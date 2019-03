Nej, Mattias Nohrborg, jag är inte rädd för att debattera filmkritik, och har aldrig påstått att den är perfekt. Under filmfestivalen i Göteborg deltog jag i seminariet ”Critics with issues” tillsammans med kollegor från bland annat Göteborgs-Posten och Sydsvenska Dagbladet liksom britten Nick James från Sight & Sound. Det var en givande diskussion som de facto utgick från en tidigare text av Jon Asp i Point of view (3/10 2018) och som just rörde sig kring frågor om filmkritiken blivit mindre självständig.

Vi var rätt eniga om att vi inte tyckte det. Däremot kände alla, vilket jag refererade till i mitt svar till Jon Asp, en oro för hur den fördjupande dagskritiken ska fortsätta hävda sig.

Svensk film står rätt stark just nu. Det gäller inte minst flera filmer som Nohrborg står bakom (”Goliat”, ”Bergman – ett år ett liv”). Det är dock självklart att man ska vara vaksam på att inhemsk film inte övervärderas, och att vi kritiker ska göra vårt bästa för att bidra till ett vitalt filmklimat (även om filmbranschen har det tyngsta ansvaret).

Det är verkligen inte fel att Triart finansierar en filmtidskrift med många överraskande texter, senast av regissören Lisa Langseth. Inte heller att Asp försöker hålla liv i den filmkritiska debatten. Men en smakdomare som gör sig själv till ett totalt självständigt undantag och alla andra till branschvänliga nickedockor är kanske inte det allra mest inspirerande.