Helena Lindblad: Bergmanboxen är utan tvekan en av kulturårets viktigaste händelser

Man känner sig lite som Alice i Bergmanlandet när man öppnar den vita dvd-boxen som innefattar i stort sett alla Ingmar Bergmans filmer, från manusdebuten med ”Hets” 1944 till grande finale med ”Fanny och Alexander” fem decennier senare.

Det är ändå här man helst av allt vill vara och fira världens mest kände regissör som skulle fyllt hundra i år. Mitt ibland själva verken; 36 filmer och en tv-serie, plus sex filmer som Bergman skrev åt andra. Ett flertal har inte funnits på dvd tidigare.

Det generösa bonusmaterialet gör att det blir fullt av kaninhål överallt som leder till de många parallella, men intrikat förbundna, världar som utgör den svenska demonregissörens omfattande filmografi.

I dag är det kanske inte så många som kopplar ihop Bergman med skandalösa sexchocker på vita duken. Men ett underhållande sidospår i boxen är en text av den amerikanska filmvetaren Daniel Humphrey som återkallar hur amerikanska distributörer med porriga titlar försökte – och delvis lyckades – sälja in Bergmans filmer som hångelvänlig erotika för svultna ungdomar på drive in-biografer.

”Sommaren med Monika” blev ”Monica: the story of a bad girl!”. ”Törst” blev ”Three strange loves” och kallades på affischen för "The most provocative and adult film ever shown in this country”. Den ganska så tragiska ”Sommarlek” blev ”Illicit interlude”. Och så vidare ända till Bergman prisades i Cannes för ”Sommarnattens leende” och fick komma in i finrummen.

Extramaterialet som ackompanjerar filmerna är fulla av roliga infall men leder dock framför allt fram till skapelseprocesserna bakom verken. Här finns fyra nyskrivna essäer, bakomfilmer, citat ur egna och andras memoarböcker, affischer, fantastiska bilder, gamla intervjuer, nygjorda, tematiserade kortporträtt med mera.

Victor Sjöström och Ingmar Bergman under inspelningen av ”Smultronstället”. Foto: Svensk Filmindustri (SF)

Här finns ett genomgående durackord som många kanske inte heller förknippar med Bergmans filmer. Visst finns det många underhållande exempel på hur elegant självkritisk Bergman kunde vara, bland annat en påminnelse om hur han en gång på sjuttiotalet satte ihop ”Serie Ö" till Cinemateket där han själv listade sina nio sämsta filmer. När det gäller ”Nära livet” (1958) hittar man till exempel den här bitande formuleringen från 1973: "...den är en beskedlig och något fjollig saga. I dag är den alldeles omöjlig och helt föråldrad. Efter all den kompakta kvinnlighet jag levde med under sju inspelningsveckor beslöt jag mig för att aldrig mer ha med kvinnor att göra, vare sig i konsten eller i livet."

Så blev det som bekant inte. Finns det en röd tråd i de olika ingångarna till Bergmans egen metodik, så är det nog begreppet kollektiv arbetsglädje i vid bemärkelse. I både ord och bild berättar Bergman om hur lusten att kommunicera driver honom framåt, och hur den får honom att samverka med sina medarbetare. Kärleken till skådespelarna, av båda könen, lyser igenom allt.

En intressant nyckel handlar om humör på inspelningsplatsen. I Stig Björkmans intervjufilm ”Ingmar Bergmans värld” från 1972 som utgår från inspelningen av ”Beröringen” avhandlas frågan om vad filmregi egentligen är för något. Bergman säger:

”Folk har vanligen föreställningen att om man gör dystra och tragiska filmer så är stämningen dyster och tragisk i ateljén... Det är precis tvärtom, jag tror inte att det går att göra så sörru...det här är något professionellt, här börjar vi vara dystra och läskigt förtvivlade och här slutar vi vara läskigt förtvivlade och sen är vi uppskojade. Sen är det roligt.... Om vi skulle gå runt och vara dystra hela dagen, då skulle vi inte ha ork att visa maximum av själslig intensitet, i det där ögonblicket... Den här gamle salige amatören Dreyer till exempel, för honom, om det var en allvarlig film så fick det inte förekomma ett skratt, en vissling, eller en kopp kaffe, alla skulle gå runt som några jävla dystergökar hela dagen. Det är alltså motsatsen till hur det ska vara... Därför ska man utnyttja skådespelarnas oerhörda förmåga att blixtsnabbt sätta sig in i en situation och sedan lika blixtsnabbt ta sig ur den. Det är filmregi.”

Hoppar man ner i något annat kaninhål kan man hitta ett resonemang som handlar om exakt den stund då Bergman ”blir” regissör, det vill säga börjar lita till sig själv. Det sker enligt Bergman under inspelningen av ”Sommarlek” 1951. I en intervju med SVT:s Marie Nyreröd beskriver han upplevelsen i ett enda andfått nu: ”Nu kan jag göra vad jag vill, nu kan jag alltihop. Det var en fantastisk känsla att bedriva den inspelningen, inte vara rädd vettu, inte vara rädd för alla motspänstiga viljor. Var det till exempel taskigt väder så var det bara att åka hem...”

Det är ganska oöverträffat att direkt sätta på ”Sommarlek” och försöka se om Bergmans känsla också finns i bilderna.

Boxen ”Ingmar Bergman 100 år” är utan tvekan en av hela kulturårets viktigaste händelser. Den samlar ihop och tillgängliggör Bergmans filmer, de flesta digitalt restaurerade, på snyggast och behändigast möjliga sätt.

* Dvd-boxen ”Ingmar Bergman 100 år” är utgiven av Studio S i samarbete med SF Studios i limiterad upplaga om endast 2000 exemplar.