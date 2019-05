Helena Lindblad: Tio filmer i Cannes som inte får missas

Läs alla artiklar fram till EU-valet.

Vad är det alla vill se på årets festival i Cannes? De självklara publikdragarna går inte att gå förbi, som Jim Jarmusch absurdistiska zombiesatir ”The dead don’t die” som öppnar festivalen på tisdag kväll med ett pärlband av älskade och särpräglade aktörer; Bill Murray, Tilda Swinton, Adam Driver och Chloë Sevigny med flera. Den färgstarka och uppenbarligen åtminstone lite sexuellt utmanande ”Rocketman”, om Elton Johns unga år, med Taron Egerton i huvudrollen, lär dra milslånga köer liksom förstås Quentin Tarantinos ”Once upon a time in Hollywood” . Röda mattan lär glöda när Brad Pitt, Leonardo DiCaprio och Margot Robbie stiger upp tillsammans med redan Guldpalmsbelönade Tarantino.

Här är tio andra filmer som står på ”måste se”-listan:

”The lighthouse”

Kostymfilmsälskaren Robert Eggers, som gjorde sensationell debut med den Rembrandtaktiga skogsskräckisen ”The witch” för ett par år sedan, återkommer med ett kammarspel med övernaturliga inslag i 1890-talets Maine. Robert Pattinson och Willem Dafoe drabbar samman i ett isolerat fyrhus. Het film i sidoserien Director’s fortnight.

”Atlantique” Foto: Cannes filmfestival

”Atlantique”

Stjärnskottet Mati Diop, med rötterna i Senegal, är festivalens första svarta kvinnliga regissör som gör rekordkarriär genom att bli Guldpalmsnominerad för sin debutlångfilm. ”Atlantique” utspelar sig i Senegal och kretsar kring migrationskrisen på Medelhavet.

”Les misérables”

Årets mest aktuella franska film lär vara en eldfängd omtolkning av Victor Hugos uttjatade melodram som inte liknar något annan. Regissören Ladj Ly bygger vidare på en prisad kortfilm och gestaltar dagens tumultariska Paris genom att återvända till kravallerna i förorterna 2005.

”Little Joe” Foto: Cannes filmfestival

”Little Joe”

Skickliga Jessica Hausner (”Miraklet i Lourdes”, ”Amour fou”) tävlar i Cannes med en futuristisk psykothriller om en ensamstående mamma och vetenskapskvinna som odlar fram en udda växt med terapeutiska krafter. Hon tar hem växten till sin tonårsson, med skrämmande resultat.

”A hidden life”

Den notoriskt gåtfulle och offentligt osynlige Terrence Malick lär ha återvänt till ett mer konventionellt, manusdrivet berättande efter flera impressionistiska och tålamodsprövande verk. Nu är han tillbaka i andra världskriget, som han skildrade i ”Den tunna röda linjen”, och berättar denna gång om vapenvägrare i Tyskland.

”Family romance” Foto: Cannes Film Festival

”Family romance”

Den tyske dokumentärfilmsnestorn Werner Herzog överraskar också sin publik och återkommer efter en lång tid till Cannes med sin första fiktionsfilm på länge. Herzog utsätter sig modigt för risken att bli ”lost in translation” med sitt relationsdrama om en värld där allt går att hyra, även familj och släktingar. En film som utspelar sig i Japan, med japanska skådespelare och på japanska – ett språk som Herzog inte talar.

”For Sama”

Prisad och omtalad dokumentär från kriget i Syrien med kvinnofokus. Regissören Waad Al-Kateeb, som fick barn under brinnande konflikt, skildrar personligt bombningarnas fasor.

”Nina wu”

Årets mest me too-relaterade film kommer från Taiwan och är gjord av den kvinnliga regissören Midi Z. Den kretsar kring en ung skådespelare som är på väg uppåt tack vare en stjärnroll i ett spionthriller med mycket sex och naket. När hon börjar krisa tar karriären stryk.

”The staggering girl”

”Call me by your name”-regissören Luca Guadagnino vill man inte missa en enda ruta av. Han gör något så ovanligt som en experimentell novellfilm mitt i karriären. Julianne Moore står i fokus för ett minidrama i modets värld.

”A brother’s love”

Den franskkanadensiska skådespelaren Monia Chokri, känd från bland annat Xavier Dolans sextiotalsromantiska pastisch ”Hjärtslag” regidebuterar med ett lovande syskondrama.

