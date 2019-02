Bild 1 av 4 ”Roma” Foto: Carlos Somonte Bild 2 av 4 ”Roma” med Yalitza Aparicio som Cleo. Foto: Image by Alfonso Cuarón Bild 3 av 4 ”Roma” Foto: Photo by Carlos Somonte Bild 4 av 4 Foto: Carlos Somonte Bildspel

Bästa film: ”Roma”, regi Alfonso Cuarón

Konkurrensen är stenhård men Alfonso Cuaróns barndomsinspirerade familjedrama svävar över de andra nominerade filmerna. Netflixproducerade ”Roma” är ett lågmält lysande mästerverk om kön, klass och etnicitet som berättas i lyriska svartvita bilder. En gripande och episk skildring från 70-talets Mexico City som väver ihop det lilla livet med det stora – en helhetsupplevelse som också är fulländad in i minsta detalj.

Övriga nominerade:

”Black Panther”

”BlacKkKlansman”

”Bohemian rhapsody”

”The favourite”

”Green book”

”A star is born"

”Vice”

Olivia Colman som drottning Anna. Foto: Atsushi Nishijima

Bästa regi: Yorgos Lanthimos – ”The favourite”

Några av världens mest formstarka regissörer är på banan här. Men om man lyckas få samtliga sina tre huvudrollsinnehavare Oscars­nominerade så måste man ändå ha gjort något rätt. Filmfredags regi-Oscar går därför till den underbart originelle och excentriske greken Yorgos Lanthimos. Med sitt känsloladdade triangeldrama ”The favourite” visar han återigen varför han är en av världens vassaste och mest dynamiska regissörer.

Övriga nominerade:

Spike Lee – “BlacKkKlansman”

Pawel Pawlikowski – “Cold war”

Alfonso Cuarón – “Roma”

Adam McKay – “Vice”

Olivia Colman regerar i rollen som drottning Anna av Storbritannien. Foto: Atsushi Nishijima

Bästa kvinnliga huvudroll: Olivia Colman – ”The favourite”

”Oh, it is fun to be queen sometimes!” utbrister Olivia Colman i ”The favourite”. Glenn Close och Yalitza Aparicio får ursäkta, men den brittiska aktrisen är årets mest självskrivna Oscarsdrottning. Hennes porträtt av den dysfunktionella, våldsamt känslostyrda och barocka 1700-talsregenten Anna är katastrofalt bra.

Övriga nominerade:

Glenn Close – ”The wife”

Yalitza Aparicio – “Roma”

Lady Gaga – ”A star is born”

Melissa McCarthy – ”Can you forgive me?”

Christian Bale som Dick Cheney i ”Vice”. Foto: Supplied by LMK / IBL Bildbyr�

Bästa manliga huvudroll: Christian Bale – “Vice”

Rami Malek lyfter ”Bohemian ­rhapsody” till oanade höjder, visst, men vi ger årets Oscar till den walesiska kameleonten Christian Bale. Han gör det omöjliga möjligt i rollen som den nihilistiske makt­spelaren Dick Cheney, vicepresident till George W Bush. ”Jag kände mig som en tjurgroda, en valross, en ostoppbar bulldozer”, förklarade Bale. Just precis så...

Övriga nominerade:

Bradley Cooper – “A star is born”

Willem Dafoe – “At eternity’s gate”

Rami Malek – “Bohemian rhapsody”

Viggo Mortensen – “Green book”

Bild 1 av 2 Rachel Weisz som hertiginnan av Marlborough, Sarah Churchill. Foto: Supplied by LMK / IBL Bildbyrå Bild 2 av 2 Emma Stone som lady Abigail Masham. Foto: Supplied by LMK / IBL Bildbyrå Bildspel

Bästa kvinnliga biroll: Emma Stone och Rachel Weisz - ”The favourite”

Dött lopp mellan Emma Stone och Rachel Weisz, så det finns bara en sak att göra – de får samsas om Oscar precis som de delar på drottning Anna i ”The favourite”. Vi kan inte välja mellan de här hialösa, högintensiva rolltolkningarna av två karriärklättrare som tävlar om att klättra högt i den kungliga makthimmeln.

Övriga nominerade:

Amy Adams – “Vice”

Marina de Tavira – “Roma”

Regina King – ”If Beale Street could talk”

Mahershala Ali som gudabenådad pianist tillsammans med Viggo Mortensen som spelar hans chaufför. Foto: Patti Perret

Bästa manliga biroll: Mahershala Ali – “Green book”

Mahershala Ali spelar en gudabenådad musiker på drift i det rasistiska 60-tals-Södern med tyngd och lockande gåtfullhet. Han har också all den värdighet, ­koncentration och karisma som behövs för att få detta feel good-drama om svart historia att lyfta. Ali, som slog igenom i ”Moonlight”, är numera en av USA:s mest spännande aktörer.

