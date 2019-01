Klockan 14.20 i dag, tisdag, presenteras årets Oscarsnomineringar av Kumail Nanjiani och Tracee Ellis Ross på Samuel Goldwyn Theater i Los Angeles. En inte alltför vild gissning är att de filmer som nomineras är ” Roma”, ” A star is born”, "The favourite", ” Vice", ”If Beale street could talk”, ” Black panther”, ” BlackKklansman” och, förstås, de båda Golden Globe-vinnarna ” Bohemian rhapsody” och ” Green book” som vann i drama- respektive komediklassen.

Till skillnad från regelverket på Golden Globe-galan har ”Roma” chansen att Oscarsnomineras både för bästa film och bästa icke engelskspråkiga film. Faktum är att Alfonso Cuaróns hyllade mästerverk också är vadslagningsfirmornas favorit – före Bradley Coopers ”A star is born” med Lady Gaga som inte lyckades leva upp till förväntningarna på det stora förfestarpartyt Golden Globe.

Också i regiklassen är den mexikanska Golden Globe-vinnaren Alfonso Cuarón, som tidigare vann en Oscar för ”Gravity”, skyhög favorit före Bradley Cooper och Spike Lee (”BlackKklansman”).

Som vanligt ligger vinnarna från Golden Globe bra till för att också få en Oscarsnominering. Efter Golden Globe-trofén för sin självuppoffrande författarhustru i svenske regissören Björn Runges ” The wife” är Glenn Close oddsmakarnas favorit inför Oscarsgalan, skuggad av stjärnskottet Lady Gaga och en trio brittiska aktriser som Olivia Colman (”The favourite”), Rosamund Pike (”A private war”) och Emily Blunt (” Mary Poppins kommer tillbaka”).

På motsvarande sätt är Golden Globe-vinnaren Rami Malek (Freddie Mercury i ”Bohemian Rhapsody”) knapp favorit framför Christian Bale som vann en gyllene glob för sitt demoniska porträtt av Dick Cheney (”Vice”) i komediklassen. De får konkurrens av Bradley Cooper (”A star is born”), Viggo Mortensen (”Green book”) och Ethan Hawke (”First reformed”).

Det blev visserligen ingen statyett till Ludwig Göransson på Golden Globe-galan. Men den svenske kompositören och musikproducenten lär få en ny chans i dag för sin rosade filmmusik till ”Black panther”.

Den 91:a Oscarsgalan äger rum söndagen den 24 februari på Dolby Theatre i Hollywood.