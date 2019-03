Gustav Möllers debutfilm har gjort succé

Allt började med en ljudupptagning från ett amerikanskt nödsamtal som Gustav Möller råkade snubbla över på Youtube. I det nerviga ljudklippet sitter en kvinna bredvid en manlig kidnappare i en bil och låtsas prata med sin syster för att inte väcka misstänksamhet – i själva verket pratar hon i koder med larmoperatörer.

– Jag blev helt knockad av den tjugo minuter långa ljudfilen. Av den nerviga spänningen förstås, men mest av känslan att jag hade sett hela förloppet så tydligt framför mig; kvinnan, bilen och vägen. Jag visste inte att enbart ljud kunde framkalla så starka inre bilder, berättar Gustav Möller.

”Den skyldige” utspelar sig i realtid under slutet av ett kvällspass på en dansk larmcentral med den suspenderade polisen Asger Holm (spelad av Jakob Cedergren). Rutinlunken med samtal från helgfyllon bryts plötsligt när en kvinna ringer in och låtsas prata med sin dotter – men via kodspråk meddelar att hon håller på att bli bortförd av sin make mot sin vilja. Under 85 tajta minuter som blir alltmer gastkramande försöker Asger rädda kvinnan via telefon. Samtidigt utvecklar sig dramat till en karaktärsstudie av en polis i kris.

– Vi ville att det skulle börja som en genrefilm med en ganska svartvit karaktärsteckning och spela på publikens invanda föreställningar om ont och gott, skuld och oskuld, för att sedan glida över i en mer verklighetsförankrad gråzon. Filmen handlar om baksidan med den goda viljan, något som i värsta fall kan leda till tragedi, säger Gustav Möller när vi ses i ett kombinerat kafé med moderna danska designmöbler strax intill Rosenborgs slottspark i centrala Köpenhamn.

Sedan ”Den skyldige” vann publikpriset i Sundance efter världspremiären förra året har han upplevt sitt livs mest omtumlande år. Förutom ytterligare ett tjugotal utmärkelser på olika festivaler blev ”Den skyldige” uttagen till Danmarks officiella Oscarsbidrag. Filmen föll bort först i den allra sista gallringen mot tungviktare som ”Roma”, ”Shoplifters” och ”Cold war”.

– Det har varit som en galen cirkus som avslutades med det här Oscarsracet som ju mer påminner om en politisk valkampanj, säger han.

Just nu planeras för en Hollywoodversion av ”Den skyldige” med Jake Gyllenhaal i huvudrollen. Foto: Daniel Nilsson

Trots att det låter som ett omöjligt uppdrag att ragga pengar till en film där en man med headset bara pratar i telefon, så gick det relativt lätt.

– Vårt största säljtrick var att spela upp klippet från Youtube – det går inte att vara likgiltig inför den upplevelsen. Och att låta publiken skapa sina egna bilder var en jättespännande premiss för en film.

Just nu planeras för en Hollywoodversion med Jake Gyllenhaal i huvudrollen. Den svenska debutanten har fått erbjudande om att regissera men har nobbat.

– Min största skräck är att bara göra samma sak, om och om igen. Jag har ju redan lagt tre år på en man som pratar i telefon – vad skulle jag i så fall undersöka en andra gång? Jag älskade osäkerhetskänslan kring om ”Den skyldige” skulle fungera.

Han har också fått andra erbjudanden från Hollywood men vill helst få utvecklas i sin egen takt.

– Jag tror att det är viktigt att inte försöka gå från 0 till 100. Jag vill inte göra en superhjältefilm som andra film utan få växa som filmskapare med en abstrakt idé om att göra ett mästerverk på sikt. Dessutom älskar jag att skriva själv, säger Möller, som skriver tillsammans med parhästen Emil Nygaard Albertsen från manuslinjen på Danska filmskolan.

Inför manusarbetet med ”Den skyldige” hängde de flera nätter på en larmcentral söder om Köpenhamn.

– Jag hade ingen aning om att de som satt där var poliser. Så jag blev ganska förvånad när vi mötte tolv uniformerade poliser med tjänstevapen. Utifrån det började vi fundera över vilka som hamnar här – vilken kan vara den värsta anledningen? Tanken var att publiken får sitta där bredvid Asger.

En av de största inspirationskällorna bakom filmen är den uppmärksammade podden ”Serial”, Sarah Koenig och Julie Snyders true crime-följetong som kretsade kring mordet på en high school-student i Maryland 1999.

