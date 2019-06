Helena Lindblad: Hednisk filmskräck är het igen

Just nu: spara 50%

Rysliga riter, mardrömslika masker och ockulta offer är tillbaka på tapeten. Efter en lång tid där de odöda, zombier och varulvar, marscherat genom skräckfilmsgenren är den gamla ”folk horror”-genren – filmskräck med hedniska rötter impregnerade med fantasifull folklore – högaktuell igen.

Termen ”folk horror” myntades i början av 2000-talet av den brittiske regissören Piers Haggard, men genren är betydligt äldre än så. Haggard använde uttrycket för att beskriva sin bisarra, ockulta kostymfilm ”Satans skinn” (”The blood on Satan's claw”) från 1971 - en av urkunderna inom den brittiskdominerade genren som föddes i slutet av sextiotalet. Andra filmer med samma status är ”The witchfinder general” (1968) och – framför allt – ”Dödlig skörd” (”The wicker man”, 1973) med Christopher Lee som demonisk sektledare på en isolerad ö i Hebriderna kallad Summerisle.

Det är en kultfilm där kristen sexualskräck ställs mot hedonistiskt utomhussex och som fortsätter påverka nya generationer, trots att många scener i dag känns mer än lovligt Monty Python-aktiga, som till exempel Britt Eklands försök till het nakendans när hon försöker förföra filmens rättrådige polisman.

2006 gjorde Neil LaBute en amerikansk nyinspelning av ”The wicker man” som inte är riktigt så dålig som sitt rykte. Nicholas Cage spelar en traumatiserad polis som åker till en avlägsen ö vid amerikanska östkusten för att leta efter en försvunnen flicka.

Ingen på ön vill dock kännas vid den 12-åriga Rowans existens. Han hamnar prompt i klorna på en biodlande matriark (Ellen Burstyn) vars avgudadyrkande undersåtar visar sig tillbe en eldfängd flätad jättestaty.

Den starkt visuella och fascinerande bisymboliken är det bästa med 2000-talsversionen av ”The wicker man”. Det finns också en viss förlåtande feministisk anarkism inbäddad i all kitsch. Det hedniska, amoraliska och totalt kvinnodominerade sällskapet tillåts operera helt ostraffat...

I början av 2010-talet började suget efter hedniska riter bli starkt igen. Medeltidsbaserade men pinsamt ahistoriska ”Black death” mixade böldpest, flotthåriga torterare i skinnbrallor och häxjakt. Trots lovande skådespelarnamn som Sean Bean och Eddie Redmayne lyckades filmen inte locka fram några lovord direkt.

Britten Ben Wheatleys ”Kill list” (2011) var betydligt mer innovativ, en socialrealistisk rysare som utspelar sig i ett gråmelerat Ken Loach-land. Två före detta soldater lockas att frilansa i mordbranschen men dras in i en härva av ockult och bisarrt våld som skrämmer men än det mesta.

”Folk horror”-genren fick en välbehövlig blodtransfusion 2015 med den atmosfärrika och kritikerrosade ”The witch” som utspelar sig en brittisk koloni i Nordamerika där en djupt religiös familj tvingas lämna bebodda trakter. Här finns en bebisätande häxa, en besatt svart get (!) och sataniska barn, men den verkliga skräcken är psykologisk. Familjens utsatthet och kamp för att hitta ett berättigande i sitt religiösa utanförskap gör ett oförglömligt intryck.

Även österrikaren Lukas Feigelfelds hajpade, tyskspråkiga ”Hagazussa” (gammaltyska för ”häxa”), som beskrivs som en medeltida, feminin ”Eraserhead”, tycks kunna vitalisera genren. Filmen kom redan 2017 men har först nyligen fått en bredare internationell release (dock inte i Sverige än). Den har fått fin kritik och rosats för sin originalitet och konstfullhet.

På Netflix hittar man färska filmer i samma genre som dock inte direkt ger ”folk horror” någon riktig skjuts. Här finns till exempel Gareth Evans ”The wicker man”-inspirerade ”Apostle”, ett kostymdrama som utspelar sig i en walesisk kult i början av 1900-talet där medlemmarna ägnar sig åt blodoffer åt en mystisk skördegudinna. En intensiv sektthriller där ateister och bokstavstrogna drabbar samma. Dan Stevens (”Downton Abbey”) och Michael Sheen (”The good fight”, ”Masters of sex”) kämpar på i en formlös blandning av tjusig mystik och tortyrporr.

Den nordiska mytologin och asastro i svensk kostym återuppväcktes nyligen i den finesslösa Netflixfilmen ”The ritual” där fyra öldrickande gamla gymnasiepolare ska fjällvandra längs Kungsleden (inspelad i Rumänien). Den naturromantiska hajken får dock ett abrupt slut när den konstant ”fuck”-skrikande kvartetten tvingas ta en genväg genom en mörk skog bebodd av ett forntida älgmonster som sägs vara släkt med Loke.

Det hedniska Sverige står i fokus även i ”Midsommar”. Regissören Ari Aster har berättat att hans emotsedda ”Hereditary”-uppföljare började som ett förslag om att göra just en en svensk ”The wicker man”.

Aster reste runt i Hälsingland och fastnade för Hårgasägnen, om hur djävulen förklädd till spelman fick ungdomar i en by att dansa sig till döds. ”Det blev inte riktigt 'The wicker man', men förutsättningarna för intrigen, att det skulle handla om amerikanska ungdomar som besöker en hednisk by i Hälsingland, var med från början”, sade Aster nyligen till Nöjesguiden.

Speglar intresset för ”folk horror” en tid av polarisering, radikalisering, kulturarvsexploatering, beröringsskräck för religiositet eller växande högernationalism? Svårt att säga. Tidiga, entusiastiska amerikanska recensioner lovar dock att trailern lever upp till den magiska trailern: ”Det är en slags galen festival med speciella ceremonier och utklädnader”, förklarar en av de hälsingska värdarna vänligt för en gästande amerikansk turist. ”Det låter kul!” svarar hon aningslöst.