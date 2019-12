Hanna Stjärne: ”SVT satsar på berättelser om hela Sverige”

Ibland i den rätt hetsiga debatt om public service som präglat hösten hör jag sägas: nu när vi lever i ett överflöd av både kultur och nyheter, då behövs inte public service längre. Men jag tror att det är precis tvärtom – att digitaliseringen och internationaliseringen gjort att det är viktigare än någonsin. Att saklig och trovärdig journalistik behövs i en värld där det blir allt svårare att skilja fakta från påståenden och rykten. Att det aldrig varit viktigare att förstå vad som händer i olika delar av Sverige.

I vår tid är det också mer som drar människor isär. Då blir det viktigare att samla Sverige till upplevelser som vi delar, till gemenskap och en känsla av att höra till. Därför är jag glad att det nu formellt har slagits fast i det nya sändningstillståndet att SVT ska ha ett brett uppdrag.

Sverige kommer de närmaste åren behöva fler svenska program, inom alla genrer. Amerikanska bolag som Netflix, HBO samt Google, Facebook med flera ökar i allt snabbare takt sitt inflytande i Sverige. Numera finns också kinesiska konsumenttjänster på den svenska marknaden, som Tiktok som växer snabbt bland barn och unga. De internationella bolagen har enorma ekonomiska muskler och mycket av deras utbud och tjänster håller utmärkt kvalitet. Men för dem är Sverige bara en liten perifer marknad långt upp i norr. För oss är Sverige centrum. Huvudansvaret för att berätta historier om Sverige, vad som format vårt samhälle och vad som är allra mest angeläget för dagens svenskar kommer att ligga på svenska medieföretag. Sverige är ett litet språkområde och utbudet på svenska behöver värnas.

Här kan SVT göra skillnad och med anledning av det nya sändningstillståndet gör vi därför flera satsningar och startar med två områden inom kultur och journalistik:

Det är utmanande tider för den svenska filmen. Utbudet ökar och på totalen har biopubliken inte minskat, men hittills i år är det endast 10 procent av biobesökarna i Sverige som valt att se en film på svenska. Risken är att vi får se allt färre filmer som bygger på svenska berättelser. Just därför ser vi att det är av största vikt att fortsätta investera i svensk film tillsammans med våra omfattande satsningar på svenskt tv-drama.

För tre år sedan, hösten 2016, lovade SVT att ta ett fortsatt ansvar för filmen. Filmavtalet hade fallit, och vi gjorde en utfästelse att investera 300 miljoner kr under tre år, 2017 – 2019.

Detta löfte förnyar vi nu. SVT kommer även de tre kommande åren (2020-2022) satsa minst 300 miljoner kronor på svensk film. Löftet gäller som tidigare långfilm, barnfilm, dokumentärfilm, kulturdokumentär, kortfilm samt utveckling av nya talanger.

För att sätta den svenska berättelsen i fokus kommer vi inom kort att utlysa en satsning på svenska originalmanus för långfilm. Med satsningen vill vi stärka bredden inom svensk film och motverka likriktning.

I dialogen med svenska manusförfattare får vi ofta höra att de slutat skriva originalmanus för långfilm. De säger att de gärna skulle vilja men att finansiärerna inte vågar tro på berättelser som inte baseras på en bästsäljande roman eller annan förlaga. Det är en destruktiv utveckling för svensk film och här vill SVT göra skillnad.

Vi vill säkerställa berättelser om Sverige på bio men också i tv-rutan och på SVT Play, en allt viktigare arena för svensk kultur, med en ökning i tittartid med drygt 50 procent bara i år.

Även dokumentärfilmen är starkt konkurrensutsatt från internationella medieföretag. De internationella streamingtjänsterna är dock inte heller här intresserade av att ta till vara det svenska perspektivet. Dokumentärfilmen – kanske i ännu högre grad än den svenska spelfilmen – når ut till en svensk publik på ett helt annat sätt hos SVT än enbart via biosalongerna.

Fler journalister på fler platser gör att vi bättre kan skildra ett Sverige i förändring. SVT ska både kraftsamla där många människor bor och skildra livet i glesbygd.

SVT gör just nu en historiskt stor ökning av antalet redaktioner runt om i Sverige. För fyra år sedan hade SVT journalister på 27 orter, under nästa år kommer vi att utöka till 38. Under våren startar vi en redaktion i Arvidsjaur och inviger redaktionerna i Kristianstad, Skara och Nyköping. Målet är att fortsätta utökningen till 45 orter de kommande åren.

Fler journalister på fler platser gör att vi bättre kan skildra ett Sverige i förändring. Sverige urbaniseras och de flesta bor i dag i mellanstora orter. SVT ska både kraftsamla där många människor bor och skildra livet i glesbygd.

Satsningarna de senaste åren har varit möjliga tack vare tuffa rationaliseringar och genom att SVT utvecklat innovativ och miljövänlig teknik för bland annat utsändning av nyheter. De publicistiska ambitionerna stöds av det nya sändningstillståndet där det finns ett uttalat krav att stärka den journalistiska bevakningen av svagt bevakade områden.

Vår ambition är också att de frågor som bränner i olika delar av landet ska kunna följas av alla i Sverige. Program som Rapport (fyllda 50 år i dagarna), Aktuellt och SVT Nyheter digitalt är de nyhetskällor där man bäst kan följa frågor från hela Sverige. Nästa år lyfter vi fram de lokala nyheterna ännu mer och samlar dem i SVT1, Sveriges största tv-kanal. Vi testar också just nu nyutvecklad AI-teknik på SVT Play som på sikt skulle kunna göra det möjligt att texta de lokala nyheterna, allt för att öka tillgängligheten.

SVT har som vision att bidra till ett Sverige där alla är mer nyfikna och insatta. Alla i Sverige är med och äger SVT och vi ska alltid ha publikens intressen och public service-uppdraget som ledstjärna. SVT är en nationalscen för rörlig bild och också Sveriges kollektiva minne för kommande generationer – ”Fem myror är fler än fyra elefanter”, ”Scener ur ett äktenskap”, ”Melodifestivalen”, ”Vetenskapens värld”, ”På spåret”, ”Vår tid är nu”, nyhetsbevakning, julvärdar och julkalendrar genom åren.

Många i Sverige bidrar med viktiga delar i ett upplyst samhälle – utbildningsväsendet, forskning och vetenskap och inte minst privata medieföretag. I en tid när globala företag dominerar reklamintäkterna och till och med kan fungera som en plattform för ryktesspridning måste det finnas förutsättningar för en livskraftig svensk kommersiell mediemarknad. Svenska medieföretag är innovativa och en förebild internationellt, men affärsmodellerna utmanas allt mer, inte minst lokalt, och därför kommer vi i början av nästa år att träffa de lokala tidningskoncernerna för att lyssna, lära och se inom vilka områden som vi kan samarbeta bättre.

Enligt forskning är det just kombinationen starka privata medier och ett starkt public service som gynnar publiken mest – till gagn för alla i Sverige och i förlängningen för den svenska demokratin.