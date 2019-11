Gary Oldman frontar första brittiska serien för Apple TV+

”Slow horses” kretsar kring en grupp brittiska underrättelseagenter som efter ödesdigra felsteg i karriären har dumpats på MI5:s ”sopstation”. Thrillerserien baseras på Mick Herrons romansvit om ”den briljanta men hetlevrade” Jackson Lamb som leder denna förlorargrupp en källare som kallas för Slough house.

Nu ska Oldman spela Jackson Lamb som av sin upphovsman beskrivits som ”kriminalfiktionens Falstaff”. Förra året vann Oldman en Oscar för sitt pregnanta porträtt av Winston Churchill i krigsdramat ”Darkest hour”. Just nu är han också aktuell i Steven Soderberghs penningstvättssatir ”The Laundromat” på Netflix.

Manuset till ”Slow horses” kommer att skrivas av den brittiska komikern och skådespelaren Will Smith som tidigare varit medförfattare på Armando Iannuccis politiska satirserier ”Veep” och ”The thick of it”.

Bakom serien står produktionsbolaget See Saw som bland annat ligger bakom båda säsongerna av Jane Campions ”Top of the lake”, Nick Hornbys relationskomedi ”State of the union”, samt filmer som Steve McQueens ”Shame” med Michael Fassbender.

Gary Oldman i Tomas Alfredsons ”Tinker, tailor, soldier, spy”. Foto: Moviestore Collection/REX

Det är inte första gången som Oldman ger sig in i spionbranschen. I Tomas Alfredsons ”Tinker, tailor, soldier, spy” (2011) spelade Oldman den den ikoniska Le Carré-figuren George Smiley.