Här är 10 sevärda överklasskildringar från 10-talet

Just nu: spara 50%

Läs Sveriges största morgontidning.

Keira Knightley i ”Anna Karenina” Foto: ©Focus Features/Courtesy Everett

”Anna Karenina” (2012)

Regi: Joe Wright

Med: Keira Knightley, Jude Law, Alicia Vikander m fl.

Brittisk filmatisering av Tolstojs romanklassiker som utspelar sig under det ryska kejsardömet. Keira Knightley spelar den tragiska aristokraten som inleder en livsavgörande kärleksaffär i 1870-talets St Petersburg.

Christian Bale och Michael Caine i ”The dark knight rises”. Foto: ©Warner Bros/Courtesy Everett Co

”The dark knight rises” (2012)

Regi: Christopher Nolan

Med: Christian Bale, Tom Hardy, Michael Caine m fl.

Klasskamp är ett huvudtema i Nolans sista del i ”Batman”-trilogin. Överklassfiguren Bruce Wayne/Batman tvingas hantera spänningarna mellan klasserna i Gotham City som orsakas av växande ekonomiska klyftor – något som utnyttjas av Tom Hardys superskurk Bane.

Sabrina Ferilli och Toni Servillo i ”Den stora skönheten” Foto: Indigo Film/Medusa Film/Babe Fil

”Den stora skönheten” (2013)

Regi: Paolo Sorrentino

Med: Toni Servillo, Carlo Verdone, Sabrina Ferilli m fl.

Tragikomiskt, expressionistiskt och Berlusconisatiriskt drama där Toni Servillo spelar en njutningslysten playboy och författare som vid 65 års ålder drabbas av akut livskris efter ett lika hedonistiskt som ljuvt överklassliv i Rom. Vann Oscar för bästa utländska film.

Bild 1 av 2 ”The Riot club” Foto: Blueprint/Universal/Kobal/REX Bild 2 av 2 Foto: Entertainment Pictures Bildspel

”The riot club” (2014)

Regi: Lone Sherfig

Med: Sam Claflin, Max Irons, Douglas Booth m fl.

Laura Wades ”Posh” skapade stor uppståndelse vid premiären 2010. Utifrån pjäsen har danska regissören skapat ett fiktivt drama om en katastrofalt urspårad middag med ett slutet herrsällskap fyllt av dekadenta och arroganta Oxfordelever.

Bild 1 av 2 Olivia Colman spelar Drottning Elizabeth II i den tredje säsongen av ”The crown”. Foto: Sophie Mutevelian Bild 2 av 2 Claire Foy spelar Drottning Elizabeth i de 2 första säsongerna av ”The Crown”. Foto: Alex Bailey/Netflix/Kobal/REX Bildspel

”The Crown” (2016- )

Serieskapare: Peter Morgan

Med: Claire Foy, Matt Smith, Olivia Colman m fl.

Claire Foy fascinerar som den brittiska regenten i denna episka Netflixserie som också utforskar samspelet och dynamiken mellan hovet, överklassen och resten av det brittiska samhället. I den tredje säsongen (premiär senare i år) avlöses Foy av Olivia Colman.

Timothée Chalamet, Michael Stuhlbarg och Armie Hammer i ”Call me by your name” Foto: Peter Spears/© Sony Pictures Classics

”Call me by your name” (2017)

Regi: Luca Guadagnino

Med: Armie Hammer, Timothée Chalamet, Michael Stuhlbarg m fl.

Homoerotiskt kärleksdrama där Armie Hammers rollfigur har en romans med stjärnskottet Timothée Chalamet under en slö semester i aristokratisk miljö i norra Italien. Guadagnino har även skildrat den milanesiska överklassen i ”Kärlek på italienska” (2009) med Tilda Swinton.

”Happy end” Foto: Folkets bio

”Happy end” (2017)

Regi: Michael Haneke

Med: Isabelle Huppert, Jean-Louis Trintignant, Mathieu Kassovitz m fl.

”Runt omkring oss världen och vi i mitten, blinda.” Michael Hanekes mästerliga familjedrama kretsar kring en konflikttyngd högborgerlig familj i Calais som jobbar övertid för att hålla verkligheten utanför sin bubbla.

Benedict Cumberbatch som Patrick Melrose. Foto: Ollie Upton

”Patrick Melrose” (2018)

Serieskapare: David Nicholls, Edward St Aubyn

Med: Benedict Cumberbatch, Jennifer Jason Leigh, Hugo Weaving m fl.

Benedict Cumberbatch briljerar i drömrollen som den plågade och neddrogade överklassgossen. HBO:s miniserie fångar grundstämningen i Edward St Aubyns tragikomiska romankvintett - rörande, humoristisk och obehaglig.

Keira Knightley och Dominic West i ”Colette” Foto: Supplied by LMK / IBL Bildbyrå

”Colette” (2018)

Regi: Wash Westmoreland

Med: Keira Knightley, Dominic West, Fiona Shaw m fl.

Progressivt och feministiskt överklassdrama där Keira Knightley spelar den legendariska franska författaren och feministpionjären Sidonie Gabrielle Colette som bröt tabun under la belle époque. Dominic West spelar maken som tog åt sig äran av Colettes verk.

Olivia Colman. Foto: Atsushi Nishijima

”The favourite”

Regi: Yorgos Lanthimos

Med: Olivia Colman, Emma Stone, Rachel Weisz m fl.

Tragikomiskt triangeldrama där två hänsynslösa hovdamer slåss om den sjuka och överkänsliga drottning Annes gunst i början av 1700-talet. Olivia Colman Oscarsbelönades för sin neurotiska drottningroll i detta befriande bisarra och bitska barockparty.