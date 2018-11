De sitter och tittar på varandra: gamla Sune och nya Sune. Vi möts på ett omskrivet lyxhotell i centrala Stockholm där de flesta av filmens skådespelare har samlats. Håkan Bråkan – Sunes busiga lillebror – springer bakom fåtöljerna där gamla och nya Sune sitter.

– Det är en ny värld för Sune, en ny familj och nya skådespelare. Vi fick sätta en egen ton på den här filmen, det var jättekul, sammanfattar Elis Gerdt: 2018 års inkarnation av Sune.

I filmen “Sune vs Sune” förändras allt hastigt för huvudkaraktären. När han ska börja fjärde klass finns det helt plötsligt ytterligare en Sune i klassen. Själv dubbas han till “Sune två”. Nya Sune (John Österlund) börjar snabbt ta över gamla Sunes liv: han blir coolast i klassen och gammel-Sunes bästa kompis Sophie (Lily Wahlsteen), som han är kär i, börjar intressera sig för den nya Sune. Snart inser gamla Sune och hans lillebror Håkan (Baxter Renman) att klassens nya Sune inte är allt som han låtsas vara. De ger sig ut på ett äventyr för att återställa ordningen i klassrummet.

– Sune är väldigt sprallig och rolig. Men i den här filmen börjar han tänka mycket på vad folk tycker om honom. Hur han borde vara för att vara cool och populär i klassen, berättar Elis Gerdt.

– Den nya Sune – som är en rolig kille – vill gärna ha uppmärksamhet och många vänner. Han vill inte vara ensam, säger John Österlund som gestaltar den nya Sune. Han har tidigare bland annat spelat i “Billy Elliot” på Kulturhuset Stadsteatern.

– Båda vill vara i rampljuset. Det skapar konkurrens mellan dem, konstaterar Gerdt om karaktärerna.

Regissören Jon Holmberg långfilmsdebuterar. Foto: Erik Ardelius

Med ”Sune vs Sune” långfilmsdebuterar de båda unga skådespelarna – precis som regissören Jon Holmberg. Han har skrivit manuset till filmen tillsammans med Daniella Mendel-Enk som är baserat på karaktärerna från Sören Olssons och Anders Jacobssons folkkära böcker om den tokiga familjen Andersson.

– Jag har vuxit upp med Sune. Sören och Anders var med hela tiden i bakgrunden och har godkänt det jag gör. Eller så har de sagt: ”det där är inte tillräckligt Sune”. Så man kan säga att filmen är “Sune-certifierad”, säger Holmberg. Han har tidigare regisserat och skrivit manus för en rad tv- och teaterproduktioner. Tv- serier som “Swedish dicks”, “Vita lögner” och “Partaj” finns i hans cv.

Plötsligt kan det finnas helt nya regler. Man kan komma tillbaka från sommarlovet och allting är helt nytt.

– Jag närmade mig de här karaktärerna genom att ta dem på allvar, framför allt Sune. Filmen ska inte handla om en pappa som är galen och jag satte mig själv i Sunes situation. Allt är frid och fröjd tills man börjar komma upp i den här mellanstadieåldern. Plötsligt kan det finnas helt nya regler. Man kan komma tillbaka från sommarlovet och allting är helt nytt.

Än en gång har familjen Andersson fått nya ansikten. Sedan den klassiska julkalendern ”Sunes jul” sändes 1991 har skådespelarna bytts ut flitigt. Den här gången spelas Pappa Rudolf av Fredrik Hallgren (känd från “Bonusfamiljen”), Sissela Benn porträtterar mamma Karin och Tea Stjärne gestaltar storasyster Anna.

När filmen inte följer det vardagliga livet eller föräldrarnas galna äventyr utforskas barnens mer fantasifulla värld. I den nya filmen besöker de både fjärran planeter och medeltida slagfält. Med rymdskepp, troll och lasersvärd blir deras lekar episka – trots att barnen egentligen befinner sig i en öde lekpark.

Gamla Sune och nya Sune. Foto: Erik Ardelius

– Mycket av filmen utspelar sig i en hemmamiljö: karaktärerna är för det mesta i skolan eller i sina hem. För att det inte skulle kännas instängt behövde vi komma in i barnens huvuden och också uppleva deras fantasier. Jag har själv barn i Sunes och Håkans ålder så det var inte så svårt att sätta sig in i deras värld, säger regissören Jon Holmberg och berättar att han just nu sitter och skriver på filmens uppföljare som förväntas ha premiär nästa jul. Den ska handla om Sune som rymmer hemifrån och har arbetsnamnet ”Sune i Sunne”.

I en scen säger Sunes lillebror Håkan ”Jag är ett barn, jag är inte sinnessjuk”. Är det lätt att vuxna misstror barn för att de har en sådan livlig fantasi?

– Jag tror verkligen att det är så, svarar Holmberg. Som vuxen var det så länge sedan man var i den åldern. Man har inte tid i dag att sätta sig in i eller komma ihåg hur allt var då. Och som vuxen finns det en saknad och avundsjuka på att barn har en sådan levande fantasi. Den där repliken om att inte vara sinnessjuk är en typisk Håkan-replik. Det pågår en kamp om att ha kvar Sune i ”lekvärlden”, men i den här filmen är han på väg ut ur den.

Så fort karaktärerna inte är sig själva går det snett för dem. Kan man säga att budskapet i ”Sune vs Sune” är att våga vara sig själv?

– Det finns något lögnaktigt i tanken att ”var dig själv så löser sig allting”, för det finns inget ”dig själv”. Och när man är i Sunes ålder börjar man ställa frågor om sin existens, det pågår någon sorts identitetskris. Då är det lätt att gå vilse, funderar han högt och fortsätter:

– Jag vill att barn som ser den här filmen ska känna att det är okej att inte veta säkert vem man är – för ingen har faktiskt en aning om det. Barn som vuxna brottas med de här frågorna.

Elis Gerdt spelar Sune och John Österlund den nya Sune. Foto: Erik Ardelius

”Sune vs Sune” Biopremiär: 30 november. Regi: Jon Holmberg. Manus: Jon Holmberg och Daniella Mendel-Enk. Baserat på karaktärer från Sören Olsson och Anders Jacobssons böcker om Sune. Författarna har sedan 1984 skrivit 49 böcker om tjejtjusaren. I rollerna: Elis Gerdt, John Österlund, Fredrik Hallgren, Sissela Benn, Marie Robertson, Tea Stjärne, Baxter Renman, Lily Wahlsteen och William Spetz. Visa mer