los Angeles.

”Veep”, säsong 7 (HBO Nordic, preliminärt i april)

Efter ett tvåårigt uppehåll är den politiska satirserien med Julia Louis-Dreyfus tillbaka.

”Wisting” (Viaplay, april)

Originalserie baserad på Jørn Lier Horsts böcker om polisutredaren William Wisting. Med bland andra Carrie-Anne Moss (”Matrix”-filmerna och Marvels ”Jessica Jones”).

***

MAJ

”Alex”, säsong 2 (Viaplay, maj)

Fortsättningen på Viaplays originalserie i sex nya avsnitt med Dragomir Mrsic som hårdför och korrupt polis som bestämt sig för att bli ren. Helena af Sandeberg är ny i serien som polischef.

”Deep state”, säsong 2 (Fox, preliminärt i maj)

Brittisk spionserie där en tidigare MI6-agent åter kallas in i tjänst för att hämnas sin sons död. Första säsongen hade Fares Fares i en av rollerna.

***

EJ DATUMSATTA

”Big little lies”, säsong 2 (HBO Nordic)

Fortsättningen på HBO:s framgångsrika Kaliforniendrama, nu utan Alexander Skarsgård, men med Meryl Streep.

”Bröllop, begravning och dop” (C More och TV4)

Colin Nutleys nya miniserie i fyra delar utspelar sig i en svensk småstad och handlar om två familjer som möts på ett bröllop. En dramatisk händelse i samband med bröllopet leder sedan till en begravning och ett dop. Med bland andra Helena Bergström, Philip Zandén, Marie Göranzon, Jan Malmsjö, Peter Harryson och Andreas T Olsson.

”Watchmen” (HBO Nordic)

Alan Moores klassiska seriealbum om superhjältar som förbjudits av regeringen har redan filmatiserats av Zack Snyder, men nu gör Damon Lindelof (”Lost”) tv-serie av den.

”The Affair”, säsong 5 (HBO Nordic)

Sista säsongen för det intrikata relationsdramat går av stapeln i vår, med de ursprungligen fyra karaktärerna nu reducerade till tre efter förra säsongens våldsamma slut.

”Killing Eve”, säsong 2, HBO Nordic

Sandra Oh återvänder som agenten inom brittisk underrättelsetjänst som ska fånga en mästerlig yrkesmördare samtidigt som hon känner sig alltmer dragen till henne.

”Finaste familjen”, säsong 3 (C More och TV4)

Komediserien med David Hellenius och Helena af Sandeberg är tillbaka och utspelar sig nu i radhusförorten. Med Fredde Granberg och Hanna Hedlund i nya roller.

”Chernobyl” (HBO Nordic)

Miniserie om Tjernobylkatastrofen 1986 producerad i samarbete mellan HBO och Sky, med flera svenska namn i rollistan, såsom Stellan Skarsgård, David Dencik och Fares Fares,

”Enkelstöten”, säsong 2 (C More och TV4)

Felix Herngren och Emma Bucht regisserar andra säsongen av komediserien med Sissela Kyle och Lotta Tejle som drastiska medelålderskvinnor och bankrånare.

”The Handmaid’s tale”, säsong 3 (HBO Nordic)

Margaret Atwoods dystopiska framtidsvision av ett kvinnofientligt samhälle fortsätter med en tredje säsong, trots att första säsongen gjorde det mesta av romanen.

”Gentleman Jack” (HBO Nordic)

Brittiskt historiskt drama i åtta delar baserat på de kodade dagböckerna tillhörande Anne Lister, den lesbiska industrialisten som levde på 1800-talet.

”Jägarna” (TV4)

Tv-serieversionen av den klassiska filmen med Rolf Lassgård åter i rollen som polisen Erik Bäckström. Hade premiär på C More i november.

”What we do in the shadows” (HBO Nordic)

Komediserie i tio avsnitt om tre vampyrer som bor i New York och delat lägenhet i hundratals år.

”Pretty little liars. The Perfectionists”, säsong 1 (HBO Nordic)

Tio avsnitt tonårsdrama som är den andra spinoffen/uppföljaren till den 160 avsnitt långa ”Pretty little liars” (2010–2016). Om hur perfektionism leder till mord.

”Euphoria” (HBO Nordic)

Amerikansk dramaserie baserad på israelisk förlaga med samma namn som följer en grupp high school-studenter och deras värld av droger, sex och sociala medier.

”Castle Rock”, säsong 2 (HBO Nordic)

Antologiskräckserien skapad av J.J. Abrams baserad på gestalter och händelser ur Stephen Kings universum. Med bland andra Bill Skarsgård.

”Semester”, säsong 2 (TV4 Play)

Norsk dramaserie där 19-årige Erling (Herman Tomeraas från ”Skam”) försöker navigera i livet som nästanvuxen.

”Knightfall”, säsong 2 (HBO Nordic)

Historiskt drama som följer de katolska korsriddarnas blodiga historia.

”Pose”, säsong 2 (HBO Nordic)

Fortsättning på extravagante serieskaparen Ryan Murphys (”Feud”, ”American horror story”, ”Glee”) återskapande av åttiotalets nöjesliv i New York med bland annat fokus på den dansanta ballroom-kulturen.

”Svartsjön”, säsong 2 (TV3)

Originalserie från Viaplay med Filip Berg och Hedda Stiernstedt i huvudrollerna som intagna på ett rehabhem i skärgården. Finns sedan tidigare på Viaplay.

”Magnum P.I.” (TV6)

Remake av den klassiska deckarserien, där Tom Sellecks mustaschprydde privatdetektiv nu spelas av Jay Hernandez (”Suicide squad”).

”Grey’s Anatomy”, säsong 15 (Kanal 5)

De första åtta avsnitten av femtonde säsongen, vilket blir till och med avsnitt 325 i serien, med en fortsättning på ytterligare 16 avsnitt på säsongen så småningom.

”The Big Bang theory”, säsong 12 (Kanal 5)

Sista halvan av komediseriens sista säsong.

”Café Bärs” (Dplay)

Komediserie där fyra söderbor måste lämna sin gamla pub men bestämmer sig för att bygga en ny, medan man kämpar mot ett Östermalmsgäng på en annan bar.

