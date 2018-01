Golden Globe till Skarsgård

”Wow, kvinnokraften!” utbrast Nicole Kidman när hon tog emot en guldglob för rollen som Celeste Wright - hustrun som misshandlas av Alexander Skarsgård i vinnardramat ”Big little lies”. Det var en enkel slogan som visade sig bli en slagkraftig sammanfattning av hela den 75:e Golden Globe-galan som förvandlades till en #metoo/#timesup-manifestation med en klädkod som påminde mer om en glamorös begravning än ett glittrigt galaparty. Det var som om röda mattan drabbades av en total blackout när så gott som samtliga kvinnliga filmstjärnor paraderade i helsvarta klänningar i protest. En ”Women in black”-parad med bland andra Alicia Vikander, Emma Stone, Meryl Streep, Isabelle Huppert, Angelina Jolie, Viola Davis, Helen Mirren, Jessica Chastain och ”The crown”-drottningen Claire Foy med dubbelknäppt svart smoking till det signalröda läppstiftet.

”Vi har mycket att prata om”, sa konferencieren Seth Meyers redan i trailern inför årets Golden Globe-gala och syftade på den tsunamivåg av berättelser om sexuella övegrepp, trakasserier och våldtäkter i filmbranschen som startade med skandalen kring Harvey Weinstein. Den stora elefanten i rummet var visserligen inte där, men lyckades ändå sätta sin prägel på galan som Meyer öppnade så här:

”God kväll mina damer och återstående herrar. Gott Nytt År, Hollywood! Det är 2018: Marijuana är äntligen tillåtet och sexuella övergrepp är det inte. Det kommer att bli ett bra år”, sa Meyer innan han gick till attack mot Kevin Spacey, Woody Allen och, förstås, Harvey Weinstein: ”Han är tillbaka på galan om 20 år när han blir den första personen som buas ut under ’In memorian’-inslaget”.

Ett skämt som fastnade lite i halsen på många gästerna som sippade på årgångschampagne, 2004 Moet&Chandon, ur magnumbuteljer. I övrigt var stämningen mycket god på galan som profilerat sig som en lite vassare och mer avslappnad förfest till Oscarsgalan i slutet av februari.

Den underbart excentriska Frances McDormand, som prisades för bästa aktris i dramaklassen i "Three billboards outside Ebbing, Missouri", pratade om "ett paradigmskifte i filmindustins maktstrukturer".

– Tro mig, kvinnorna som är i det här rummet i kväll är inte här för maten. Vi är här för jobbet, log Frances McDormand och lockade fram skratt.

Symtomatiskt nog prisades också högklassiga verk som på olika sätt hanterade kvinnliga historier och erfarenheter – från Greta Gerwigs fantastiska uppväxtskildring ”Lady bird” med Saoirse Ronan till det briljanta kriminaldramat ”Three billboards outside Ebbing, Missouri” där Frances McDormands sorgtyngda singelmamma startar ett enkvinnaskrig mot den patriarkala poliskåren i en liten håla i mellanvästern. Likadant i tv-klasserna där de stora vinnarna blev ”The handmaid’s tale” och Elisabeth Moss, komedin ”The marvelous Mrs. Maisel” och Rachel Brosnahan, och inte minst ”Big little lies” där både Laura Dern, Nicole Kidman och Alexander Skarsgård vann en varsin guldglob. Den svenska Hollywoodstjärnan äntrade scenen med smokingslaget med en ”Time’s up”-knapp när han tog emot sin första guldglob:

– Jag är här ikväll eftersom jag haft privilegiet att jobba tillsammans med en grupp fantastiskt begåvade kvinnor, sa Alexander Skarsgård och riktade sig särskilt till sin motspelare som han delade många obehagligt intensiva scener med i serien.

– Nicole, jag älskar dig. Tack för att du gjorde detta till den största upplevelsen i min karriär, sa Skarsgård som Emmy-belönades för samma roll i höstas.

Det blev dock ingen ytterligare svensk triumf på Beverly Hills hotel där galan hållits sedan 1961. Ruben Östlunds imponerande segersvit bröts natten mellan söndag och måndag. Efter Guldpalmen i Cannes och utklassningsseger på den europeiska filmgalan EFA, lyckades inte ”The square” ta sig hela vägen på årets Golden Globe-gala. Den nominerade svenska succéfilmen fick se sig slagen av Fatih Akins tyska kriminaldrama ”In the fade” med Diane Kreuger i huvudrollen.

Elizabeth Moss vann pris för sin hyperstarka insats i ”The handmaid’s tale” som utspelar sig i ett postapokalyptiskt USA som styrs av ett religiös fundamentalistiskt styre med ett slags högerkristen variant av sharialagar.

– Jag tillägnar detta Margaret Atwood och alla kvinnor som kom före och efter dig och var modiga nog att träda fram. Vi lever inte längre i luckorna mellan historierna. Vi är historierna som trycks och vi berättar dem själva, sa Elizabeth Moss i sitt känslomässiga tacktal.

Årets hederspristagare, Oprah Winfrey, hakade på samma tema i sitt långa och känslosamma tacktal där hon berättade om det livsavgörande ögonblicket 1964 när hon såg Sidney Poitier bli den första svarta skådespelaren i historien som vann en Oscar.

– Och i år var det äntligen vi kvinnor som blev själva storyn. Jag vill att alla tjejer som tittar just nu ska veta, att det kommer helt nya dagar framöver, försäkrade Oprah Winfrey som en besvärjelse på en Gala som sedan 1980 nominerat 191 manliga regissörer och endast 6 kvinnliga.

Även den brittiska karaktärsskådespelaren Gary Oldman stämde in i kören när han fick ta emot en guldglob för sitt pregnanta porträtt av Winston Churchill i ”Darkest hour” som utspelar sig 1941.

– Filmen visar att ord och handlingar kan förändra världen. Och, oh boy, om den behöver förändras! sa Gary Oldman som fick ta emot priset powerduon Geena Davies och Susan Sarandon från ”Thelma och Louise”.