– Jag gillade att man hela tiden fick ny information om personerna under varje poddavsnitt så att bilden hela tiden förändrades. På samma sätt ville vi att filmen skulle utspela sig lika mycket inne i publikens huvud som på bioduken. Utmana publikens världsbild, fördomar och... forestill... vad heter det på svenska?...föreställningsförmåga, säger Möller, som bott så länge i Danmark att han tappat en och annan svensk glosa på vägen.

Som tonåring i Göteborg fick han sin första stora filmiska uppenbarelse när han såg Quentin Tarantinos ”Pulp fiction” (1994) på tv kring millennieskiftet.

– Det var första gången jag reflekterade över filmskapande på riktigt – berättarstruktur, manipulation och medvetna val. Tarantino var min husgud, berättar Gustav Möller som också är inspirerad av Martin Scorsese.

Numera känner han störst passion för den amerikanska 70-talsfilmen. ”Den skyldige” är starkt inspirerad av Sidney Lumets nerviga gisslandrama ”En satans eftermiddag” från 1975 där Al Pacino spelar en desperat bankrånare.

– För mig är det amerikanska 70-talet filmhistoriens gyllene tidsålder. Oavsett genre så kunde filmerna vara både underhållande och relevanta, de parade djuplodande samhällsproblem med komplicerade karaktärer. Många så kallade genrefilmer från den här perioden hade ofta mer på hjärtat än vad många ”finfilmer” har i dag.

Den danska filmkulturen som är mer kollektivistisk passar mig bättre än den i Sverige där alla tycks jobba i egna öar.

Under tonåren var han också imponerad av det som danskarna gjorde – från dogmafilmerna till Nicolas Winding Refns adrenalinstinna knarklangardrama ”Pusher” med Kim Bodnia och Mads Mikkelsen.

– ”Pusher” är fortfarande den bästa danska filmen någonsin. Den har ett tydligt släktskap med amerikanska 70-talsfilmer, framför allt John Cassavetes ”Mordet på en kinesisk bookmaker”.

Några år efter att han gick ut filmlinjen på Ale gymnasium utanför Göteborg flyttade han till Köpenhamn med en dröm om att gå på den berömda danska filmskolan som också fostrat de svenska regissörerna Isabella Eklöf (”Holiday”) och Ali Abbasi (”Gräns”).

– Den danska filmkulturen som är mer kollektivistisk passar mig bättre än den i Sverige där alla tycks jobba i egna öar. Man kan ha jävligt olika åsikter men det finns ändå en respekt där man hjälper varandra ändå.

– Det är en regissörspräglad skola där man lär sig att jobba med begränsningar och tänka på ett konceptuellt sätt. Men inom satta ramar är man helt fri. Tanken är att man ska hitta sin egen röst och efter skolan skapa sina egna ramar och universum.

Möllers lärare på filmskolan borde vara stolta över sin forna elev som tillämpade filosofin redan på första filmen. ”Den skyldige” spelades in med en enda skådespelare, i ett rum med en högst begränsad budget på endast 5,5 miljoner svenska kronor.

– Det som gör filmen unik och levande kommer ur dess begränsningar. Om vi hade fått 30 miljoner så är jag övertygad om att vi hade förstört filmen.

Jakob Cedergren som Asger Holm i ”Den skyldige” Foto: Nikolaj Moeller

Filmen spelades in i kronologisk ordning under 13 dagar. Jakob Cedergrens motspelare som gör telefonrösterna live satt i ett mörkt rum intill och spelade upp scenerna fysiskt i tagningar som var mellan 5 och 35 minuter långa.

– Vi hade inga repetitioner och hans motspelare fick spela upp scenerna fysiskt för att det inte bara skulle bli röstskådespeleri. Genom de långa tagningarna kunde vi pressa honom på riktigt. Det gav en äkthetskänsla som jag ville åt. Jakob har en mystisk kvalitet och bär på en hemlighet som han inte delar med publiken.

Gustav Möller vill fortsätta att göra experimentella genrefilmer som ska både underhålla och utmana publiken.

– Min ambition är inte att göra smala filmer för de närmast sörjande på arthousebiografer eller för dem som går på filmfestivaler. Om en film inte genast suger tag i mig känslomässigt så faller också det intellektuella bygget bakom. För mig handlar det om att skapa en treenighet av arena, karaktär och koncept som sitter ihop nytt och känns ny.

Just nu jobbar vi på ett omtag med skräckgenren, säger han och ler hemlighetsfullt.

– Danmark passar mitt temperament, men jag skulle vilja göra film i Sverige också. Det är väldigt mycket mer inspirerande att tänka på Sverige visuellt än Danmark som är platt som en pannkaka. Men i ”Den skyldige” kom jag ju undan med det eftersom det bara var ett rum så att man slapp se skiten, säger han med glimten i ögat.