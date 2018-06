Hett kärlekspar i erotiskt racerlopp nära döden

Fransk stjärnskottet Adèle Exarchopoulos hade inte ens körkort när hon erbjöds rollen som den dödsföraktande racerföraren Bibi Delhany i ”Racer and the jailbird” (svensk premiär 29 juni). I den belgiska neo-noir-filmen spelar hon en självuppoffrande pojkflicka med överklassrötter som faller handlöst för Brysselgangstern Gigi Vanoirbeek (spelad av Matthias Schoenaerts) som bär på en hemlighet. Det slår gnistor redan deras första möte på en racerbana.

– Jag tror på de spontana och instinktiva känslorna, inte minst faktorer som till exempel kroppslukt. När allt kommer till kritan är vi alla djur. Och jag är lika lojal som en hund, så jag känner igen mig en del i rollfiguren, ler Adèle Exarchopoulos på lyxhotellet Excelsior i Venedig.

När DN träffar henne är hon på permis från inspelningen av Ralph Fiennes ”The white crow” i Kroatien på andra sidan Adriatiska havet. I filmen spelar hon den franska societetsflickan Clara Saint som hjälpte den sovjetiska balettstjärnan Rudolf Nurejev att hoppa av till Frankrike.

– Det är detta jag älskar med mitt jobb – att i ena stunden lära mig dansa och i nästa att få lära mig att köra bil. Och jag gillade verkligen att prova alla olika racingkläder. Och min rollfigur Bibi var intressant inte minst kontrasterna mellan hur hon känner sig inne och utanför förarhytten, säger Exarchopoulos medan hennes belgiske motspelare svärmar runt henne som en sprallig skolelev.

Som många andra fick den belgiska regissören upp ögonen för det franska stjärnskottet i Guldpalmsvinnaren ”Blå är den varmaste färgen” där hon spelar ett lesbiskt kärlekspar med Leá Seydoux. Roskam skrev till och med om manuset för hennes skull – i första versionen av ”Racer and the jailbird” var Bibi en kvinna i 35-årsåldern.

– Adèle är en fantastisk skådespelare. När jag såg ”Blå är den varmaste färgen” tänkte jag: ”vad synd att hon inte är äldre”. Sedan kom jag på andra tankar: ”Men, vänta nu, det är ju jag som är manusförfattaren. Jag kan göra vad jag vill…”, ler Michaël R. Roskam.

– Genom att göra om rollfiguren löste jag flera problem som fanns i manuset. När hon blev yngre lyckades jag få in den naivitet som behövdes för filmen, en naivitet som man associerar till ungdomen. Plötsligt slapp jag förklara varför min 35-åriga rollfigur agerade som en 20-åring. Och tack och lov tackade Adèle ja när jag skickade manuset, säger Roskam och låter fortfarande lättad.

I filmen vänder regissören på noir-filmens traditionella könsroller, leker med de gamla schablonerna i de klassiska amerikanska och franska förlagorna.

– Belgisk noir är det perfekta kärleksbarnet mellan amerikansk och fransk film noir, säger ler Roskan som säger sig vara mer influerad av anglosaxiska filmer än franska.

Fast naturligtvis finns det inspiratörer som Melville, Audiard, Truffaut, Godard, säger han och fortsätter:

– Förutom att vända på könsrollerna så är detta mitt melodramatiska sätt att närma mig liv och död. Utan att skämmas gör jag en film som helt drivs av känslor – och inte av rollfigurer eller handling. Hela essensen handlar om detta med absolut kärlek. Jag tror att den gör ont. Mycket ont. Vi kanske vill ha det så, men vi kanske ska vara försiktiga med vad vi frågar efter, säger han kryptiskt som om han talar av egen erfarenhet.

– Jag är inte som mina filmer helt och hållet, men på ett sätt är ”Racer and the jailbird” en bild av mitt personliga spöke. En längtan efter absolut kärlek, känslor som jag vill dela med er. Den är väldigt intim och därför lite skrämmande att visa den för andra, säger han.

Hans skådespelare och parhäst Mattias Schoenarts har gått igång på temat.

– Filmen handlar om ren, villkorslös kärlek och dess konsekvenser, säger Matthias Schoenaerts.

– Jag är inte cynisk – då hade jag inte gjort den här filmen – men det är något som blir mer och mer ovanligt i en tid då vi blivit mer misstänksamma och blaserade. Bibi och Gigi står för en naiv romantik – och jag älskar detta! utbrister den belgiska filmstjärnan som gjort sig känd för filmer som ”Rust and bone”, ”A bigger splash” och ”The danish girl”.

”Racer and the jailbird” är det tredje samarbetet mellan Schoenaerts och Roskam efter ”Bullhead” och ”The drop” som alla ingår i Roskams belgiska kriminaltrilogi. Radarparet fick en flygande start när Roskam regidebuterade som 40-åring med ”Bullhead” som nominerades till en Oscar för bästa icke-engelskspråkiga film. I filmen spelar Matthias Schoenaerts den lika plågade som uppumpad belgisk lantbrukaren Jack som är djupt involverad i ”hormonmaffian” som hanterar illegala tillväxtmedel bland belgiska köttproducenter. Idén till ”Racer and the jailbird” föddes under inspelningen av ”Bullhead” då Roskam utvecklade en bakgrundshistoria till Jackys bror.

– Matthias är en av mina bästa vänner – vi förstår varandra och kan vara helt uppriktiga med varandra. Det är inte så att jag försöker hitta en story som passar honom, men det är som om våra DNA är kopplade till samma teman. Och vi utvecklas åt samma håll.

Han kan säkert spela en 85-årig dam om det skulle behövas, säger Roskam.

Fast innan dess har Schoenaerts en hel del roller kvar att göra. Han är en av kandidaterna som det spekulerats om som ersättare till Daniel Craig när han pensionerar sig från Bond-cirkusen. Matthias Schoenaerts ler överslätande.

– Ah, ledsen men jag är alldeles för ung, jag ser ut som 28, skrattar den belgiska 41-åringen.