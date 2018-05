Ilska, trollkärlek och uppror i Cannes

I år var det som om hela Cannes lydde Peter Finch i klassikern ”Network” från 1976 och vrålade: ”I’m as mad as hell and I’m not going to take this anymore!”

Det har varit ilska över allt: på duken, i salongerna och på röda mattan. Revoltfestivalen 1968 hade varit stolt om den kunnat se 2018 års upplaga.

I lördags framträdde 82 kvinnor på röda mattan, anförda av skådespelerskan och juryordföranden Cate Blanchett. Lika många kvinnliga regissörer har tävlat sedan den första festivalen 1946. Antal män: 1 688.

Kvinnornas underläge har varit ett konstant tema. Det har kommit på tal i intervjuer med kvinnliga stjärnor, och tagits upp i möten som Filminstitutets ”Take two: Next moves for #metoo”, där vd Anna Serner kom med sitt utspel om att 2020 bara ge marknadsstöd till kvinnliga filmare.

Mindre än ett år efter avslöjandena om filmpampen Harvey Weinsteins sexuella trakasserier är hela samtalsklimatet förändrat. I pressväskan som festivalen delar ut till ackrediterade medföljde i år en trycksak som påminde om att trakasserier är lagbrott. Det fanns till och med bifogat ett särskilt telefonnummer där man kunde göra anmälningar.

En smokingfluga prydde antitrakasseri­informationen. Jämfört med 1968, då festivalen avbröts, har åsikter framförts under städade ­former. Eller, kanske inte när det gäller Spike Lee. Den amerikanska regissören tävlar med ”BlacKkKlansman”, en häpnadsväckande historia om hur en svart polis 1979 lyckades infiltrera och bli medlem i rasistorganisationen Ku klux klan.

Det var ett teamwork med en vit kollega, och i filmen spelar John David Washington och Adam Driver paret. Filmen har verklighetsunderlag – eller som det skrivs i förtexterna: ”Dis black joint is based upon some fo’real, fo’real shit.”

Raseri genomsyrade filmen. All historisk amerikansk rasism ska nu upp på bordet. KKK-ledaren David Duke (Topher Grace) får citera transistorns fader och Nobelpristagaren William Shockley, som blev rasistälskling när han gav Nobelglans åt sina påståenden om att den vita rasen var mest intelligent. Rasisterna ska outas till sista man, tycks Lee mena.

Den 91-åriga sångaren, skådespelaren och människorättskämpen Harry Belafonte har fått en roll som en gammal man som för unga svarta berättar om en lynchning han bevittnat. Filmen avslutades med bilder från den rasistdemonstration i Charlottesville som förra året kostade en ung kvinnlig motdemonstrant livet. I ett tv-klipp ses Donald Trump försvara vit makt-förespråkarna – ”Motherfucker”, sa Lee om Trump på presskonferensen.

Spike Lees ”BlackKklansman” Foto: Cannes film festival.

Spike Lee svingar vilt mot klan­fånarna i filmen, men man måste medge att det är medryckande.

Lars von Trier väckte publikens ilska då seriemördarfilmen ”The house that Jack built” visades utom tävlan. Matt Dillon spelar mördaren Jack och vid måndagskvällens galavisning ska enligt uppgift en eller ett par hundra åskådare ha flytt mördandet i förtid. ”Borde aldrig ha gjorts”, twittrade en kritiker.

Galapubliken fick nog när Dillon sköt barn. Vid pressvisningen dagen efter drog journalistkåren efter andan då en ankunge berövades en fot, men överlag hade nog de flesta i denna mer härdade publik sett värre.

Lars von Trier var tidig med seriemördarfilm, redan i debuten ”The element of crime” 1983 finns ett sådant monster. Nu är seriemördaren en sliten rollfigur. von Trier kan inte helt undvika att använda grepp man sett förut.

Men provocerande är han. De recensioner jag hunnit se har pendlat mellan missnöje och ­närmast raseri – men de har varit långa. Det är oemotståndligt att tala om Lars von Trier.

Hans iranska kollega Asghar Farhadi har kanske råkat värre ut. Han slog igenom med berättelsen om ett familjedrama med många hemligheter, ”Nader och Simin – en separation” 2011, och vann Oscar för ”The salesman” (2016). Han fick äran att inleda festivalen med ”Alla vet”, ett kidnappningsdrama i anslutning till ett flott bröllop i spanska vinodlartrakter.

