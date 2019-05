”Game of thrones”-stjärna i Björn Runges nya film

Läs alla artiklar fram till EU-valet.

Emilia Clarke ska spela den viktorianska poeten Elizabeth Barrett in den svenske regissören Björn Runges nästa engelskspråkiga film efter ”The wife” med Glenn Close. Den brittiska ”Game of thrones”-stjärnan är mest känd för rollen som Daenerys Targaryen i ”Game of thrones”, men har också spelat i filmer som ”Solo: a star wars story” och ”Terminator: Genisys”.

Björn Runges verklighetsbaserade ”Let me count the ways” utspelar sig i 1800-talets London och kretsar kring romansen mellan poeterna Elizabeth Barrett and Robert Browning. Filmen bygger på ett manus av Emmybelönade Paula Milne som bland annat skrivit tv-serier som ”The politician’s husband” med Emily Watson och David Tennant som visades på SVT för några år sedan.