Övriga nominerade:

Sam Rockwell – ”Vice”

Adam Driver – “BlacKkKlansman”

Sam Elliott – “A star is born”

Richard E Grant – “Can you ever forgive me?”

Christian Bale och Sam Rockwell i ”Vice”. Foto: Matt Kennedy

Bästa originalmanus: ”Vice” – Adam McKay

Efter den lysande finanssatiren ”The big short” synar Adam McKay maktens mörka hjärta. Med detta smarta, spänstiga och pedagogiska manus visar McKay att det går att skapa sylvass underhållning om något så osexigt som en nihilistisk neokonservativ hök som styrde världen under George W Bush.

Övriga nominerade:

“The favourite” – Deborah Davis and Tony McNamara

”First reformed” – Paul Schrader

“Green book” – Nick Vallelonga, Brian Currie och Peter Farrelly

“Roma” – Alfonso Cuarón

Stephan James och KiKi Layne i ”If Beale Street could talk”. Foto: Tatum Mangus / Annapurna Pictures

Bästa manus efter förlaga: “If Beale Street could talk” – Barry Jenkins

”Moonlight”-regissören hjärtar den omsusade svarta författaren James Baldwin. Barry Jenkins har förvandlat en komplex kärlekshistoria från sjuttiotalets svarta New York till en passionerat poetisk historielektion om strukturell diskriminering. En ömsint melodram där ett ungt svart par för en hård kamp mot vita makthierarkier.

Övriga nominerade:

”The ballad of Buster Scruggs” – Joel and Ethan Coen

“BlacKkKlansman” – Charlie Wachtel, David Rabinowitz, Kevin Willmott och Spike Lee

“Can you ever forgive me?” – Nicole Holofcener och Jeff Whitty

“A star is born” – Eric Roth, Bradley Cooper och Will Fetters

Tomasz Kot och Joanna Kulig som kärleksparet.

Bästa icke-engelskspråkiga film: “Cold war”

”Ida”-regissörens drömska drama om ett osynkat kärlekspar var fjolårets mest drabbande kärlekshistoria. ”Cold war” rör sig elegant mellan Warszawas folkdans­scener, Östberlins gator och Paris rökiga salonger – allt ackompanjerat av polsk folkmusik, Sovjethymner, rock och jazz. Bitterljuvt, melankoliskt och svidande vackert.

Övriga nominerade:

“Never look away”

“Shoplifters”

“Capernaum”

“Roma”

Wes Andersons ”Isle of dogs”. Foto: Supplied by LMK / IBL Bildbyr�

Bästa animerade spelfilm: ”Isle of dogs” – Wes Anderson

Rolig och romantisk, poetisk och politisk dramakomedi om massdeporterade hundar i ett framtida dystopiskt Japan. Med tidskrävande stop motion-teknik och inspiration från Akira Kurosawa har Wes Anderson skapat ett animerat mästerverk. Vi hoppas även att Oscarsjuruyn ger Anderson en statyett på sjunde försöket.

Övriga nominerade:

“Superhjältarna 2” – Brad Bird

“Mirai” – Mamoru Hosoda

“Röjar-Ralf kraschar internet” – Rich Moore och Phil Johnston

“Spider-Man: Into the Spider-Verse” – Bob Persichetti, Peter Ramsey och Rodney Rothman

”Cold war” med foto av Lukasz Zal. Foto: Scanbox

Bästa filmfoto: “Cold war” – Lukasz Zal

Polskfödda Lukasz Zal, som även stod bakom kameran under inspelningen av Oscarsbelönade ”Ida” och svenska ”Efterskalv”, är ett visuellt geni. Hans skimrande fotokonst ger en alldeles särskilt nostalgisk lyster åt den här kärlekssagan i kalla krigets skugga. Vi vill frysa varenda ruta, kopiera och dekorera hela lägenheten med fondväggar med ”Cold war”-motiv.

Övriga nominerade:

“The favourite” – Robbie Ryan

“Roma” – Alfonso Cuarón

”Never look away” – Caleb Deschanel

“A star is born” – Matthew Libatique

Adam Driver och John David Washington.

Bästa klippning: “BlacKkklansman” – Barry Alexander Brown

Tajmningen, tempot, rytmen är oslagbar i den här storyn om en svart polispionjär som infiltrerar Ku klux klan i 70-talets Colorado. Den pricksäkra dialogen lirar perfekt med fyndigt infogade filmreferenser från rasistiska ”The birth of a nation” till ”blaxploitation”-filmer. Inte en död sekund i årets mest effektivt klippta film.

Övriga nominerade:

“Bohemian rhapsody” - John Ottman

“The favourite” – Yorgos Mavropsaridis

“Green book” – Patrick J. Don Vito

“Vice” – Hank Corwin