Stjärnorna Penélope Cruz och Javier Bardem gjorde huvudrollerna. ”Såpopera!” tyckte många tidigare Farhadibeundrare, som föreföll känna sig förrådda. Jag blev förvånad över filmens bottenkänning i branschtidningarnas fortlöpande rankning. Jag hörde till dem som tyckte att filmen var lättviktig, men välgjord och inget att skämmas för.

Pawel Pawlikowski levde i alla fall upp till förväntningarna. I Polen födda och i England uppväxta Pawlikowski vann en Oscar för ”Ida” (2013), där en ung kvinna får veta sanningen om sin bakgrund och sin familjs öde under tyskarnas ockupation.

I ”Cold war” – också svartvit – är vi i 1950-­talets kommunistdiktatur. En ung sångerska och hennes något äldre mentor inleder ett förhållande. Romansen följs framåt genom åren. Det blir avhopp och återkomst, både vad land och vad relation beträffar. Som i tyska ”De andras liv” (2006) skildras hur konstnärer kan malas ner i en diktatur där staten vill styra allas tankar.

Från ”Cold War”. Foto: Cannes filmfestival

”Cold war” är formsäker och ligger högt på branschtidningarnas listor. Av vad jag i skrivande stund hunnit se är detta den mest Guldpalms­värdiga. Vill juryn i detta vredens år också vara med och hötta med näven kan jag tänka mig att de belönar Spike Lee. Japanen Hirokazu Kore-edas ”Shoplifters”, om en stökig och varm familj vars enda problem tycks vara att de har svårt att skilja på ditt och mitt, har rört många hjärtan. Den toppar en lista; kanske har vi här vinnaren.

I serien Un certain regard har svenska ”Gräns”, Ali Abbasis trolska filmatisering av en John Ajvide Lindqvist-novell om ett udda kärleksmöte, fått så positivt mottagande att team och regissör har fog för förhoppningar.

Joanna Kulig i ”Cold war” kommer säkert att finnas med när juryn funderar på vem som ska få bästa skådespelerska-palmen. Iranska Behnaz Jafari kan vara en konkurrent. Hon spelar sig själv, och det gör även regissören Jafar Panahi, i dennes ”Three faces”. De far till en by sedan Behnaz fått ett nödrop från en ung kvinna som av familjen hindras från skådespelarutbildning. Som kändis får Behnaz verkligen sådana nödrop.

Panahi har egentligen yrkesförbud, och utreseförbud. Han har inte kunnat följa sin film till Cannes. Trots alla begränsningar är detta en av de bild- och manusmässigt mest genomarbetade filmerna i tävlingen. Humor och anknytning till #metookampanjen överraskar; ”Three faces” är en av mina favoriter här.

Man vill alltid ha med ett eller par små fynd hem från Cannes. Jag tror att jag har bestämt mig för att ”Wildlife” var ett, en Richard Ford-filmatisering som är regidebut för skådespelaren Paul Dano (”Little miss Sunshine” 2006 ) och visades i sidoserien Kritikerveckan. En pojke (Ed Oxenbould) i sena tonåren ser föräldrarnas (Carey Mulligan och Jake Gyllenhaal) äktenskap bryta samman i 1960-talets USA. Pengar är ett problem.

Prydlig medelklassyta som ses krackelera i 1960-talets USA är ett ganska vanligt filmmotiv. Men ”Wildlife” var välspelad och stämningsfull och fängslade.

”2001 ett rymdäventyr” Foto: Cannes film festival

Kan Stanley Kubricks ”År 2001 – ett rymd­äventyr”, som i år fyller femtio, kallas för ett ­litet fynd? Kanske inte. Men själva visningen, då, upplevelsen av att få se denna två och halv timmes långa 70-mm-film visas i ny kopia gjord från originalnegativet, och se inflygningen mot rymdstationen på Salle Debussys jätteduk, medan Richard Strauss ”An der schönen blauen Donau” dånar ut över en fylld salong där alla sitter med utdelade nytryck av den lyxiga premiärbroschyren som om det var första gången igen?

På vägen ut gick jag förbi en ung kvinnlig vaktmästare som stod på sin post och svajade i takt med den ännu ljudande Straussvalsen.