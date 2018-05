Ingmar Bergman återuppstår i Cannes

För drygt 20 år sedan tilldelades Ingmar Bergman historiens hittills enda ”Guldpalmernas Guldpalm” – framröstad av sina guldpalmskollegor. I år återuppstår den svenska demonregissören på Croisetten i Jane Magnussons dokumentär ”Bergman – ett år, ett liv” som visas i sektionen Cannes classics. Med avstamp i Bergmans sjukligt produktiva 1957 – då bland annat ”Det sjunde inseglet” och ”Smultronstället” hade premiär – tecknas ett spirituellt och sammansatt porträtt av filmhistoriens kanske största ikon.

Sveriges fiktiva bidrag till årets officiella program blir Ali Abassis ”Gräns”, en naturromantisk skräckfilm med rötter i svenska urskogen och nordisk folktro från John Ajvide Lindqvists novellsamling ”Pappersväggar”. Filmen visas i den prestigefyllda sidosektionen Un certain regard som öppnar med Sergei Loznitsas drama ”Donbass” som kretsar kring den pågående konflikten mellan Ukraina och Ryssland i regionen.

Läs mer: Stig Björkman: Kalabalik när filmrevoltörer tog makten i Cannes

Efter fjolårets guldpalm till Ruben Östlunds ”The square” är det ingen blågul film som har passerat nålsögat till världens mest prestigefyllda filmtävling. Guldpalmsjakten inleds spanskt med Oscarregissören Asghar Farhadis psykologiska drama ”Alla vet” med det äkta powerparet Penélope Cruz och Javier Bardem. I tävlan återfinns även ”Ida”-regissören Pawel Pawlikowski, turkiska guldpalmsregissören Nuri Blige Ceylan, den japanska auteuren Hirokazu Kore-eda, ”It follows”-regissören David Robert Mitchell och Spike Lee som kommer med dramat och historielektionen ”Blackkklansman”, en rasande uppgörelse med USA:s behandling av sin afro-amerikanska befolkning. Det är fortfarande högst osäkert om de iranska myndigheterna kommer att släppa på reseförbudet för Jafar Panahi så att den iranske regissören kan komma till Cannes och presentera ”Three faces”, ett road movie-drama från dagens Iran.

Klart är i alla fall att Cannes fortsätter att vara en kultplats för manliga auteur. Precis som förra året är det endast tre kvinnliga regissörer i tävlan; italienska stjärnskottet Alice Rohrwacher, libanesiska Nadine Labaki och Eva Husson som kommer med ett drama “The Girls of the Sun”, som handlar om den kvinnliga kurdiska bataljonen som går under samma namn som filmen.

I tävlan är också den franska nya vågen-ikonen Jean-Luc Godard som var med och stoppade Cannes-festivalen 1968 i sympati med strejkande studenter och arbetare. Även om Frankrike nu tycks stå inför en ny majrevolt i protest mot president Macrons reformpolitik så lär den knappast spräcka Cannes glamorösa bubbla som bland annat präglas av röda mattor, rosébubbel, vita limousiner, svarta smokingar och guldpalmer.

Däremot har festivalen redan förändrats av den jättelika tsunamivåg från andra sidan Atlanten som började med skandalavslöjandena kring Harvey Weinstein i höstas. Inte minst sedan det har framkommit att flera av de övergrepp som Hollywoodmogulen anklagats för ska ha ägt rum under Cannesfetsivalen, till exempel har Asia Argento anklagat Weinstein för en våldtäkt på lyxiga Hôtel du Cap-Eden-Roc 1997. Förutom att porta Weinstein har festivalen upprättat en särskild hjälplinje där man kan slå larm om sexuella trakasserier. Det ordnas också flera event med metoo-tema. På söndag arrangeras till exempel ett seminarium under rubriken “Take two: next moves for #metoo” – i regi av Svenska Filminstitutet tillsammans med svenska och franska kulturministrarna, Alica Bah Kuhnke respektive Francois Nyssen.

Om den forne stamgästen Harvey Weinstein numera är persona non grata på Croisetten, så har Lars von Trier tagits till nåder av festivalen. Sju år efter det katastrofalt misslyckade Hitler-skämtet i samband med ”Melancholia” har den danska demonregissören kommit in från kylan. Nästa måndag är det världspremiär för von Triers mörka och episka seriemördarfilm ”The house that Jack built” med Matt Dillon, Uma Thurman och Bruno Ganz. Beslutet att släppa in von Trier i värmen har väckt viss kritik med hänvisning till de anklagelser om trakasserier som Björk riktat mot regissören i samband med ”Dancer in the dark” som vann Guldpalmen 2000.

Vid sidan av ”The house that Jack built” visas även ett andra högprofilerade filmer som visas utom tävlan, till exempel Ron Howards stjärnspäckade ”Solo: a star wars story” och avslutningsfilmen ”The man who killed Don Quixote” – Terry Gilliams evighetsprojekt som äntligen är i hamn efter drygt 20 år. Ursprungligen var det tänkt att Johnny Depp och Jean Rochfort skulle spela huvudrollerna, men det blir istället Adam Driver och Jonathan Pryce som kommer till Cannes.